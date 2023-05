DEJAN USRED BEOGRADA GAJI BANANE: Ima 500 tropskih biljaka, a evo kako mu to uspeva (VIDEO)

"Ovim poslom se bavite samo ako ga volite", kaže Dejan Dragićević iz Rakovice koji od malih nogu uz oca gaji ljubav prema biljkama, a danas ih u svom dvorištu ima na stotine.

Svoju košarkašku karijeru je završio, te je odlučio sa se posveti hobiju koji ga ispunjava.

"Moj otac se bavio ovim poslom i ja sam odmalena to voleo, još kao dete sam kada me odvedu u prodavnicu igračaka, gledao da li ima nešto nalik na biljku i to mi se svidi, tako sam i počeo da se bavim baštovanstvom", priča Dejan.

Novih biljaka nikad dosta

"Volim tropske biljke i u kontaktu sam sa ljudima iz raznih krajeva, danas se one mnogo lakše nabavljaju nego pre. Ima vikendicu u Crnoj Gori pa samo premeštam biljke odavde tamo zbog klime. Kad odem na neko putovanje, mene zgrade ne zanimaju, ja samo gledam biljke da vidim koja je specifična", objašnjava on.

Porodica mu je velika podrška.

"Mi smo porodično svi sportisti, tačnije košarkaši, a žena je najuspešnija. Ćerka i sin su mi bili u Americi i tamo se školovali i trenirali, ćerka je ostala a sin se vratio i pomaže mi, ali nije to ta ljubav prema biljkama koju ja osećam, ali svakako imam pomoć i podršku od njih", priča nam.

Razne biljke gaji, a kaže da samo Kane ima oko 30 vrsta.

"Imam razne biljke, većinom tropske i 30 vrsti Kane, i biljke koje su stare 55.godina, svašta tu ima i nekako kada vidite malu biljku, pa kad ona raste kod vas to je zadovoljstvo. One su kao deca, rastu i onda uđu u pubertet", otkriva Dejan.

Drvo banane, privlači najveću pažnju

"Imam drvo banane, ono rađa na svake četiri godine a onda se osuši, preko zime je teško da opstane jer je potrebna klima dobra, ali ja stavljam razne zaštite i tako je održavam", objašnjava Dejan kako gaji bananu u Srbiji.

Za sve obaveze oko biljaka mu je dnevno potrebno oko dva sata, te tako nakon posla istog treba dolazi kod njih kako bi im dao sve da bi bolje cvetale.

Ističe da svaki cvet traje mesec dana, i da je to ciklus koji ide u krug ali on održava kontinuitet.

"Samo da me vidite u kolima, ja sam u njima i uvek neka biljka. Šta da vam kažem, to je velika ljubav. A što se tiče mog dvorišta, već 15 godina nosi titulu najlepšeg", priča kroz osmeh Dejan.

