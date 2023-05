ADVANS GRUPA izdvaja 50 miliona evra za akvizicije u Srbiji: Sa više od 1.000 INŽENJERA TRENUTNO

Reorganizacijom strukture kapitala, ADVANS Grupa je izdvojila 50 miliona evra za investicije i zaintersovana je je za dalji rast kroz M&A aktivnosti (spajanja i akvizicije) u Srbiji i svetu. Kompanije u fokusu interesovanja ADVANS Grupe su one koje pružaju profesionalne inženjerske usluge iz neke od oblasti hardverskog, softverskog i mehaničkog inženjeringa, što podrazumeva celokupnu IT industriju, od koncepta do proizvoda.

ADVANS Grupa je inženjerska grupa kompanija specijalizovanih za pružanje usluga u oblastima embedded sistema, aplikativnog softvera i mašinskog projektovanja, koju je 2000. godine osnovao Radomir Jovanović. Grupa je razvila specifično multisektorsko znanje, sa centrima izvrsnosti u oblastima poluprovodnika, energije i transporta. Prisutna je u Francuskoj na čak devet lokacija, a poseduje i tri tehnološka centra u Srbiji, za pružanje usluga internacionalnim klijentima. Pored toga, ADVANS Grupa ima predstavništva u SAD i Portugalu. Iz svojih dizajnerskih biroa, svojih centara, ili direktno na lokacijama kupaca, ADVANS Grupa podržava velike evropske i američke industrijske kompanije u specijalizovanim tehničkim projektima.

„Osnovni motivator za rast ADVANS Grupe je težnja ka izvrsnosti i pomeranje granica poznatih tehnoloških rešenja, koje postižemo zajedno sa našim partnerima, klijentima i inženjerima. Danas, sa investicionim kapitalom od 50 miliona evra, gledamo još dalje i težimo da udružimo snage sa kompanijama sa kojima delimo vrednosti i viziju za budućnost, a to su tehnološke kompanije na svetskom, ali i na srpskom tržištu, za koje znamo da poseduju kvalitet, pouzdanost i značajan potencijal“, izjavio je Radomir Jovanović, generalni direktor i osnivač ADVANS Grupe.

Sa organskim rastom od oko 10 odsto godišnje, ADVANS Grupa je pokazala snagu svog poslovnog modela. Grupacija je 2022. godine ostvarila promet od 84 miliona evra i zapošljava više od 1.000 inženjera, od kojih njih trista radi u Srbiji. Cilj ADVANS Grupe je da udvostruči promet do 2026. godine. U ostvarenju tog cilja, Grupa se oslanja na potražnju za stručnošću i iskustvom i planira da zaposli još 350 inženjera, na tržištima na kojima posluje u roku od godinu dana. Takođe, ADVANS Grupa želi da ubrza svoj razvoj strategijom ciljanog eksternog rasta, kroz spajanja i preuzimanja (M&A) koja bi omogućila proširenje poslovnog prisustva i veština.

Kombinovanjem tehničke ekspertize i industrijskih znanja, inženjerski tim ADVANS Grupe je uključen u celokupan razvojni ciklus složenih sistema u brojnim oblastima od vazduhoplovstva, odbrane, energije, IoT, medicine, tercijarnog sektora, poluprovodnika, transporta i drugih industrijskih oblasti.

Za energetsku tranziciju je neophodno unapređenje elektronike i softvera:

ADVANS Grupa posluje na veoma dinamičnim tržištima koja će doprineti njenom rastu. S jedne strane, potreba za visokom tehnološkom ekspertizom i poteškoće u pogledu ljudskih resursa dovode do toga da veliki proizvođači angažuju eksterne timove za istraživanja i razvoj (R&D), za potrebe dizajna ili testiranja čipova telekomunikacione opreme (uvođenje 5G), itd.

Sa druge strane, smanjenje ekološkog otiska se ne može postići bez inovacija u elektronici i softveru. ADVANS Grupa tako radi na mnogim projektima koji su u vezi sa ekološkom tranzicijom, kao što su stanice za punjenje električnih vozila, javni prevoz koji se napaja vodoničnim izvorima energije, ili čak oprema za domaćinstvo koja akumulira energiju tokom dana i redistribuira je tokom večeri, kada je mreža najopterećenija.

O ADVANS Grupi

Osnovana 2000. godine, ADVANS Grupa je referentni tehnološki partner, specijalista za inženjering elektronskih, softverskih i mehaničkih sistema. Grupa okuplja tri kompanije: ELSYS Design (dizajn ugradnih elektronskih sistema), AViSTO (razvoj softvera), MECAGINE (mehanički dizajn) i internacionalna predstavništva. ADVANS Grupa posluje kroz centre u Francuskoj, Srbiji, Portugalu i SAD. Međunarodna predstavništva obuhvataju: Elsys Eastern Europe i Avisto Eastern Europe u Srbiji, sa 3 centra izvrsnosti u Beogradu, Novom Sadu i Nišu; Elsys America u San Hozeu u Kaliforniji, SAD, i Advans Portugal u Lisabonu, u Portugaliji.

