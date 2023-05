Godinama se beleži rast građevinske industrije. Samo tokom prošle godine podneto je više od 144.000 zahteva za izdavanje elektronskih građevinskih dozvola. Stručnjaci ukazuju na to da je dalji napredak ovog sektora moguć jedino ako se, kao i ostale grane privrede, prilagodi digitalizaciji.

foto: Shutterstock, Ilustracija

Umesto papirom i olovkom, arhitekte i projektanti svoje ideje sve češće prikazuju kompjuterski. Digitalni alati su, kažu, potreba jer postaju standardi u industriji. Jedan od primera je i upotreba BIM metoda koji omogućava da se tehnološki prati nastanak zgrade – od neophodnih materijala, pa čak do pozicije svake utičnice ili sijalice.

03:00 NEPROCENJIVI SAVETI PRI KUPOVINI STANA: I na džemperu pišu detalji proizvodnje OVE STVARI NE PROPUSTITI PRI ODABIRU NEKRETNINE

Branko Šajkunić, stručnjak za nekretnine i Nebojša Perović, advokat podelili su mišljenje o rastu građevinske industrije.

Šajkunić smatra da je jako mala razlika u cenama u odnosu na proteklih nekoliko godina.

- Trendovi će ljudima dati mogućnost da sagledaju malo bolje opcije koje se nude - kaže Šajkunić.

Perović je dao mišljenje iz pravnog ugla, ukazavši da je privredna grana građevinarstva u Srbiji nešto najneuređenije što postoji, kao posledica sledećih okolnosti:

- To je sve posledica komunizma, oduzimanje imovine, divlje gradnje koje nisu uknjižene, i tek kada je vlast naložila da stanovi koji nisu uknjiženi ne mogu da se prodaju tu se malo zaustvilo krivično i kriminalno delo, koje je najprisutnije krivično delo posle prodaje narkotika - ukazuje Perović.

foto: Kurir tv

To je slučaj za psihijatriju - isključiv je on.

- Zidate zgradu bez jednog papira, bez priključka za vodu, to je stvarno za psihijatriju. To su brze pare. On zida brzo i zida od bilo kog materijala. Svedoci smo šta se desilo u Turskoj. E to je ovo. Kupite džemper, ili čarape i imate etiketu na kojoj piše sastav, ko je proizveo, na džemperu, a vi kupujete stan, i odmah oko vas obigravaju svi samo da vam prodaju nešto i tu naglašavam da je usledila promena u poslednjih par godina. Ranije je to bilo mnogo gore - kaže Perović i dodaje:

To reguliše zakon o obligacionim odnosima i Zakon o prometu nekretnina. Ja ako hoću da kupim stan, vlasnik že morati da mi kaže tačno šta je i kako i koliko koristio. Da li je zgrada stabilna, itd. Ako za džemper imam sve detalje, onda moram i za stan od 200.000 evra! - izričit je Perović.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud