POSLE 10 GODINA OVA DESTINACIJA JE HIT MEĐU SRBIMA: Naši ljudi vole egzotična letovanja, evo gde se najviše ISPLATI otići

Srbi se i pred ovo leto interesuju za egzotične destinacije, a direktor ''YUTA'' , Aleksandar Seničić objašnjava da naši ljudi nemaju naviku da leti idu na egzotična putovanja, a prema podacima agencija za većinu su ipak i dalje najegzotičniji Egipat i Tunis.

- Ljudi se raspituju i putuju, ali broj putnika kreće se od 1.000 do 2.000 godišnje i to za destinacije poput Tanzanije, Zanzibara, Maldiva, Sejšela, Kube... Daleko veći broj ne ide sada, već tokom zime. Jedan deo njih putuje i individualno, pošto ne žele da se zna, jer su ova putovanja znatno skuplja od ostalih. Oni daju par stotina više, koliko bi platili preko turističke agencije i idu za svoj groš.

Većina Srba najčešče se odlučuje za Grčku i Crnu Goru, a iako postoje agencije koje u svojoj ponudi imaju destinacije od koji zastaje dah - Arubu, Tenerife, Azurska ostrva, Madeiru, tamo se, ipak, uglavnom putuje bez njih.

- Ove godine je za naše ljude ponovo aktuelan Tunis u koji se 10 godina nije letovalo. To je za nas uslovno nova destinacija sa dobrim cenama. To znači da se za iznos od 550 do 650 evra može boraviti 10 dana u pristojnom hotelu sa avionskim prevozom - kaže Seničić. - Tamo je bilo problema sa terorizmom, a bili su i veoma rigorozni za vreme korona krize, tako da ga dugo nije bilo na našoj listi. Ono što je opredeljujuće za ljude koji se raspituju za Tunis, a ima ih dosta, je da je to takođe porodična destinacija kao što su i Turska i Egipat, ali da cene nisu skočile onoliko koliko na ove dve destinacije.

JEFTINE AVIO KARTE Sejšeli, Maldivi, Goa u Indiji i Tajland tokom zime, još samo neke od egzotičnih destinacija na koje se Srbi rado odlučuju, dok je poslednjih par godina Zanzibar postao veoma popularan kod naših turista zbog jeftinih avio karata.

Što se tiče Arube jednog od najlepših ostrva na Karibima koje je sastavni deo Kraljevine Holandije, raspon cena kreće se od najjeftinijeg noćenja za 50 evra bez hrane do oko 500 evra dnevno u visoko ocenjenim hotelima. Jedna beogradska turistička agencija koja isključivo nudi daleke i egzotične destinacije, istakla je da najjeftiniji aražman za Arubu iznosi 1.843 evra u junu po osobi, dok u špicu sezone idu preko 2.000. On uključuje avio kartu sa svim taksama i sedam dana sa doručkom.

Najveće Kanarsko ostrvo, Tenerife je za nijansu jeftinije od Arube. U zavisnosti kog je kvaliteta smeštaj, koje sve pogodnosti nudi i da li je u pitanju apartman, kuća ili hotel, visina cena varira. Pa tako, noćenje možete naći za oko 100, 150, 350, ali i oko 600 evra, a sedmodnevni polupansion u hotelima sa četiri zvezdice je oko 1.000 evra.

Što se tiče aranžmana, letovanje na Tenerifima za deset dana i devet noćenja, i to u septembru avionom, se najjeftinije naplaćuje oko 1.400 evra po osobi, dok za sedam dana treba platiti oko 400 evra manje. Hoteli sa pet zvezdica za isti broj dana u zavisnosti da li je noćenje sa doručkom ili polupansion koštaju od 1.200 do 2.000.

kurir.rs