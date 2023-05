ZAŠTO SINDIKALCI TRAŽE VANREDNO POVEĆANJE MINIMALCA: Evo sa kojim predlozima idu na pregovore sa Vladom i poslodavcima

Minimalac za poslednjih šest meseci u 2023. godini mora da bude povećan jer su cene životnih namirnica skočile u odnosu na mart iste godine za više od 16 odsto, a kada poredimo decembarski odlazak u prodavnicu sa martovskim, u martu smo morali da izdvojimo gotovo četiri procenta više novca nego krajem 2022, saglasni su u oceni predstavnici sindikata pred pregovore sa Vladom i poslodavcima.

Prema zvaničnim podacima za poslednjih 12 meseci najviše su poskupeli hrana i čvrsta goriva. Od namirnica cene mleka,sira i jaja za čak 42 odsto, povrća za 33, dok za hleb i žitarice sada treba izdvojiti 25 odsto više nego lane.

KAKO SE KRETAO MINIMALAC OD 2017. DO DANAS

godina radni sat mesečno u evrima

2017 . 130 22.620 186,42

. 130 22.620 186,42 2018 . 143 24.882 210,37

. 143 24.882 210,37 2019 . 155,3 26.090 229,10

. 155,3 26.090 229,10 2020. 172,54 30.022 255,34

172,54 30.022 255,34 2021. 183,93 32.004 272,20

183,93 32.004 272,20 2022. 201,22 35.012 297,40

201,22 35.012 297,40 2023. 230 40.020 340,96

Upravo ovu statistiku sindikalci će izneti pred socijalne partnere, obrazlažući svoj zahtev za vanrednim povećanjem minimalne cene rada za ostatak 2023. godine. Oni takođe naglašavaju da, iako je minimalac poslednji put povećan u januaru, inflacije je to već anulirala.

- Prosečna potrošačka korpa, prema poslednjim objavljenim podacima, za februar 2023, bila je 96.790 dinara, i u odnosu na prošlogodišnju skuplja je za 11,56 odsto. S druge strane prosečna neto zarada za isti mesec je 81.359 dinara i za nabavku samo namirnica nedostaje gotovo 16 procenata novca. Kada je u pitanju minimalna potrošačka korpa u februaru je njena vrednost bila 50.290 dinara, a minimalac je "kraći" za 26,84 procenata - kažu u Savezu samostalnih sindikata Srbije.

DVA PREDLOGA SINDIKALACA Samostalci predlažu dve varijante . Po prvoj, minimalac sa sadašnjih 230 treba povećati na 260 dinara, što je rast od 13 odsto, što bi na mesečnom nivou bilo 45.240 dinara. Drugi predlog je da minimalna zarada bude na nivou minimalne potrošačke korpe za februar 2023, što bi po satu bilo 289, odnosno za 25,7 odsto više.

Došlo je do značajnog rasta potrošačkih cena i vrednosti minimalne potrošačke korpe u drugom polugodištu 2022. godine, a to nije uzeto u obzir pri utvrđivanju minimalne cene rada za 2023. Takođe cene su nastavile da rastu i u prvim mesecima ove godine, te je stoga, smatraju u SSSS, neophodno pristupiti vanrednom utvrđivanju minimalca koji će važiti do kraja godine.

Zakon o radu, tvrde u SSSS, dozvoljava vanredno povećanje minimalne zarade kada je došlo do poremećaja na tržištu. Po njihovoj oceni, to je upravo sada i navode da se nekada minimalac tako i određivao. Analize pokazuju da je od 2002. do 2008. iznos za najjednostavniji rad menjan u januaru i julu, da bi onda 2009. to učinjeno samo jednom. Tokom 2010. radnicima su zarade povećane u januaru, preskočeno je julsko, ali je zato usledilo novembarsko uvećanje. Od 2012. do kraja 2015. minimalac je stajao na izosu od 115 dinara po satu, odnosno 20.010 dinara mesečno, da bi tokom 2015. i 2016. zaposleni su za najjednostavniji rad bili plaćani 121 dinar po satu.

kurir.rs / J. Ž. S.