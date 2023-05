OTP banka je nagradila sa dva miliona dinara Fragment ploče, novo pobedničko rešenje Generator ZERO 2023 konkursa

Beograd, 18. maj 2023. godine – Projekat Fragment ploče startapa Fragment Incorporated, koji se bavi proizvodnjom inovativnog i održivog građevinskog materijala od 73% reciklažnog stakla, pobednik je ovogodišnjeg Generator ZERO konkursa OTP banke. Sa rekordnih 116 prijava, u odnosu na protekli ciklus na koji se prijavilo 72 projekta, ovogodišnji konkurs bio je drugi po redu koji je posvećen rešenjima za smanjenje karbonskog otiska. Pobednički tim je od Banke osvojio dva miliona dinara i stratešku podršku u daljem razvoju i promociji projekta, kao i nagrade dva partnera.

OTP banka, osim što je vodeći kreditor privrede i stanovništva, je i predvodnik zelene tranzicije u bankarskom sektoru, ali i prva banka u Srbiji koja je razvila programe sistemske podrške inovativnom i zelenom preduzetništvu. Činjenica da je upravo Generator ZERO najnagrađivaniji projekat ove banke, to dodatno pokazuje.

„Tradicija i reputacija koju već sada ima Generator, najveće je priznanje za našu posvećenost unapređenju cirkularne ekonomije i potrebama lokalne zajednice. Broj i kvalitet prijava koji svake godine raste još je bolji indikator opšteg društvenog značaja ove teme, i upravo to je bio razlog zašto smo i ovogodišnji ciklus posvetili smanjenju karbonskog otiska. Projekat Generator ZERO zbog koga smo se danas i okupili najbolje oslikava stratešku opredeljenost OTP banke ka održivom poslovanju i inovativnom razmišljanju u smeru razvoja zelene ekonomije, čime je opravdano tokom sedam godina postao jedan od naših najvažnijih projekata. Nadamo se da će neka od rešenja koja smo videli u finalu Generatora, pomoći da kreiramo odgovornije i održivije okruženje“, rekao je na proglašenju pobednika Predrag Mihajlović, predsednik Izvršnog odbora OTP banke Srbija.

Ideja za Fragment ploče nastala je tokom priprema za jednu od brojnih izložbi umetnice Marije Marković. Pavle Milošević, preduzetnik i zagovornik održivosti, pridružio se Mariji u daljem razvijanju ideje. Otkrili su da su staklo i cement po svojoj prirodi inkompatibilni materijali i da ih nije lako povezati. Ovaj fenomen ih je zaintrigirao i dalje istraživanje ih je dovelo do naučnih radova profesora sa Tehnološko- metalurškog fakulteta u Beogradu. Rezultat ove fuzije umetničkog instinkta, naučnog iskustva i poslovne orijentacije jeste Fragment ploča, novi materijal za novu generaciju potrošača. Fragment tim je ponosan što se za proizvodnju Fragment ploče koristi postindustrijsko staklo koje bi završilo na deponiji, čime se usporava popunjavanje i ubrzano nastajanje novih deponija. Svaka izgradnja nove deponije ima visok ugljenični otisak i dovodi do uništenja biodiverziteta i životne sredine.

Od 2017. godine kada je Generator pokrenut, kroz projekat je podržano skoro 100 originalnih ideja.

„Ovogodišnje finale nadmašilo je naša očekivanja s obzirom da je tema ponovljena, ali je ujedno i dokaz da se naša zemlja orjentiše ka održivom modelu poslovanja i inovacijama u tom domenu. Samim tim, izabrati deset najboljih nije bilo nimalo jednostavno. Ponosni smo na sve što je projekat Generator ZERO iznedrio do sada, a nadamo se da će kreativnost ovogodišnjih finalista biti još jedan podsticaj celoj privredi da afirmiše i promoviše zelene projekte i održivo poslovanje, kao što to mi u OTP banci radimo. Pre svega mi kao pojedinci verujemo da je jedini ispravan put ovaj zajednički, kada udružimo snage i delujemo za opšte dobro i zato se još jednom zahvaljujem našim partnerima na podršci i angažmanu“, izjavio je Vuk Kosovac, član Izvršnog odbora OTP banke za poslove sa stanovništvom i razvoj digitala i ujedno predsednik žirija.

Iz Fragment tima su izrazili zahvalnost OTP banci na pruženoj prilici i pojasnili na koji način će da iskoriste osvojenu nagradu.

,,Veliko nam je zadovoljstvo da smo bili deo takmičenja koje je okupilo više sjajnih ideja iz oblasti održive ekonomije. Zahvalni smo OTP banci kao i saradnicima projekta Generator Zero 2023 na uspostavljanju platforme za razgovor o problemima ekologije i savremene privrede. Finansijsku nagradu ćemo iskoristiti za sprovođenje razvoja i unapređenja Fragment ploča uvođenjem eko cementa i supstitucijom aditiva sa bio aditivima. U nastojanju da napravimo umetnost stvorili smo građevinski materijal. Građevinski materijal pretvorili smo u umetnost“, izjavio je Pavle Milošević.

OTP banka svim ovogodišnjim finalistima pružila je podršku i kroz promotivne i marketinške aktivnosti, dok pobednika, uz novčanu nagradu, očekuje i savetodavna pomoć, prezentovanje rešenja u OTP Lab inovacionom hub-u matične OTP Grupe i investicionom fondu Portfolion.

foto: Andrej Mihailović

Na to se osvrnula i Milena Mićanović, direktorka za komunikacije i odnose sa javnošću OTP banke i poručila da banka osim što novčano podržava inicijative koje imaju uticaj na razvoj inovacionog ekosistema, to treba da čini i kroz svoje nefinansijske resuse.

„Mi kao OTP banka osim što želimo da budemo vesnik dobrih vesti, hoćemo da doprinesemo da se dobar glas daleko čuje. Baš zato nastojimo da kroz sve naše kanale širimo svest o idejama koje su za ovih sedam godina prošle kroz Generator. Iako je ovogodišnji ciklus završen, nastavljamo da blisko sarađujemo sa našim pobednicima, da zajedno promovišemo koncept održive budućnosti i da edukujemo društvo o značaju odgovornog poslovanja, jer od toga kako se ponašamo danas zavisi budućnost i opstanak onih koji dolaze posle nas“, naglasila je Mićanović.

Podršku na projektu su pružilli i brojni partneri i to: ICT HUB, Blic, Mastercard, Projekat Srbija Inovira podržan od strane USAID-a, Inicijativa Digitalna Srbija, Beogradska otvorena škola (BOŠ), Netokracija, Schneider Electric, MPC, Supernatural – udruženje koje se bavi zaštitom životne sredine.

ICT Hub će podržati pobednički tim Fragment ploče putem biznis mentoringa, branding i marketing konsaltinga, pomoći u procesu gradnje brenda, podrške u povezivanju sa korporativnim partnerima, pripremama za fundraising, kao i besplatnim korišćenjem svog coworking prostora.

Tim ConnectClean Roma Group dobio je od Mastercarda novčani iznos od 5.000 evra, dok ih je Blic nagradio sa medijskom kampanjom u svim izdanjima medijske kuće Ringier u vrednosti od 3.000 evra. Pored toga, Blic je svim finalistima omogućio medijsku promociju u vidu zasebnih intervjua ili reportaža na portalu blic.rs i društvenim mrežama.

Schnider Electric se opredelio za rešenje tima Smart Metallurgy i poklonio računarsku opremu i mentoring.

Supernatural je za podršku u promociji i spajanju sa potencijalnim investitorima i donatorima izabrao tim HEMP, a Inicijativa Digitalna Srbija nagradila je Beointech uslugom ekspertskih konsultacija u oblasti komunikacija, marketinga, finansija i pitchinga pred investitorima u cilju prikupljanja kapitala. Zajedno sa projektom Srbija Inovira, podržanim od strane USAID-a, poklanjanju im štand na konferenciji SPLET u oktobru.

foto: Andrej Mihailović

Nagrada partnera Srbija Inovira, podržanog od strane USAID-a, otišla je u ruke tima „MK-VET Marko Komloš“, a reč je o usluzi poslovnog savetovanja. Pored toga, timu Farmbo omogućili su predstavljanje u startap zoni na najvećoj regionalnoj konferenciji o inovacijama i inovacionom preduzetništvu SPLET.

MPC Properties odlučio je da nagradi svakog od timova koji promovišu i zagovaraju reciklažu, a to su Fragment, Naša kuća i ConnectClean Roma Group. Nagrada u vrednosti 5.000 evra sastoji se od ustupanja kanala komunikacije Šoping centra UŠĆE, štandova i brendinga u centru i led ekrana, kao i povezivanje ovih inicijativa sa poslovnim partnerima koji se nalaze u okviru MPC poslovne mreže.

Netokracija je dodelila medijsku promociju na sajtu netokracija.rs u vrednosti od 2.000 evra za startap eMobil, čije rešenje eDrive aplikacija omogućava korisnicima da pronađu najbliži dostupni punjač i da lako izvrše plaćanje.

OTP banka posebno je nagradila tim MOSQ-SWITCH sa izlaganjem na štandu banke na Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, gde će takođe imati priliku da se predstave sa svojim proizvodima i timovi Farmbo i HEMP.

GENERATOR ZERO – MOTOR ODRŽIVE BUDUĆNOSTI

Kao i svake godine, tako i ove konkurs Generator želi da preduzetnicima i inovatorima omogući da svojim inovativnim idejama i projektima doprinesu održivoj i digitalnoj budućnosti. Pokrenut od strane OTP banke, od 2017. godine do sada kroz ovaj projekat podržano skoro 100 inovativnih originalnih ideja koje su se našle u finalu. Pored toga program je bio jedan od prvih koji je pomogao maloj i srednjoj privredi da u svoje poslovanje uvedu digitalne promene, ali i jedan od onih koji su pomogli preduzetnicima da prevaziđu krizu prouzrokovanu pandemijom COVID-19 tokom 2020. godine. Poslednji ciklus koji je sproveden prošle godine posvećen je smanjenju karbonskog otiska, i predstavlja jedinstven konkurs te vrste. Koliki je značaj Generator imao za male privrednike i ceo inovacioni eko sistem svedoči rekordan broj prijava koji je stigao ove godine, a sam projekat je do sada osvojio četiri nagrade.

