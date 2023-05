CIGARETE OD 1. JULA PONOVO POSKUPLJUJU: Paklica će koštati i do 610 dinara, veće cene i za elektronske

Sve pušače u Srbiji od 1. jula, očekuje novo, drugo poskupljenje u ovoj godini i to najverovatnije za standardnih 10 dinara po paklici. Razlog za to je akcizni kalendar, koji je usvojen krajem 2020. godine, po kome na početku svakog januara i jula, cigarete poskupljuju zbog uvećanja specifične akcize od 1,5 dinara i to sve do 2025. godine.

Uz nju se na cenu cigareta zaračunava i propocionalna komponenta ovog nameta od 33 odsto, koja ostaje i u narednom periodu ista, a na sve to se dodaje i PDV. Zbog svih tih nameta proizvođaći povećavaju cenu za 10 dinara što znači da će ljubitelji duvanskog dima nakon julskog poskupljenja, u zavisnosti od marke, izdvajati od 320 do čak 610 dinara po paklici. Od tog novca u budžet bi trebalo umesto sadašnjih 82,75 da se slije 84,25 dinara po paklici.

Takva praksa biće nastavljena i u 2024. godini, što praktično znači da nas čekaju još dve korekcije cene naviše kako bi se Srbija uskladilila sa standardima EU, po kojima bi do 2025. godine država umesto sadašnjih 70, trebalo da prihoduje najmanje 90 evra na 1000 komada cigareta, odnosno 1,8 evra po paklici. Praktično cigarete ćemo kroz godiu i po dana plaćati po cenama kao u EU, i recimo Nemačkoj.

foto: Shutterstock, Ilustracija

I oni koji su klasične cigarete zamenili elektronskim, neće bolje proći jer i tečnost za njihovo punjenje imaće korekciju i to za dinar po milimetru. I ljubitelji nesagorevajućeg duvana, koji je sve popularniji, imaće udar po džepu jer će i oni zbog korekcije specifične akcize najverovatnije morati da izdvoje bar 10 dinara više po pakli. Razlog za to je postupak koji ne podrazumeva automatsko povećanje cena već Vlada mora da ga odobri i to na osnovu podnetog zahteva svakog proizvođača.

Sve u svemu Srbija sve brže, bar što se cene cigareta tiče, približava se standardima EU. Ipak, za naše prilike u nekim državama, poput Irske, gde za paklicu cigareta treba izdvojiti i 9 evra, je izuzetno skupo. Ako je za utehu, postoje i države gde je duvan jeftinijii i u proseku se kreće između 3,5 do 5,5 evra pa je jasno da je akcizni kalendar Srbije uglavnom kreiran po njihovom modelu.

Sve je izvesnije da će u narednih godinu i po dana pušači sve skuplje plaćati svoj užitak, pa je realno očekvati da 2025. godine srpske cene duvanskih proizvoda dostignu evropske. Inače, “duvandžije” ne uvećavaju svakog januara i jula automatski cene, već Vlada Srbije mora da ih odobri i to na osnovu podnetog zahteva svakog proizvođača.

Kurir.rs/Blic