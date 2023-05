LISTE ČEKANJA I ZA VOZAČKI ISPIT?! I po mesec i po, polažite što pre! Obuka paprena a tek će biti! Auto-škole traže OVU CENU

BEOGRAD - Na polaganje vozačkog ispita u srpskim auto-školama čeka se i po mesec i po dana, a do zastoja dolazi jer nema dovoljno licenciranih ispitivača.

Kao da liste čekanja nisu dovoljne, predstavnici auto-škola traže i poskupljenje obuke. Tako bi umesto dosadašnjih 94.000 dinara, koliko košta prosečna obuka, cena mogla da bude i do 130.000.

U najboljem slučaju, budući vozači do svoje dozvole mogu da dođu za tri meseca, ali sada to više nije slučaj, s obzirom na dugačke liste čekanja zbog manjka ispitivača, koje u auto-škole šalje MUP.

Polaznici auto-škola su u problemu, jer mnogi od njih tokom pauze moraju da uplate poneki dodatni čas. “Mi dobijamo redovne i vanredne termine za polaganje, tada i dolaze ispitivači. Koliko dugo se čeka na polaganje, ne zavisi od nas, jer ispitivače šalje MUP”, kažu iz auto-škole za Euronews.

Buduće vozače očekuju i poskupljenja

Minimalnu cene obuke za buduće vozače određuje Vlada, a ona je poslednji put korigovana 2012. godine. Trenutno, cene se kreću od 60.000 do 100.000 dinara.

Iako je gornja granica otvorena, odnosno auto-škola može da odluči koliko će maksimalno naplaćivati, većina njih se trudi da obuka bude što jeftinija, kako bi imali što više polaznika.

Ipak, to nije dovoljno.

Koliko sada košta obuka?

Cene obuke variraju od škole do škole, ali je prosečna cena po teorijskom času oko 450 dinara. “Paket” se sastoji od 40 časova, što je ukupno 16.000 dinara. Potom sledi praktična obuka, koja po času košta više - 1.700 dinara. Za potrebnih 40 časova, to je trošak od 68.000 dinara. Na to treba dodati i troškove obuke iz prve pomoći, lekarskog pregleda, a potom i teorijskog i praktičnog ispita. Takođe, budući vozači treba da plate i dve takse za MUP, od kojih jedna košta 800, a druga 1.000 dinara.

Kada se sve sabere, budući vozači u proseku treba da izdvoje oko 94.000 dinara kako bi došli do dozvole.