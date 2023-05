POLJOPRIVREDNICIMA IZ DRŽAVNE KASE STIŽE VIŠE OD 2 MILIONA DINARA: Evo ko može da se prijavi i koji su rokovi

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo obezbedio je 55 miliona dinara za sufinansiranje troškova za kupovinu opreme za proizvodnju vina i rakije namenjenih preduzetnicima nosiocima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i pravnim licima - privrednim društvima, zemljoradničkim zadrugama i složenim zadrugama.

Novac će moći da se koristiti za kupovinu opreme za primarnu preradu grožđa, za fermentaciju za bela i crvena vina, čuvanje i negovanje vina i za kupovinu opreme za rakiju. Planirano je da se se sufinansira polovina troškova, odnosno 60 odsto onima koja rade na područjima sa otežanim uslovima u poljoprivredi, ženama i mlađim od 40 godina.

Iznosi koji će leći na račun proizvođača kreću se od 100.000 do dva miliona dinara. dok će do 2,2 miliona dinara i do 200.000 dinara ukoliko kandidati pripadaju povlašćenim katergorijama, žive u ruralnim sredinama i mlađi su od 40 godina.

SAMO ZA ULAGANJA U OVOJ GODINI Prema uslovima konkursa neće se prihvatati prijava za investiranje pre 1. januara ove godine, već samo oprema kupljena posle tog datuma. Za to treba dostaviti dokaze: račun sa specifikacijom opreme, otpremnicu, izvod iz banke, garantni list i carinsku deklaraciju, ukoliko je oprema kupljena u inostranstvu.

Konkurs je otvoren do 25. maja, a zainteresovani za novčane podsticaje mogu konkurisati samo za jednu investiciju.

Svi zainteresovani za ovu vrstu podsticaja moraju da budu upisani u Vinogradarski i Vinarski registar, dok je za rakiju neophodna evidencija u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića. Takođe, proizvođači vina i rakije moraju da budu registrovani u Agenciji za privredne registre za namenu za koju konkurišu.

Novac će leći na račune tek posle montaže opreme i Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu dostavljenom zahtevu za isplatu sa izveštajem o namenski utrošenim parama.

