UDOVCIMA 2 PENZIJE: Nakon smrti bračnog druga ZADRŽAVAJU svoju i NASLEĐUJU PENZIJU partnera - ovakav model traže srpski penzioneri

Posle smrti supružnika penzionera njegov partner trebalo bi da nastavi da prima svoju penziju, ali da njegov penzioni ček bude uvećan za dodatak koji bi bio u iznosu trećine primanja preminulog bračnog druga, smatraju u Udruženju penzionera "Nezavisnost". Oni su nedavno pokrenuli incijativu za izmenu postojećeg Zakona o PIO, a sve po ugledu na hrvatski propis iz iste oblasti.

Od ove godine udovice i udovci u Hrvatskoj primaju svoju i još najviše 20,8 odsto penzionog čeka preminulog supružnika, a porodična penzija od 1. januara 2023. podignuta je za 10 odsto. Ovo su najvažnije izmene hrvatskog Zakona o mirovinskom osiguranju, koje su podstakle udruženja penzionera u Srbiji da od naše Vlade zatraže slične.

Novi model porodične penzije u susednoj nam državi u prvoj godini obuhvatiće oko 155.200 korisnika. U 93 odsto slučajeva reč je o udovicama koje prema sadašnjim zakonskim propisima nisu mogle da zadrže svoju i uzmu deo čeka od preminulog supruga, već su mogle jedino da se odreknu svoje i dobiju 70 procenata penzije preminulog.

foto: Shutterstock

Odredbe našeg zakona propisuju da posle smrti bračnog partnera može da se nasledi penzija, ali najviše 70 odsto od one koju je primao preminuli. Prema rečima Miloša Grabundžija iz Udruženja penzionera "Nezavisnost", postoji mnogo razloga zbog koji bi ove zakonske odredbe trebalo promeniti.

- Kada supružnik premine, troškovi ostaju isti, a umesto dve penzije, ostane samo jedna. Bez obzira da li je sopstvena ili porodična ona često nije dovoljna da se preživi, naročito u velikim gradovima gde su režije ogromne - kaže naš sagovornik. - Pokrenuli smo incijativu da se po ugledu na zemlje Evropske unije i susednu nam Hrvatsku, sa kojom se često poredimo, izmenimo postojeći penzijski zakon.

Naš predlog je, objašnjava Grabundžija, svojevremeno dok je bila na čelu Ministarstva za rad podržala Darija Kisić, međutim, sadašnji ministar se još nije izjasnio po tom pitanju.

HRVATSKA RAČUNICA Novi model, prema računici u Hrvatskoj, najviše se isplati onima čije su penzije veće ili jednake čekovima preminulog supružnika, jer im je dosad bilo isplativije da zadrže svoju, a dodatak nisu imali. Sad će moći da zadrže svoju i dobiju 20,8 odsto od iznosa koji je primao preminuli. Najmanje će se isplatiti onima čiji je preminuli supružnik imao značajno veću penziju od bračnog druga, jer bi moglo da se dogodi da će mu porodična penzija od 77 odsto biti isplativija. Primera radi, Hrvati imaju pravo da biraju da li će primati samo porodičnu penziju, koja sada iznosi 77 procenata od iznosa koji je dobijao preminuli supružnik, ili će, ako im je to povoljnije, imati pravo na svoju i 27 odsto od porodične.

Katarina Stanić iz Centra za socijalnu politiku objašnjava da u Hrvatskoj možda i postoji računica za ovakav potez Vlade, s obzirom da postoje penzioneri sa ekstremno malim čekovima, ali kod nas je situacija malo drugačija.

- Hrvati su uveli i drugi stub penzijskog osiguranja (kombinacija obaveznog privatnog i državnog fonda), pa su penzije iz prvog (državni fond) sada prilično niske. Pretpostavljam da je to bio razlog za izmene zakona u ovom smeru. Slažem se da su naše porodične penzije na granici siromaštva, ali mislim da bi taj problem trebalo rešavati na drugačiji način - kaže naša sagovornica. - Ovaj predlog je praktično dodatak na činjenicu da je neko samac i mislim da bi to dovelo do narušavanja penzijskog sistema u Srbiji.

BROJKE U Srbiji trenutno na spisku PIO fonda ima 329.346 porodičnih penzionera, među njima nisu samo supružnici, već u ovaj broj ulaze i deca, koja po zakonu imaju pravo do 26. godine na primanje ukoliko su izgubili jednog, ili oba roditelja. Prosečna penzija, prema poslednjim podacima PIO fonda iznosi 30.545 dinara.

Stanić navodi da bi možda bilo bolje povećati minimalne iznose porodičnih penzija:

- Veći problem su penzioneri koji nemaju svoja primanja, kao i oni koji su oduvek bili samci. Oni su u težoj situaciji i trebalo bi pre njima uvesti dodatak na penziju.

kurir.rs/ J. Ž. Skenderija