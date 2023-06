Ima samo 24 godine, a već je uspešan menadžer: Evo kako je Nikola iz Niša studiranjem „kupio ulaznicu“ za uspeh u biznisu

Nišlija Nikola Ilievski ima svega 24 godine, a svojim znanjem i iskustvom već je uspeo da impresionira menadžere jedne od najvećih korporacija u Srbiji, gde je trenutno i zaposlen. Bavi se izvozom jabuka na tržišta Bliskog Istoka i Indije, jer se tokom razgovora za posao pokazalo da je najbolji kandidat, jer je imao specifična znanja za tu poziciju.

Ulaznicu u svet biznisa i to na velika vrata, Ilievski je „kupio“ pravim izborom studija na prestižnom australijskom fakultetu „SP Jain School of Global Management“, koji ima kampuse u Singapuru, Sidneju, Mumbaiju i Dubaiju. U školovanje je uložio vreme i deo lične ušteđevine kojom je pokrivao troškove života, dok se za novac pobrinuo sam fakultet koji inače obezbeđuje i stipendije u visini do 100 odsto pokrivenih troškova školarine.

Nikola priznaje da je u celu priču ušao slučajno, a svaki naredni korak vodio ga je ka uspešnoj karijeri.

foto: Promo

„Moj životni san bile su studije u SAD, ali mi je za to bilo potrebno mnogo novca za školarinu. Na jednom od američkih fakulteta dobio sam stipendiju koja mi je pokrivala polovinu troškova, a tražeći način da finansiram drugu polovinu, naišao sam na priliku koja mi je promenila život. Pretragom na internetu, naišao sam na fakultet SP Jain School of Global Management koji nudi do 100 odsto plaćene troškove školarine. Aplicirao sam, prošao i uspeo da se akademski i profesionalno oblikujem u Dubaiju, na mestu koje spaja različite kulture i pristupe poslovanju, i što je najvažnije - priprema studente za globalnu utakmicu“, priča on.

Nikola Ilievski nije jedini student koji je dobio priliku koja se ne propušta, jer „SP Jain School of Global Management“, sa kampusima u Dubaiju, Singapuru i Sidneju daje mogućnost studentima širom sveta da osvoje stipendije za osnovne i master studije i to do 100 odsto pokrivenosti školarine. Prijave za narednu školsku godinu su u toku, a zainteresovani mogu da apliciraju OVDE, i to do 30. juna za neki od programa koji se bave oblastima poput biznis administracije, upravljanja podacima ili primene veštačke inteligencije u biznisu.

Studenski život je bogat i ispunjen, priča Ilievski, dodajući da mu je, između ostalog, boravak na ovom fakultetu doneo i to da može da se pohvali da je živeo i studirao na četiri kontinenta, odmeravao znanja i širio prijateljstva sa različitim nacionalnostima i kulturama.

„Studirao sam sa Azijatima, Indijcima, Evropljanima, Južnoafrikancima, Južnoamerikancima, a profesori su mahom bili Indijci, mada ih je bilo i iz Kanade, evropskih zemalja, Australije. Zanimljivo je da 90 odsto profesora u Dubaiju čine ljudi iz prakse, dok je u Srbiji put mahom drugačiji, jer budući profesori posle studija postaju asistenti, a profesorsko zvanje često stiču bez dana radnog iskustva. Na fakultetu u Dubaiju znanje prenose profesori koji su imali zapažene karijere na liderskim pozicijama u kompanijama, koji nude različite pristupe rešavanju problema, što značajno obogaćuje i znanja studenata“, kaže naš sagovornik.

Nikola Ilievski je bez problema po povratku iz Srbije uspeo da se zaposli u Delta Holdingu, korporaciji kojoj su Bliski Istok i Indija jedno od glavnih izvoznih tržišta za jabuke.

„Pomoglo mi je što sam završio ’SP Jain School of Global Management’, naravno, jer sam pored studijskog programa, mnogo naučio i o njihovoj kulturi i specifičnostima tržišta, što malo ko u Srbiji zna. Zato sa sigurnošću mogu da kažem da sam dobio posao upravo zahvaljujući fakultetu na kojem sam studirao“, objašnjava Ilievski. Ovaj mladić je boravak na fakultetu maksimalno iskoristio jer se, pored studija u Dubaiju, Singapuru i Sidneju, prijavio i za program razmene studenata sa partnerskim univerzitetom u Barseloni, gde je proveo jedan semestar. Kad sa ove distance razmišlja o studiranju u inostranstvu, tvrdi da ništa ne bi menjao.

foto: Promo

„Ukoliko bih ponovo mogao da biram, sve bih isto uradio. Svima koji su otvoreni za promene i prihvataju kulturne razlike, savetujem da pokušaju i pozivam ih da se prijave za školarinu na ’SP Jain School of Global Management’. Ukoliko vam je cilj razvoj karijere u Srbiji, ali i globalnim okvirima, ovo je prilika koja se ne propušta“, zaključuje Ilievski.

