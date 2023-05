ZA DVA DANA LEŽE NOVAC NA RAČUNE OVIH PENZIONERA: Počinje isplata majskih penzija, pogledajte kada možete da očekujete uplatu

Za oko 1,65 miliona penzionera u Srbiji isplata penzija za maj počinje u petak, 2. juna. Kao i ranijih meseci novac će najpre dobiti najstariji iz reda samostalnih delatnosti, dok će poljoprivrednicima i vojnim penzionerima penzija stići 6. juna.

Zaposlenima kojih je najviše na listi PIO fonda penzije će leći na tekuće račune 10. juna, a dva dana kasnije moći će da se podignu i na šalterima pošta ili će im biti uručene na kućne adrese.

Od maja prošle godine, pa sve do kraja iste za isplatu penzija za korisnike iz kategorije zaposlenih Fond ne povlači sredstva iz budžeta, već one stižu iz sopstvenih sredstava. To znači da je prihodima od doprinosa ostvareno učešće od 86,7 odsto u ukupnim prihodima Fonda, dok transferi iz budžeta čine 13 odsto.

Prema ranijim najavama, primanja najstarijih bi do kraja godine trebalo da porastu najverovatnije 14 do 15 odsto. Veće čekove trebalo bi očekivati do novembra. Prema računici, ukoliko bi primanja najstarijih porasle za 15 odsto prosečna penzija bila bi uvećana za oko 5.000 dinara i iznosila bi 43.498 dinara. Najviše penzionera može da računa na ček deblji za oko 4.000 dinara.

