"NE POVEĆAVAJTE CENE SVINJETINE JER NAROD NEMA TAJ NOVAC" Inicijativa Privredne komore Srbije: Pokrenimo proizvodnju (VIDEO)

Vlada Srbije je u februaru promenila uredbu kojom su bile propisane maksimalne cene određenih životnih namirnica, tako što su iz nje izbačene odredbe koje se, izmedju ostalog odnose i na neke vrste svinjetine.

Da li se ovakav rast cena mogao očekivati?

foto: Kurir tv

Bora Šumljanac, poljoprivrednik iz Laćarka, iz "svinjskog dela" Srbije, pojasnio je šta se dešava na tržištu.

04:20 POSKUPLJENJE SVINJETINE

Nenad Budimović, Privredna komora Srbije pojasnio je zbog čega i kako su nastale ove promene, a i profesor Vitomir Vidović se priključio razgovoru pa su putem vajber poziva obojica dali uvid u ove promene.

Intenzivna i brza proizvodnja donose i brze ponude ponude i potražnje.

- Brzo se menjaju ponuda i tražnja i to je planska proizvodnja. Postoji sistem. Srbija je imala sistem. Imali smo milion i sto krmača, a sada imamo 100.000 krmača, šta znači nestao je sistem? Sistem znači preraspodela dobiti od njive do trpeze. Nastavili smo sa nekim anarhičnim sistemom, a nastale su posledice po male farmere i ljudi su morali ugasiti proizvodnju jer bi bankrotirali. Mi smo izvozili meso za 2,8 dinara, kada se sve preračuna danas Srbija uvozi meso. Da bi rešili taj problem nećemo sa postojećim sistemom ništa rešiti samo ćemo ulaziti u cikluse stroge potrošnje i stroge potražnje - kaže Vidović i predlaže:

- Mali farmeri ne mogu rešiti pitanje srpskog standarda. Imate puno malih farmera, a treba država da organizuje da oni naprave svoje preduzeće, i da sami sebi obezbede dobiti, onda bi se taj deo dobiti raspodelio i mi nikada ne bismo bili ugroženi, pitanje bi bilo da li zarađujemo više, ili manje? - smatra Vidović.

05:12 INICIJATIVA PRIVREDNE KOMORE SRBIJE DA SE NE IDE SA POVEĆANJEM CENE SVINEJTINE U TRGOVINAMA!

Vlada Srbije je u februaru promenila uredbu kojom su bile propisane maksimalne cene određenih životnih namirnica, tako što su iz nje izbačene odredbe koje se, izmedju ostalog odnose i na neke vrste svinjetine.

Ovu informaciju je komentariso Budimović, koji ukazuje da nije ta odluka uticala na promenu cene.

- Velika uvozna zavisnost dovela je do toga da je i u Evropi poskupelo meso i da ga nema dovoljno. Mi smo manju količinu mesa uvezli za više novca, a prošle godine za isti period uvezli smo više. Došlo je do poskupljenja. Moraju se urediti odnosi između farmera i klaničara. Bilo je jako nepovoljno za farmere i tada je bio niz sastanaka. Nikakve inicijative nije bilo i došlo je do povećanja cene tovljenika, jer ih nema dovoljno - kaže Budimović i slaže se sa profesorom.

Postoji inicijativa da se ne ide sa povećanjem cene u trgovinama i da se pokrene proizvodnja, nastavlja Budimović.

- Mi imamo inicijativu u Privrednoj komori Srbije da se ne ide dalje sa povećanjem cene svinjetine u trgovinama jer platežna moć stanovništva nije tolika i da se pokrene proizvodnja - kaže Budimović.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

.