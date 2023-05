TRGOVINSKI LANCI NAS DERU NA CENI OVOG PROIZVODA: Kesica iste gramaže u malim radnjama i 30 % jeftinija, sledi novo poskupljenje

Beograđane u prodavnicama kesica kafe košta i za trećinu više, nego, recimo, Belopalančane. Pošto u ovoj maloj opštini nema velikih marketa, žitelji se uglavnom snabdevaju u malim lokalnim dućanima, čije gazde s obzirom da znaju kolika je kupovna moć komšija, cenu omiljenog napitka u kesici od 100 grama drže na 150 dinara. Ista gramaža istog brenda u glavnom gradu iznosi i do 230 dinara!

Slično iskustvo ima BeograđankaTamara B. koja je kesicu kafe u komšiluku platila 155 dinara, a isti taj proizvod u megamarketu velikog trgovinskog lanca košta čak 220!

- Više ne kupujem pakovanje od 200 grama, jer mi je to veliki izdatak u "cugu", već biram ono od 100. Veliki je raspon cena, a mislim da su najskuplje u trgovinskim lancima. Prvi put primećujem da u malim radnjama može da se nađe isto pakovanje za čak trećinu jeftinije nego u velikim marketima - kaže ona.

Omiljeni jutarnji napitak mogao bi opet da poskupi. Potrošači u Srbiji najčešće piju tradicionalnu kafu, takozvanu mešavinu jeftine robuste, a upravo ona je zabeležila rekordno poskupljenje.

Prema podacima "Blumberga", veleprodajne cene sirove crne kafe robusta polovinom maja dostigle su najviše nivoe na berzama u poslednjih gotovo 12 godina. Proizvođači na našem tržištu, bar za sada, nisu trgovinskim lancima najavili nova poskupljenja.

foto: Printscreen / YouTube

Prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije, cene u grupi kafa, koje uključuju sve njene vrste, u aprilu su neđugodišnje porasle 15 odsto, a od početka godine 6,7 procenata.

Do skoka cene sirove robuste na globalnom tržištu dovelo je više faktora. Inflacija i ekonomska kriza naterali su ljubitelje ovog napitka širom sveta da se okrenu jeftinijoj varijanti. Međutim, ključni uzgajivači teško mogu da održe korak sa porastom potražnje, jer su zemlje koje su među najvećim svetskim proizvođačima, imale slabiju žetvu.

SLABA ŽETVA Vijatnim, najveći svetski proizvođač, prijavio je najslabiju žetvu u poslednje četiri godine, nakon što su se farmeri fokusirali na sadnju profitabilnijih useva kako bi se izborili sa rastućim troškovima đubriva. Brazil, kao drugi po veličini uzgajivač kafe ove sorte imao je problema zbog suše, a postoji zabrinutost da bi i indonezijska proizvodnja mogla da trpi posle obilnih kiša.

U trgovinskim lancima u Srbiji, kesica 200 grama klasične mešavine 100 odsto ili pretežno kafe robusta, po redovnoj ceni košta od 250 do 495 dinara. Najjeftinija pakovanja sa oznakom robne marke se prodaju za 240 dinara, a na akcijama se mogu kupiti i za 220. Neke kvalitetnije mešavine imaju manju gramažu, pa 100 grama iznosi 325 dinara, a 175 se prodaje od 360 do 400, dok je kesica od 180 grama 422 dinara. Cena instant kafe u staklenim teglama i kutijama od 200 grama sada se kreće od 750 do 1.370, a na akciji je 670 dinara.

Kafa poskupljuje već tri godine zaredom, a u trgovinama u Srbiji kažu da su tokom poslednjih šest meseci svi proizvođači podigli cene.

- Prosečna cena pakovanja od 200 grama tradicionalne kafe je 350 dinara, jer je velika razlika u brendovima, a instant prelazi 1.000 - navode u jednom poznatom marketu. - Tokom poslednjih šest meseci kafa je poskupela oko osam odsto, dok je instant 10 do 17 procenata, u zavisnosti od proizvođača i brenda.

Oni ocenjuju da proizvođačima sigurno ne odgovara da dođe do daljeg poskupljenja, jer se postavlja pitanje ko će moći da je kupi.

- Potrošači i sada teško izlaze na kraj, ako se tako nastavi kafa će se kupovati samo na akciji - kažu naši sagovornici.

Kako navodi "Blumberg", mnogi ljubitelji ovog napitka preferiraju visokokvalitetna zrna "arabike", robusta je obično jeftinija, jer je drvo čvršće i zahteva manje nege, što olakšava proizvodnju u velikim količinama.

kurir.rs/ Novosti