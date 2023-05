MAJA NAPUSTILA POSAO KNJIGOVOĐE I OKRENULA SE NOVOM BIZNISU: U sezoni nema kad ni da jede, dnevno zaradi i po 40.000 dinara

Poslovi ulepšavanja, poput manikira, šminkera, pedikira, kozmetičara, iscrtavanja obrva, trenutno spadaju među najunosnije u Srbiji. Na to nam ukazuje i svakodnevno iskakanje njihovih oglasa na društvenim mrežama, gde za "par" minuta možemo pronaći po pet devojaka koje će nam tu u komšiluku srediti nokte, našminkati za večernji izlazak, ili nas rešiti ispucalih peta.

Razlog ovolike ponude na tržištu mogao bi da se krije u činjenicama da naše žene vole da su našminkane, ali se sve više njih odlučuje i da svoje lice, za neke posebne prilike, poveri rukama profesionalnih šminkera. Najviše posla, tvrde oni koji se ovim poslom bave godinama, ima tokom maja i juna kada krenu proslave malih i velikih matura. U ovom periodu se slobodni termini jako teško pronalaze, a šminkanje za maturski bal mora da se zakaže i po nekoliko nedelja unapred.

foto: Profimedia

Da od šminkanja može pristojno da se živi, odnosno da ono ne mora biti samo dodatni, honorarni posao, već jedino zanimanje, potvrđuje nam Maja P. Ona se nekada bavila knjgovodstvom, ali je posle decenije rada u struci za koju se školovala odlučila napusti taj posao. Završila je kurs profesionalnog šminkanja, počela da radi, ali je shvatila da joj to nije dovoljno pa je izdvojila novac za još jedno usavršavanje i od tada se isključivo posvetila šminkanju.

- Završila sam ekonomsku školu i bavila se poslom za koji sam se školovala. Nisam bila nezadovoljna, ali sam uporedo sam tim, počela da se bavim i šminkanjem i onda sam odlučila da dam otkaz u agenciji u kojoj sam radila, jer više nisam mogla da uskladim oba posla. Dodatni posao je počeo da donosi bolju zaradu i shvatila sam da samo od ulepšavanja mogu da živim. Dodatni motiv bio je taj što sam mogla sama da organizujem svoje vreme - priča Maja.

OBUKA Danas na trzištu postoji mnogo studija koji se bave obukom profesionalnih šminkera, ali i nebrojeno mnogo onih koji se samostalno obučavaju. U studiju se organizuje individualna i grupna nastava. Najšečće obuke idu u tri nivoa, od onog osnovnog koji obično traje po pet časova od po tri sata, preko profesionalnog (10 susreta po tri sata) i na kraju master kursa sa čak 15 susreta od tri časa.

Šminkanje je sezonski posao i u nekim mesecima kao što su januar, februar, mart ili novembar posla skoro da i nema. Ali, zato kada su aktuelne mature i proslave, posla ima ne dovoljno, nego da ne može sve da postigne.

- Mušterije su mi najpre bile komšinice, poznanice, onda sam ih nalazila putem društvenih mreža, a danas većina kod mene dolazi sa preporukom. To je najvažnije baš zato što je ponuda velika i dame žele da svoje lice posvete nekom proverenom - kaže Maja.

Iz godine u godinu posao šminkera je sve popularniji. Razlog tome je i odlična zarada pošto njihova usluga košta od 30 do 250 evra. Međutim, najviši iznos retko ko plaća. Danas je u Beogradu prosečna cena šminkanja oko 5.000 dinara, dok za one koji su obučeniji i rade sa kvalitetnom šminkom, cena ide i do 10.000.

Međutim, od početnih ulaganja zavisi i kasnija zarada. Najpre bi trebalo uložiti u obuku, a danas se kursevi šminkanja mogu pronaći po ceni do 80 pa do 1.500 evra. Sve zavisi najpre za šta se budući šminker odluči. Posle završenog kursa, Maja je kaže stekla rutinu i stalno se usavršava, prati trendove u svetu i gleda savete najvećih stručnjaka.

- Kod mene je cena šminkanja ista za svaku priliku i iznosi 5.000 dinara ili 40 evra - otkriva Maja. - Kada je sezona imam osam do 10 devojaka, ali se dešava da ih, doduše retko, toliko bude i nedeljno. Od toga imam jako dobru zaradu i nije mi teško da radim po ceo dan, jer posle toga mogu sama sebi da dam slobodne dane i odmorim.

Za krajnji rezultat i zadovoljstvo mušterije važan je, tvrdi ona, i kvalitet šminke koja se koristi, ali i znanje i iskustvo samog šminkera. Bitna je naravno i higijena pribora, korišćenje jednokratnih četkica, čišćenje lica pre šminkanja i nega, a sve to košta.U posao mora da se ulaže, ali se to brzo i vraća.

