LUPANJE PO DŽEPU! I OVE GODINE PAPRENO NA HRVATSKOM PRIMORJU: Turisti neprijatno iznenađeni, evo koliko košta 7 dana letovanja

Četvoročlana porodica za sedam dana letovanja u nekom od gradova Hrvatske, mora da izdvoji sumu i do 2.300 evra. Kada se na to dodaju i cene prevoza, putarine, trajekta, većina naših ljudi, ipak se odlučuje da odmor provede u Grčkoj ili Crnoj Gori.

Prema ponudi turističkih agencija sedam noćenja sa doručkom u Rovinju po osobi ne može da se nađe ni u junu ispod 1.300 evra po osobi. Preskupi su i aranžmani za Dubrovnik za koji bi porodica morala da izdvoji od 1.000 do 5.000 evra. Ako želite da uživate u nekom od privatnih apartmana u okolini ovog prelepog grada, prosečna cena sedmodnevnog boravka u neposrednoj blizini mora košta 650 evra, dok cene smeštaja u hotelima znatno varira i može da bude i do 4.500 evra sa uključenim doručkom.

Jelsa na Hvaru u all inclusive aranžmanu za sedam dana u junu je oko 550 evra, dok je desetodnevni boravak oko 800. Hotel je vrlo pristojan i kategorisan je sa tri zvezdice. S druge strane, u Puli se noćenje sa doručkom plaća od 800 do 1.350 evra, takođe u hotelu sa tri zvezdice. Od 600 do 950 evra je "sve uključeno" u Poreču, ali je interesantno da ista kategorija hotela po istoj ceni nudi i polupansion.

- Hrvatsko primorje je najskuplje u našoj ponudi zbog visoke inflacije u ovoj zemlji, ali i zbog velike potražnje koja im stiže sa zapada. Za naše prilike je ona daleko od najtraženije destinacije, između ostalog i zbog toga što im je "tanja usluga" u all inclusive aranžmanima od, recimo, Turske i Egipta - kaže Miloš Jovović, direktor turističke agencije "Traveland".

Za smeštaj u hotelu na Makarskoj rivijeri, u proseku bi trebalo da izdvojite 1.300 evra, dok se cena privatnog smeštaja u studio apartmanima za noćenje u jednoj od najpopularnijih destinacija kreće se od 60 do 100 evra. Kada je reč o hrani i piću, cene se razlikuju u zavisnosti od toga da li će neko ručati u nekom od brojnih restorana ili će se odlučiti da kuva u svom stanu.

Oni koji se odluče za ishranu u restoranu to zadovoljstvo moraće da plate između 30 i 50 evra. Hrvatsku, kao i ostale zemlje u regionu drma inflacija, pa su cene prehrambenih proizvoda najviše poskupele, tako da i vanpansionska ishrana ili pripremanje obroka u apartmanu nije najpovoljniji izbor.

kurir.rs