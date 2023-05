SRBI ODLEPILI ZA NOVOM HIT DESTINACIJOM: Gde to ima? Smeštaj odličan, osećate se kao u raju, a cene pristupačne, evo ponude

Put na egzotične destinacije širom sveta za Srbe je vrlo interesantan tokom cele godine. Prema podacima "YUTE" naši ljudi, shodno svojoj kupovnoj moći, najčešće biraju Egipat i Tunis, dok se broj putnika koji se odluče za Tanzaniju, Zanzibar, Kubu, Maldive, Sejšele na godišnjem nivou kreće od 1.000 do 2.000.

Ove godine je nanašem tržištu ponovo aktuelan Tunis u koji se 10 godina nije letovalo i to je uslovno nova destinacija sa dobrim cenama. To znači da se za iznos od 550 do 650 evra može boraviti 10 dana u pristojnom hotelu sa avionskim prevozom. Osim Tunisa, ovog leta putovaće se na još jednu primamljivu destinaciju i to za iznose pristupačne srpskom džepu.

- Otkriće ovog leta je egzotičan provod u Dubaiju. Prvi put ove sezone turisti iz Srbije moći će da provedu svoj odmor u gradu koji je u poslednje vreme jedna od omiljenih turističkih destinacija. Poznato je da su u Ujedinjenim Arapskim Emiratima temperature tokom leta jako visoke, a nije mnogo bolje ni tokom noći. Kako bi turističku sezonu produžili na celu godinu, oni su od ovog leta počeli da veštački spuštaju spoljnu temperaturu vazduha. Ispaljuju neke vodene topove, a turisti koji su se vratili sa majskog putovanja tvrde da su noću bez problema mogli da spavaju bez klima uređaja, što u ovom delu godine do sada nije bilo moguće - priča Miloš Jovović, direktor turističke agencijeTraveland.

Zbog toga je prethodnih godina malo agencija tokom letnjih meseci u ponudi imala Dubai. To se sada polako menja, a u hotelu sa pet zvezdica može se letovati za 699 evra.

- Ljudi pre biraju Dubai, jer iz Beograda imamo direktan let, što nije slučaj sa Maldivima, Sejšelima, Mauricijusom...Komfor na odmoru je za mnoge najvažniji - kaže naš sagovornik.

Što se tiče vremenskih prilika, u Dubaiju je najprijatnije boraviti između novembra i marta, kada se temperatura u proseku kreće oko 25 stepeni. Dovoljno je toplo za uživanje na plaži i hotelskim bazenima, a prijatno je i za šetnju i istraživanje gradskih atrakcija. Uz novine koje su uveli turistički radnici u UAE sada je to moguće i u najvrelijim mesecima od juna do septembra.

kurir.rs