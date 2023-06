SAD JE VREME DA SE KUPUJU KLIME, BAZENI, SUNCOBRANI I OSTALA LETNJA OPREMA: Sniženja su i do 40%!

Uprkos majskim kišnim danima, već je počelo interesovanje za opremanje bašta, zidanje roštilja, uređenje dvorišta. Sada građani kupuju takve potrepštine jer znaju da su cene niže nego u jeku sezone, ima znatnih popusta, a taman će biti spremni na vreme kad sezona počne, kaže za Kurir Mirjana Nedeljković, head prodaje vertikale Razno sa oglasnika Sasomange.

- Korisnici, poučeni iskustvom iz prethodnih godina, sve ranije kreću s pripremom potrepština za leto kako zbog sniženih cena u pred sezoni tako i zbog obima asortimana, koji se smanjuje kako se sezona približava. Prethodnih godina smo bili u situaciji da je ponuda bazena s najprihvatljivijim dimenzijama bila rasprodata već krajem maja. Sada je ponuda široka, i to važi za sve kategorije proizvoda koji su nam potrebni za leto, a aktuelni su i popusti od 20 do 40 odsto - kaže Nedeljkovićeva.

Akcenat na deci Obavezna putna apoteka Kad su putovanja u pitanju, akcenat se uvek stavlja na decu te je na listi neophodnih stvari za leto i kozmetika za zaštitu beba i dece od sunca. Putna apoteka pored medikamenata podrazumeva i sredstva za zaštitu od komaraca i ostalih insekata, sredstva za ublažavanje simptoma ujeda insekata, kapica, zaštitne garderobe, rekvizita za vodene sportove, igračaka za plažu, a svi ti proizvodi mogu se po veoma pristupačnim cenama naći upravo na oglasniku Sasomange.rs.

Na oglasniku Sasomange, u kategoriji proizvoda "Sve za leto", postoji poseban blok s bazenima i opremom za bazene. Tu se mogu videti akcije, najpovoljnije cene, najnovije preporuke. Inače, poslednjih godina poraslo je interesovanje za zidanje bazena i usluge koje su vezane za izgradnju, te na Sasomange postoji ponuda upravo tih usluga. Ljudi u toplom periodu godine slobodno vreme koriste za beg u prirodu, te često prave bazene upravo u vikendicama. Na oglasima se nalaze bazeni za dvorište različitih dimenzija, od onih dečjih minimalnih dimenzija, koji koštaju već od 500 dinara, do onih najkvalitetnijih najvećih dimenzija, koji koštaju i više hiljada evra.

- Cena zavisi, sa jedne strane, od kvaliteta izrade samog bazena, pa su tako s metalnim okvirom drastično skuplji od onih izrađenih od same plastike. Takođe, dimenzije igraju veliku ulogu u formiranju cene, kako širina i dužina tako i sama dubina bazena. I na kraju, dodatna oprema je jako važan faktor - veći bazeni su obično opremljeni merdevinama, podlogom, prekrivkom itd. - ističe Nedeljkovićeva. A pomama je već i za klima-uređajima.

- Kod naših klijenata i dobavljača je krenula trka u akcijama za klima-uređaje, tako da je ponuda tih uređaja trenutno na zavidnom nivou. Pojedini klijenti spuštaju cene za klima-uređaje čak i do 40%. Na našem portalu postoji opcija stare i nove cene, koja korisnicima pruža korisne informacije o trenutno aktuelnim popustima i ponudama koje se ne isplati propustiti, i to mnogima znači. Sad je to posebno korisno jer svi gledaju da uštede, a da se opreme na vreme, pre nego što im stigne novi trošak zbog godišnjeg odmora - priča naša sagovornica.

Kaže, ono što je sledeće u nizu potražnje je dečji program igračaka za dvorište. Najtraženiji su trampoline, dvorci i kućice za dvorište, ljuljaške i tobogani. A standardna potražnja baštenskog nameštaja i dekoracije za baštu traje već dva meseca na oglasniku Sasomange. Vrlo su traženi suncobrani, i to raznih dimenzija i cenovnog ranga.

- U ponudi imamo razne vrste suncobrana, od onih s mehanizmom za otvaranje, preko suncobrana koji se otvaraju pomoću ručice do onih namenjenih za plažu. Takođe, imamo i suncobrane sa ugrađenim setom za vodenu maglu ili LED svetlima protiv komaraca. Cena varira u zavisnosti od modela i veličine, pa tako na našem sajtu možete pronaći suncobrane od 850 dinara, koliko košta plažni, manji suncobran, pa do preko 200.000 dinara, koliko košta moderan dvorišni suncobran većih dimenzija. Pored suncobrana, na oglasniku se mogu naći postolja za suncobran, LED lampe protiv komaraca i rashladni sistemi za suncobrane.

Briga i za kućne ljubimce Transport ili čuvanje tokom odmora Kućni ljubimci mogu biti svojim vlasnicima veliki izazov tokom odmora, zbog transporta za one koji odluče da povedu svoje ljubimce na putovanje, tako i onima koji ljubimce ostavljaju na čuvanje u hotelima i pansionima. Ovaj segment usluga je doživeo ekspanziju u prethodne dve godine, kaže za Kurir Mirjana Nedeljković, head prodaje vertikale Razno sa oglasnika Sasomange. - Pansioni i hoteli se sve češće pojavljuju u našoj kategoriji usluge, a samim tim se povećavaju kapaciteti i kvalitet ponude. Oprema za kućne ljubimce je takođe segment koji se prethodnih godina vrtoglavo uvećava. Torbe za transport trenutno beleže najveći broj pregleda i kupovina.

Takođe, potražnja za trotinetima i biciklima je veoma aktuelna prethodnih meseci. Kako je vreme sve lepše, ovi proizvodi polako postaju glavno prevozno sredstvo za deo ljudi koji imaju problem s parking mestima u gradu. Prednost kupovine na portalu Sasomange je raznovrsna ponuda. Tamo se može pronaći sve što je neophodno za leto, pa i sve što je potrebno za put - od kofera do sedišta za decu i krovnih kofera... U širokoj ponudi ima i plažnog asortimana - suncobrana, kupaćih kostima, peškira, obuće za plažu, dečjih igračaka, pa i knjiga.

A za dame postoji široka ponuda epilatora, koje su neophodni za letnju sezonu.

- Cene ovih proizvoda su šarenolike, razlikuju se od proizvoda do proizvoda. Veliki broj proizvoda je na akciji, pa je tako široka ponuda upravo onih proizvoda sa popustom od 20 ili 30 odsto - zaključuje Nedeljkovićeva.

