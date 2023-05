SRBI PLAĆENIJI OD SRPKINJA ZA VIŠE 100 EVRA: Evo kada će se i zakonom urediti da žene za isti posao dobijaju platu kao i muškarci

Da muškarci imaju veće plate u odnosu na žene, nije novost. To je problem i u zemljama Evropske unije, ali i u Srbiji. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, muškarci su u svim starosnim grupama zarađivali više od žena. Ta razlika se povećavala kako su rasle godine, tako da su u dobi od 45 do 49 godina muškarci zarađivali čak 13.000 dinara više od žena. U zemljama EU dame plaćaju 13 procenata manje od muškaraca.

Ono što razlikuje države EU od Srbije je njihova spremnost da se bore protiv ovakve pojave, da smanje jaz u platama i obezbede ravnopravan položaj ženi. U tom smislu je i donet Zakon o transparentnosti plata koji obavezuje kompanije koje zapošljavaju više od 250 radnika da daju godišnje izveštaje o razlikama u zaradama između muškarca i žena.

Ukoliko je ta razlika veća od pet odsto kompanija će morati da preduzme mere da je smanji.

RAZLIKA RASTE SA GODINAMA

Prema podacima RZS, tokom prošle godine muškarci su u gotovo svim starosnim grupama zarađivali više od žena. Tako su oni od 15 do 19 godina mesečno u kuću donosili 48.976 dinara, dok su žene inkasirale oko 2.000 dinara manje. Nešto gori odnos je kod onih između 20 i 24, njihova mesečna zarada je 59.611 dinara, a žena blizu 54.930. Razlika u platama kao da raste sa godinama, pa u dobi od 45 do 49 godina muškarci zarađuju čak 13.000 više od žena, odnosno 89.916 dinara. Zanimljivo je da žene preuzimaju vođstvo u visini zarade tek pred penziju. Tako im od 60 do 64 leta na račun leže u proseku 692 dinara više, a posle 64. čak 1.150 dinara, i ostvaruju zaradu od 78.307 dinara.