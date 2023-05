KUPOVAĆEMO NA GRAME ILI TEK DA ZAMIRIŠE ĐUVEČ: Kilogram pre samo mesec dana koštao 750, a sada dostiže i 1.200 dinara

Pre samo mesec dana domaćice u Srbiji su kilogram svinjskog buta pazarile po ceni od 750 dinara, da bi ovih dana u radnjama on dostigao neverovatnih 1.200, koliko košta u jednom velikom trgovinskom lancu. Privatne mesare drže cenu na oko 850 do 900 dinara, mada ne garantuju da će tako biti do kraja nedelje.

Najjeftiniji kilogram u Beogradu staje 750 dinara, ali u marketima koji nude samo pakovane komade, koje domaćice najčešće izbegavaju, jer stoje u foliji najmanje po nekoliko sati, a nekada i po par dana. Prosečna cena je trenutno oko 900 dinara po kilogramu.

Pre godinu dana u nekim trgovinskim lancima jedan od najprodavanijih komada svinjetine mogao je da se kupi i po ceni od 550, a najviši zabeleženi iznos u to vreme bio je 740 dinara. Prosečno za kilogram svinjskog buta bez kostiju u februaru 2022. plaćalo se oko 680 dinara.

Agroekonomista Milan Prostran smatra da se dugogodišnja kriza svinjarstva prelila na potrošače:

- Postali smo ozbiljni uvoznici svinjskih polutki i prasadi za tov, dok je domaća ponuda drastično smanjena. Primera radi, sada se gaji duplo manje svinja nego devedesetih godina kada smo imali 4,5 miliona grla, a danas jedva 2,2 miliona. Na visoke cene uticali su i neki spoljni faktori poput afričke svinjske kuge, koja je zahvatila veliki deo Azije i delo Evrope.

CENA JUNETINE Juneći but bez kostiju beleži skok cena i sada se pazari od 1.100 do 1.350 dinara. U većini marketa može da se kupi zaoko 1.200 dinara, što je u rangu svinjskog kod pojedinih snabdevača.

Prostran smatra da je ova igra mesara sa potrošačima potpuno nelogična, jer najveći broj stanovnika oko 90 odsto njih je sa nižom kupovnom moći i već dugo ne pazare visokokvalitetne mesa, poput svinjskog buta i karea, to je rezervisano samo za dobrostojeće.

- Većina kupuje rebra, glavu, nožice... Mislim da ovako neće moći još dugo da se izdrži, ne znam kome su namenili takve cene. Ako su visokoplatežnim, onda je trebalo još više da ih dignu, međutim, za većinu građana ovo je nedopustivo. Kupovaće se na grame, po dve krmenadle ili tek samo da zamiriše đuveč. Ovakve cene svakodnevno može da plati samo tri do šetiri odsto stanovnika.

foto: Reuters/Ilustracija

Skok cena svinjskog buta bez kostiju, svinjske plećke, svinjskog vrata sa kostima i svinjske krmenadle sa kostima krenuo je u februaru ove godine. Vlada Srbije je tada promenila uredbu kojom su bile propisane maksimalne cene određenih životnih namirnica, tako što su iz nje izbačene odredbe koje se odnose na ove vrste svinjetine i celog trupa pileta.

Da će ova odluka Vlade uticati na tržište videlo se već u martu, a ekonomisti su upozoravali da će u narednom periodu meso značajno da poskupi, to se upravo i dogodilo. Objašnjavali su da kada se neko “pusti sa lanca”, on obično počne da divlja, te da će upravo to da se desi sa mesom.

U tom trenutku je svinjski but bez kostiju sa 760 odmah skočio na 800 dinara za kilogram, dok su rekorderi među cenama - svinjetina je poskupela za 100 dinara po kilogramu i iznosi 900 dinara i juneći but bez kostiju koji je sa 1.200 skočio na 1.350 dinara.

kurir.rs/ J. Ž. S.