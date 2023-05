JEFTINIJE GORIVO U SRBIJI? Jedna stvar uliva dodatnu nadu u niže cene

Litar evrodizela će do petka koštati 182 dinara, a benzina evropremijum BMB 175 dinara. I dizel i benzin jeftiniji su za po tri dinara u odnosu na prethodnu nedelju, a situacija na svetskim berzama uliva dodatnu nadu u niže cene.

Cena barela je na evropskom tržištu samo za dve nedelje pala je sa 86 dolara na oko 80 dolara, pa na 75 dolara koliko se barelom trguje jutros na evrospkom tržištu. A ne tako davno, do pre nekoliko meseci, barelom se na londonskom tržištu trgovalo i po ceni od 120 dolara. Litar dizela tada je u Srbiji koštao i 220 dinara - skoro 40 dinara više nego danas.

Imajući u vidu kretanje cene nafte na svetskom tržištu moglo bi se reći da bi cena goriva mogla ići još u minus. O tome u poslednje vreme sve se češće priča i u susedstvu, posebno u Hrvatskoj gde je gorivo prilično pojeftinilo.

Investitori sada imaju i jasnu situaciju - FED je podigao kamate za novih 0,25 procentnih poena. Donedavno su se ulagači nadali da će to biti poslednje povećanje cene novca u ovom ciklusu i da će već krajem godine Fed početi smanjivati kamate.

Ali, predsednik Feda Jerome Powell poručio da je moguće i dalje povećanje kamata, ako to bude potrebno, da se inflacija neće spustiti tako brzo i da centralna banka neće tako skoro početi smanjivati kamate.

Nesporno, ali njegove poteze slede i Evropska centralna banka koja je prošle nedelje takođe povećala kamate, ali i Narodna banka Srbije koja će to uraditi vrlo brzo. Naredna sednica zakazana je za 11. maj.

Atanacković: Prirodna cena je 80-90 dolara za barel

Nebojša Atanacković, učesnik na naftnom tržištu, za “Blic Biznis” kaže da nije zahvalno prognozirati dešavanja na naftnoj berzi i kako se ona mogu odraziti na srpsko tržište.

- Tražnja, u ovakvim globalnim uslovima, koje karakteriše i rat u Ukrajini, zavisi u najvećem delu od kineskog tržišta, koje je u zamahu nakon ukidanja restriktivnih mera vezanih za kovid. Po mom mišljenju tokom leta će doći do povećane tražnje upravo što Kina nastavlja sa svojom proizvodnom ekspanzijom ali i zbog turizma. To su razlozi koji će će verovatno dovesti i do daljeg povećanja berzanskih cena sirove nafte - kaže Atanacković i dodaje:

- Nije prirodno da cena bude 70-75 dolara po barelu. Njena prirodna cena bi trebalo da se kreće između 80-90 dolara za barel. Da li će ići i više ne znam ali znam da i sa tim cenma sigurno i na srpskim benzinskim pumpama mora da dođe do korekcija cene benzina naviše. Ipak, ponavljam da su procene vezane za cenu nafte uvek neizvesne jer je reč o berzi koja može da oscilira ne samo zbog ekonomskih parametara već i zbog geopolitičkih dešavanja, zaključuje on.

