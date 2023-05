OVAJ PROIZVOD SE U NAŠIM RADNJAMA KRADE ODMAH! Kad ga stave u prodaju, zadržavanje na rafu MERI SE MINUTIMA, lopovi odmah stižu!

Krađe po radnjama nisu ništa novo, a sem kod nas lopovi "trpaju" robu širom sveta. Negde su kazne simbolične, negde drakonske, a ponekad ih i nema. Podsetimo, po našem zakonu policija je obavezna da po službenoj dužnosti goni lopova tek ako vrednost ukradene robe premašuje 5.000 dinara.

Zbog svega toga trgovci su primorani da zujalice stavljaju na gotovo sve proizvode. Zujalice se uglavnom stavljaju samo na proizvode za koje utvrde da često nestaju, ali u poslednje vreme viđamo ih na sve više proizvoda na rafovima.

Čipove viđamo čak i na puterima, većim pakovanjima pavlaka, kobasicama...

Poslovođa svake prodavnice zna šta najviše nestaje na toj lokaciji i spram toga se određuje na koje proizvode će se staviti zujalice. Po nekim procenama, tri proizvoda koja su se godinama unazad najviše krala su kafa, tunjevine, čokolade i kozmetika, odnosno proizvodi koje su svoj put brzo nalaze do pijačnih tezgi.

Međutim, "najtraženija" roba kod lopova zapravo je alkohol. Doduše on se ne krade u velikoj meri, jer prodavci ovde gotovo obavezno stavljaju zujalice, čak i na jeftina vina. Ako preciziramo, najviše se kradu viskiji.

- Nemamo nikakav izbor. Bez obzira na to da li je viski jefin, ili skup on je na meti lopova. Bukvalno, čim ga stavimo na raf on se odmah ukrade, a često čak i sa zujalicom. On se na rafu zadržava toliko kratko vremena da možemo da ga merimo u minutima - kaže za Kurir poslovođa jednog supermarketa u novobeogradskim blokovima. Za alkoholičare, ništa ne predstavlja prepreku kako bi došli do pića, što otežava posao prodavcima.

Mladen Alfirović iz pravnog tima Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS) za Kurir kaže da je spektar proizvoda koji se sada kradu veliki jer su cene prehrambenih proizvoda porasle.

- Potrošači više ne prezaju, kradu i ono što im nikad pre ne bi palo na pamet. Uzimaju sve što nije kabasto, što se može lako ukrasti. Tako ne čudi ni kako proizvode od mesa uzimaju, ako se uzmu na meru i nemaju zujalicu mogu jednostavno da stave pakovanje u džep. Zato trgovci moraju da obezbeđuju i te proizvode. Stavljaju se zujalice i na kajmak, putere, ali samo spolja da se ne bi proizvod kontaminirao - kaže on.Kozmetika je inače i sada popularna kao i pre, jer može da se preprodaje. Tako nestaju dezodoransi, brijači, žileti, električne četkice za zube, paste za zube, skupe baterije, pa upravo zato ovi proizodi uglavnom uvek imaju zujalice.

Ukoliko cifra ukradene robe ne premaši zakonskih 5.000 dinara, lopovi se mogu goniti samo po privatnim prijavama za naknadu štete, čemu retko ko pribegava zbog komplikacija na sudovima i troškovima.

