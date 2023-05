SRBINU U GRČKOJ ODUZELI TABLICE ZBOG OVOG PREKRŠAJA! Sad mora i da plati 200 €! Ovo je kompletan cenovnik saobraćajnih prestupa

Sezona odmora polako počinje, a ako putujete svojim autmobilom važno je da znate i da saobraćajna pravila moraju da se poštuju i u drugim državama, kao i da su kazne jako visoke za svaki prekršaj.

Zbog nepoštovanja saobraćajnih propisa, jedan turista iz Srbije, našao se na mukama u Grčkoj, te je ostao i bez tablica.

Naime, kako je objavljeno u Fejsbuk grupi "Grčka info", jedan otac objavio je šta se dogodilo njegovom sinu i koliko sada mora da plati zbog prekršaja.

"Mom sinu su preključe kod Kalitee zbog preticanja preko duple pune linije naplatili kaznu 200 € i skinuli tablice sa kola. Platio je kaznu, a oni neće da mu vrate tablice, kažu kazna je 20 dana. Poslali su i dokumentaciju da moraju u Srbiju, kontaktirali konzulat i za sada još uvek ništa nisu uradili. Eto da podelim koliko da znate šta može da se desi u Grčkoj pa da se bolje pripremite za sezonu", naveo je on u objavi.

foto: Printscreen

Komentari ispod ove objave su osuđujući, te se svi pitaju zbog čega bi neko uopšte preticao preko duple pune linije, a mnogi navode da zbog takvog prekršaja treba odmah u zatvor da se ide.

"To može da vam se desi svuda, ne samo u Grčkoj! I treba tako! Zakon je isti za sve. I ne brinite, vratiće mu tablice nakon 20 dana. Bitno je da nije napravio udes i ubio nekog nedužnog kad je preticao preko DUPLE pune linije!!", Dupla puna je ko da si udario u zid...Obilazi i to još u drugoj državi, u zatvor 15 dana" "Tako je oduvek, tako i treba, preticao na duploj punoj liniji", Hvala bogu da su oduzeli...Ja bih mu trajno i dozvolu oduzeo", neki su od komentara ispod ove objave.

Portal "grckainfo" objavio je prošle godine detaljan spisak saobraćajnih pravila za vozače u Grčkoj, kao i kolike su kazne ako se ista prekrše.

Novčane kazne

Važno da znate: policija ima pravo da oduzme registarske tablice nepropisno parkiranih automobila širom Grčke. Ovo se ne odnosi samo na vozila registrovana u Grčkoj, već i na vozila sa stranim tablicama.

Grčki policajci mogu napisati novčane kazne, ali nisu ovlašćeni da ih naplaćuju. Kazna se mora platiti u ekspozituri pošte (ELTA) ili banke u roku od 10 dana.

Prekoračenje brzine Do 20 km/h: 100 €. Više od 50 km/h: 350 € (moguće tužba) i isključenje iz saobraćaja na 60 dana.

Vožnja kroz crveno svetlo 700 €; ako usledi tužba, kazna se može udvostručiti.

Kršenje zabrane preticanja Od 350 €.

Prelazak pune linije Od 200 evra i eventualno 20-dnevna zabrana vožnje.

Prekršaj parkiranja 40 € do 80 €. Oduzimanje vozačke dozvole 10 dana i saobraćajne 20 dana. Skidanje tablica sa vozila.

Parkiranje na mestu za vozače sa invaliditetom Kazna je 150 €, oduzimanje vozačke i saobraćajne dozvole na 10 dana.

Vožnja bez pojasa 350 €

Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje 100 €

Vožnja pod uticajem alkohola Od 0,5 %: od 200 € i eventualno isključenje iz saobraćaja.

Vožnja u papučama 50 €

Osnovna saobraćajna pravila u Grčkoj

Standardna ograničenja brzine u Grčkoj (osim ako nije drugačije naznačeno znakovima).

Automobili i motocikli: u naseljenom području - 50 km/h van naselja - 90 km/h na putu - 110 km/h na autoputu - 130 km/h

Automobili (do 3,5 t) sa prikolicom (do 750 kg): u naseljenom području - 50 km/h van naselja - 80 km/h na putu - 90 km/h na autoputu - 100 km/h

Automobili (do 3,5 t) sa prikolicama (od 750 kg do 3,5 t): u naseljenom području - 50 km/h van naselja - 80 km/h na putu - 80 km/h na autoputu - 90 km/h

foto: Shutterstock

Alkohol

Maksimalni dozvoljeni nivo alkohola u krvi je 0,5%.

Ako je nivo alkohola u krvi veći od 0,5 % i manji od 0,8 %, onda će vozač biti kažnjen sa 200 €.

Ako je nivo alkohola u krvi veći od 0,8 % i manji od 1,1 %, vozač će biti kažnjen novčanom kaznom od 700 € i oduzimanjem vozačke dozvole do 3 meseca.

Ako nivo alkohola u krvi prelazi 1,1%, onda kazna od 1.200 €, oduzimanje vozačke dozvole do 6 meseci i moguća kazna zatvora do 2 meseca. Ponovljena konzumacija alkohola preko 1,1 % u roku od dve godine - novčana kazna od 2.000 evra, gubitak vozačke dozvole do 5 godina i moguća kazna zatvora do 6 meseci.

Za vozače čiji je vozački staž manje od 2 godine, kao i za motocikliste, dozvoljeni nivo alkohola u krvi je 0,2 %.

Ako je nivo alkohola u krvi takvih vozača veći od 0,2% i manji od 0,8%, onda će vozač biti kažnjen sa 200 €.

Oborena kratka svetla

Kratka svetla su opciona kada vozite tokom dana i obavezna su kada vozite noću.

Preporučljivo je koristiti oborena svetla u uslovima slabe vidljivosti izazvane lošim vremenom (magla, sneg ili kiša). U ovom slučaju je zabranjeno kretanje samo sa uključenim pozicionim svetlima.

Svetla za maglu se mogu koristiti samo u slučaju magle, snežnih padavina ili jake kiše, sama ili u kombinaciji sa kratkim svetlima.

Kazna za kršenje pravila korišćenja kratkih svetla iznosi 80 evra.

Prevoz dece

Deca mlađa od 3 godine mogu putovati samo ako koriste odgovarajuća dečija sedišta koja odgovaraju njihovoj visini.

Deci mlađoj od 12 godina i nižoj od 135 cm dozvoljeno je da se prevoze na zadnjim sedištima samo uz pomoć posebnih sredstava (dečija sedišta, buster sedišta) koja im omogućavaju vezivanje sigurnosnim pojasevima.

Kazna za kršenje pravila prevoza dece iznosi 350 evra.

Sedište za kola za decu prilikom putovanja u Grčku

Sigurnosni pojasevi

Upotreba sigurnosnih pojaseva je obavezna za putnike na prednjim i zadnjim sedištima.

Upotreba kacige je obavezna za vozača i suvozača prilikom vožnje motocikla ili skutera.

Kazna - 350 € i mogućnost oduzimanja vozačke dozvole do 20 dana.

Razgovar mobilnim telefonom

Dok je vozilo u pokretu zabranjena je upotreba uređaja za telefonsku komunikaciju koji ne omogućava razgovor bez upotrebe ruku (hands free).

Za kršenje pravila predviđena je novčana kazna od 100 evra i moguće oduzimanje vozačke dozvole do 30 dana. Za motociklistu kazna je 150 €.

Upotreba detektora radara je zabranjena u Grčkoj. Kazna je 2.000 €, oduzimanje vozačke dozvole na 30 dana i oduzimanje saobraćajne dozvole na 60 dana.

(Kurir.rs/Grčka info)