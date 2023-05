NEMAČKOJ NEDOSTAJE VIŠE OD 100.000 RADNIKA! Evo u kom sektoru je najveći manjak radne snage i koje su plate za pojedina zanimanja

Zemlje Evrope poslednjih godina se bore sa deficitom radne snage, taj problem nije zaobišao ni Nemačku. Najveća evropska ekonomija ove godine planirala je da se posveti privlačenju radnika van Evrope, a planirane su i brojne olakšice za privlačenje strane radne snage. Hubertus Heil, ministar rada u Nemačkoj izjavio je da će radnici sada najviše tražiti u zemljama poput Brazila, Meksika, Indonezije...

- Mi zajedno s predstavnicima privrede radimo na strategiji u zemljama u kojima se na tržištu rada nalazi mnogo više mladih i dobro kvalifikovanih radnika nego što to domaća tržišta rada mogu apsorbovati, rekao je ministar rada Hubertus Heil u razgovoru za dnevnik Neue Oznabruker Cajtung.

Najčešći poslovi naših ljudi u Nemačkoj

Kako je saopšteno iz Instituta za nemačku privredu trenutno je prisutan veliki manjak radne snage u sektoru nege, na sto otvorenih radnih mesta dolazi samo 33 adekvatno kvalifikovanih radnika.

foto: Profimedia

Ojgen Briš, predsednik Fondacije za zaštitu pacijenata istovremeno je kritikovao masovni uvoz negovateljica i negovatelja i ukazao da je potrebno poboljšati uslove rada kako bi se potencijal iskoristio i radna mesta postala atraktivnija.

Naši ljudi koji žive u Nemačkoj se najčešće bave fizičkim poslovima, građevinom u prvom redu, a veliki broj njih je zaposlen u zdravstvenim sistemima, kao što su negovatelji, medicinski tehničari, fizioterapeuti, farmaceuti, a odlazi i veliki broj doktora.

Pored toga, dosta ih je zaposleno u ugostiteljstvu, pri čemu su najbrojniji konobari i kuvari, zatim osoblje za rad u kuhinji i proizvodnji hrane, kao i radnici za održavanje higijene objekta. Moleri, automehaničari, zavarivači, električari i vozači su i dalje najpopularniji poslovi Srba u inostranstvu.

Prema nekim procenama, skoro pola miliona Srba živi u Nemačkoj, a taj broj nesumnjivo raste. Mnogi odlaze sezonski, na tri ili šest meseci kako bi dodatno zaradili. Ima i onih koji ciljano odlaze u potrazi za trajnijim zaposlenjem i životom u ovoj bogatoj državi.

Plate radnika

Mali je procenat onih koji napuste svoju zemlju i odu da rade u svojoj struci. Veliki broj slučajeva su prekvalifikacije za zanimanja koja su aktuelna na tržištu rada i koja se dobro plaćaju.

foto: Profimedia

Tako jedan vodoinstalater može da zaradi od 2.317 do 4.524 evra, a stolar u proseku od 1,576 evra do čak 5.339. Automehaničarima i autoelektričarima plata ide od 2.019 do preko 5.000 evra. Pekar pak može zaraditi mesečno i do 4.000 evra. Frizerski zanat se plaća minimalno 1.576 evra, a zarada može narasti i do 3.240 evra. Za čišćenje prostorija se plaća od 1.500 do 2.849 evra.

Što se ugostiteljstva tiče, konobari imaju primanja od 1.653 do 3.738 evra, a kuvari i do 6.579 evra. Recepcioneri su plaćeni od 1800 do 3.456 evra, a menadžeri hotela zarađuju od 2.120 do skoro 10. 000 evra!

Dadilje mogu zaraditi od 1.500 do 4.168 evra, a optimum za medicinske tehničare je od 1.612 do 4. 531 evra. Ako želite da budete "supervizor u call centru" zaradićete od 3.085 do 5.564 evra. Bonusi su često naglašeni kada konkurišite na oglas, a često se i podrazumevaju, te nisu uključivani u ovu platežnu računicu.

Spisak 50 zanimanja i zarada u Nemačkoj Negovateljica 1.500 - 3.651 evro Lekarski pomoćnik 1.500 - 4.280 evra Doktor 3.369 - 7.862 evra Medicinska sestra 1.612 - 4. 531 evra Laborant, Tehničar 1.923 - 3.950 evra Farmaceut 3.050 - 7.028 evra Zubar 3.431 - 7.683 evra Veterinar 2.086 - 5.489 evra Optičar 1.791 - 4.125 evra Arhitekta 2.005 - 6.507 evra Građevinski inženjer 2.334 - 7.392 evra Inženjer elektrotehnike 2.228 - 5.098 evra Električar 2.308 - 4.339 evra Pekar 1.586 - 4.008 evra Predstavnik prodaje 1.590 - 6.055 evra Prodavac automobila 1.864 - 7.320 evra Bankarski službenik 2.404 - 5.138 evra Računovođa 2.018 - 4.636 evra Kancelarijski menažer 2.598 - 5.436 evra Ekonomista 2.661 - 5.812 evra Supervizor call centra 3.085 - 5.564 evra Menadžer maloprodaje 1.585 - 5.833 evra Referent prodaje 2.137 - 7.595 evra Vozač autobusa 2.117 - 4.146 evra Taksi vozač 2.005 - 3.963 evra Kontrolor 3.182 - 7.648 evra Krovopokrivač 1.665 - 5.597 evra Automehaničar 2.019 - 4.223 evra Autoelektričar 2.228 - 5.097 evra Autotehničar 2.151 - 5.216 evra Operator viljuškara 1.890 - 3.779 evra Čistač 1.500 - 2.849 evra Recepcioner 1.803 - 3.456 evra Dadilja 1.500 - 4.168 evra Frizer 1.576 - 3.240 evra Vodoinstalater 2.317 - 4.524 evra Zidar 1.500 - 5.149 evra Stolar 1.561 - 5.339 evra Tehničar za obradu drveta 2.230 - 4.465 evra Urednik 1.993 - 8.822 evra Novinar 2.036 - 5.157 evra Event manager 2.521 - 6.621 evra Menadžer za komunikacije 3.370 - 5.831 evra Fotograf 1.907 - 4.609 evra Instruktor vožnje 1.916 - 4.548 evra Grafički dizajner 2.280 - 5.053 evra Marketing asistent 2.520 - 3.910 evra Menadžer hotela 2.120 - 9.742 evra Konobar 1.653 - 3.738 evra Kuvar 2.446 - 6.579

Olakšice za strane radnike

Kako bi privukla radnike, vlada Nemačke je razmatra nacrt zakona o lakšem zapošljavanju stranih državljana.

Jedan deo se odnosi na obrazovanje. Predviđa se lakše prihvatanje diploma iz drugih država jer će se diplome priznavati ako imate dve godine radnog iskustva u toj sferi i ako matična država dozvoljava prekvalifikaciju. Zatim, zakonom se dozvoljavaju prekvalifikacije i promena zanimanja.

Jedna od novina koje se razmatra jeste takozvana karta šansi. Ona podrazumeva bodovni sistem kojim se omogućava lakše dobijanje zaposlenja, ali i državljanstva. Poznavanje jezika, profesionalno iskustvo, starost i povezanost sa Nemačkom su okosnice ovog sistema. Potrebno je najmanje 6 bodova da bi ljudi koji dolaze u Nemačku dobili kartu šansi, a tri boda donosi dobro poznavanje jezika, na primer.

Kurir.rs/Bilc/IK/Hina