OVAJ SRPSKI BIZNISMEN POČEO OD NULE, USKORO ĆE VREDETI 100 MILIONA: "Sve ostavljam Srbiji, otpuštam samo one koji NE PRAVE GREŠKE"

BEOGRAD - Vojislav Milutinović, uobičajno srpsko ime i prezime, koje svako od nas ima u komšiluku.

Međutim, postoji jedan Beograđanin koji je od tog imena napravio svetski “brend” u gejming industriji i postao prepoznatljiv jer je na ovo izbirljivo tržište za samo sedam godina kreirao tri video igrice koje konzumira više desetina miliona ljudi.

Jedna od njih je plasirana 1. aprila i prema prvim parametrima ozbiljno preti da prevaziđe one koje su unazad nekoliko godina “harale” na globalnom nivou, kako po prihodima tako i broju korisnika.

Ti prihodi su u 2022. godini bili veći od 10 miliona evra, a ovaj i drugi rezultati su delo tima od 80 ljudi koji rade zajedno sa Vojislavom Milutinovićem u kompaniji čije ime, kao i ime njenog vlasnika, nije prečesto u domaćoj javnosti iako se u svetskoj stručnoj izgovara sa poštovanjem.

Razlog za to je što se radi o ozbiljnoj ekipi koja je izgradila model koji garantuje da svaki novi proizvod bude bolji od prethodnog, što nije uobičajna praksa u gejmingu. Toj ekipi pridodata je i veštačka inteligencija, koju su kreirala četiri profesora BU, kako bi ceo ovaj projekat bio “svetski”.

Upravo zbog tog spoja i njihova najnovija video-igrica za samo mesec dana beleži nezapamćen broj korisnika ali i prihoda, zbog čega su prošle nedelje zvaničnici Gugla pozvali Milutinovića, nudeći mu podršku za nju.

- Prvi april, kada smo lansirali naš treći proizvod, je veliki datum za moju kompaniju ali i celokupnu gejming industriju Srbije. Razlog za to krije se u činjenici što ova video igra ima do sada najbolje parametre, a neke naše procene su da će ona u naredne četiri godine doneti prihod između 50 i 100 miliona evra. Takva očekivanja su realna jer naš novi proizvod, po svim parametrima, oko pet puta pravi veće prihode zato što ga koristi mnogo više ljudii nego u u prethodna dva.

Imam i drugu kompaniju koja se bavi tehnologijom merenja i veštačkom inteligencijom u gejmingu, koji nam na dnevnom nivou pokazuju ove izvanredne rezultate - objašnjava Milutinović za “Blic Biznis”. On dodaje da su ti rezultati za njega potvrda pravog puta koji je odabrao i ponos što je prepoznatljiv na surovom globalnom tržištu gejminga.

Običan dan na poslu

- To je ponos i za moju zemlju jer je reč o kompaniji čiji je vlasnik Srbin, a ne neki investicioni fond ili strani investitor. Dakle mi smo nezavisna kompanija u kojoj se odluke donose u Beogradu a ne u nekim centralama u inostranstvu, što je slučaj sa našom konkurencijom. To je razlika između nas i njih jer smo mi naš novac, znoj i rad ugradili u temelje ovog uspeha koji traje od 2016. godine. Razlika je i u tome, i to ne samo u domaćim već i svetskim razmerama, što mi uspeh nismo napravili samo sa jednom već tri video igre i to tako što smo kod svake nadmašili prethodne rezultate -navodi naš sagovornik.

Po mišljenju Milutinovića, ti rezultati su postignuti zahvaljujući ljudima, koji su za njega najveće bogatstvo i u čiju edukaciju mnogo ulaže kako bi ih zadržao.

Još jedan običan dan na poslu

- To uspevam novinama koje im prenose stručnjaci iz Australije, Velike Britanije, Nemačke, Irske, Bugarske i uspeo sam da im posao bude zadovoljstvo...

"Tri stvari su potrebne da bi čovek ostao da radi negde"

Naučio sam da su tri stvari potrebne da bi čovek ostao da radi negde. To je da može da se napreduje u poslu, ima autonomiju i svrhu. Mi te tri stvari uspevamo da negujemo, i da napomenem još jednu stvar koja je veoma važna. To je da kod nas dobija otkaz samo čovek koji ne pravi greške. Ja se takvih najviše plašim zato što oni ne idu preko granice što je za ovaj biznis nužnost. Sa takvim principima i ljudima koji u svom radu prave greške cilj nam je da 2030. godine budemo na berzi i to Njujorškoj - kaže Milutinović i dodaje:

- U međuvremenu otvaraćemo kao srpska kompanija svoje poslovnice u Japanu, Americi i drugim zemljama kako bi u našim igrama uživalo ne milioni već milijarde ljudi. Zato sam i pokrenuo aktivnosti sa veštačkom inteligencijom da ne bih zaostao i u toj svetskoj trci. Tim od četiri profesora najviše je fokusirani na tom projektu jer je trka u ovoj oblasti je počela.

Prave desetine milione evra u gejmingu, a igraju po "starinski"

Na pitanje da li se plaši da novac zarađuje kroz biznis koji je neka vrsta kocke i da li se boji osude da njegovi milioni nastaju “navlačenjem” ljudi na video igrice, Milutinović odgovara:

"Ja ću svu svoju imovinu ostaviti društvu" - Ja ću svu svoju imovinu ostaviti društvu jer je meni ova država, sa svim svojim manama, dala pristojno obrazovanje sa kojim sam mogao da stvorim ovo što sada imam. Imam malu ćerkicu i ne želim da ona provodi dane za monitorom. Meni se to ne sviđa i zato smo uveli u video igre obaveštenje da ako igraš više od par sati tokom dana on te obavesti da preteruješ i da treba da staneš. Ne želim da uništim živote ljudi već da ih upozorim, posebno sa dolaskom veštačke inteligencije, da će to biti jedan jako veliki problem na duge staze, sa kojim se treba boriti.

Mnogi smatraju da veštačka inteligencija predstavlja opasnost i da ima rizike po čovečanstvo i društvo, Milutinović smatra da je to preteran strah jer i pored svojiih mana ona ima i prednosti. Ipak, na naše pitanje da li bi roboti mogli da nas nauče kako da postanemo ljudi, on nije imao precizan odgovor.

Atmosfera u firmi

- Čovek je mnogo lepše i kompleksnije biće nego što su mašine veštačke inteligencije. Logikom kojom se vodima to je da je pametan čovek i dobar, da pametan čovek razume i da može da pomogne i drugima, i da je samo saživot dobar za njega i čovečanstvo. Nadam se da u svom razvoju veštačke inteligencije, ako je toliko inteligentna i bistra, može da razume da je da suživot put i da ne moramo, primera radi, da ubijamo krave da bismo jeli kravlje meso.

Šta bi veštačka inteligencija, recimo, mogla baš njega da pita a on je rekao verovatno “čemu sve ovo” a odgovor koji bi dao je:

- Bežanje od smrti! Mislim da je strah od smrti jedan neviđeni i dobar mehanizam koji te tera da stvaraš kako bi živeo i posle smrti. Kada nema smisla da ga nađem.

