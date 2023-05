ŠTA RADITI SA PROFITOM I DIVIDENDAMA: Biznismeni navalili na ovaj metal, ne može da propadne, ima OGROMAN SKOK VREDNOSTI!

Sama pomisao na zlato, asocira nas na bogatstvo, sigurnost i moć. Zlato je kroz istoriju bilo dostupno samo bogatim pojedincima i moćnim vladarima. Sada je zlato dostupno svakom od nas, ukoliko to želimo . Zlato predstavlja temelj naše finansijske sigurnosti u sadašnjosti i u budućnosti.

U svetu se dešavaju nepredviđene situacije na nekoliko desetina godina, bilo da su to ratovi, krize, sukobi ili, pak situacije kakve se danas dešavaju u svetu.

Jedna od takvih situacija, bila je pandemija izazvana virusom COVID 19, koja je predstavljala globalni izazov za ceo svet.

Nedugo posle smirivanja pandemije, desio se rusko-ukrajinski sukob, koji je uplasio celu planetu i svet stavio pred nova iskusenja i nedace.

Krizne situacije cesto su zadavale razne glavobolje ljudima na ovim prostorima. Ratovi su stvarali najveće društvene i ekonomske poremecaje. Mlađe generacije se ne sećaju krizne situacije, koja je nastala par godina posle raspada SFRJ, kada je došlo do pojave, koja je je u ekonomiji poznata kao hiperinflacija. Ljudi su u toj situaciji branili svoj novac, na taj način sto su domaću valutu menjali za nemacku marku i stavljali narodno receno u ,,slamarice” . Desetak godina kasnije desilo se novo obezvredjivanje novca, ali na evropskom nivou. Na ozakonjen nacin, nemacka marka zamenjena je novom evropskom valutom evro.

Paritet po kom je izvrsena konverzija, iznosio je je 1 evro=1,96 DM (nemačka marka), Nedugo zatim, desilo se to da je prozvod koji je kostao jednu marku kostao jedan evro. Dakle, na osnovu ovoga moze se zakljuciti da je ovom ekonomskom odlukom svakom gradjaninu Evrope kapital umanjen za jednu polovinu.

Istorijski posmatrano najotporniji imovinski oblik na inflatorne pritiske i ostale moneterne rizike jeste zlato. Cena zlata, kroz istoriju osetno se menjala. Jedna unza zlata (31.104 g ), 1973. godine vredela je 80 US dolara. Početkom osamdesetih godina prošlog veka, cena je dostigla rekordno visoku vrednost od 700 US dolara. U narednim godinama, cena zlata kretala se u intervalu od 300-400 US dolara za jednu unzu. Taj trend zadran je, sve do poćetka 2000. ih godina, kada je unza zlata vredela 400 americkih dolara. Danas jedna unza vredi oko 2000 evra što predstavlja rast vrednosti zlata od neverovatnih 500%

Upravo kroz rast svoje vrednosti, zlato čuva novac od inflacije.

Svaka globalna ekstremna situacija uvede ekonomije sirom sveta u manji, ili veci problem. Drzave se na razne nacine bore da prevazidju ekstremne situacije. Jedna od mera jeste subvencionisanje pogođenih privrednih grana. To neminovno dovodi do povećanja novčane mase u privrednim tokovima, a samim tim i do smanjenja vrednosti novca. Sustinski na scenu stupa inflacija. Kao posledica Covid krize nastupila je izuzetno izražena inflacija u 2022.i 2023. godini koja je dovela do značajnog uvećanja cena vecine proizvoda i usluga.

Zbog ovakvih situacija, koje narusavaju nasu finasijsku stabilnost, bitno je da u svom imovinskom portfoliu posedujemo investiciono zlato.

Zasto naglasavamo INVESTICIONO?

Zato sto je to zlato najveće moguće čistoće 999,9 i kao takvo oslobođeno je poreza na dodatu vrednost prilikom kupovine i poreza na dohodak građana prilikom kasnije zamene za novac.

DA LI SE MOŽE POGREŠITI ULAGANJEM U ZLATO?

Ulaganje u zlato pripada kategoriji najsigurnijih dugorocnih ulaganja. Konflikt između očekivanog prinosa i uloženog novca, može nastati samo ukoliko je investicija kratkoročna, tj.kraća od dve godine. Ukoliko je ulaganje dugorocno, tj.duze od navedenog perioda benefit dobijen kroz rast vrednosti zlata lako cemo registrovati. Ako posmatramo period unazad dvadeset godina, dolazimo do podatka da vrednost zlata prosecno raste na medjugodisnjem nivou od 12%. Naravno, ima i perioda kada vrednost zlata ima negativno kretanje, ali vremenski mnogo je prisutniji trend rasta od trenda pada vrednosti zlata.

Najbitnija karakteristika zlata jeste, da ekstremni događaji utiču progresivno na kretanje njegove vrednosti. Ekstermni događaji najčešće mogu negativno uticati na naše prihode.Ukoliko do toga dođe zlato nam može pomoći da lakše prevaziđemo nastalu situaciju.

To zapravo znači, da ce zlato najvise vredeti kada nam je novac najpotrebniji.Zlato je, sustinski nas solidarni partner u kriznim situacijama.Zahvaljujuci toj cinjenici svi dobro situirani ljudi poseduju zlato u svom imovinskom portfoliu.

DIVIDENDE SVE ČEŠĆE ZAVRŠAVAJU U ZLATU

U poslednjim godinama prisutan je pojačan trend ulaganja u investiciono zlato.Najcesci kupci su vlasnici uspesnih firmi, koji nakon isplate godisnjih dividendi jedan deo istih usmeravaju u investiciono zlato.

Neretko i pravna lica akumuliranu poslovnu dobit, koju ne reinvestiraju u obavljanje osnovne poslovne delatnosti, osiguravaju kupovinom fizickog zlata. Investiciono zlato pravna lica drze u imovinskom portfoliu slicno kao i investicione nekretnine. Kada vrednost zlata dodje na projektovani nivo, isto unovcavaju i dodatno uvecavaju svoju poslovnu akumulaciju i profitabilnost.

Investiciono zlato, jeste cisto zlato, zagarantovane cistoce 999,9 koje se proizvodi u strogo kontrolisanim industrijskim procesima u renomiranim svetskim kovnicama plemenitih metala.

Zlatara Gold autorizovani uvoznik i distributer zlata iz vodecih svajcarskih kovnica omogucila je da na jednostavan nacin postanete vlasnik najvrednijeg plamenitog metala.

Svi proizvodi dolaze iz nemacko-svajcarskog koncerna Heraeus i svajcarskih kovnica Argor Heraeus i Valcambi suisse. Navedene kovnice uzivaju najvece poverenje na svetskom trzistu plemenitih metala i zahvaljujuci tome zastupljene su u svim casovnim zonama na svim meridijanima i njihovi proizvodi su globalno priznati u celom svetu.

