NJIHOVE PENZIJE SU UBEDLJIVO NAJVEĆE: Evo kolika su primanja bivših državnika, ko ima najviše, a ko je na dnu liste

Milo Đukanović, doskorašnji predsednik Crne Gore, dobio je status počasnog predsednika dok ne napuni 66 godina - kada stiče zakonsku mogućnost za odlazak u starosnu penziju. U međuvremenu, on će od države primati platu u iznosu od 1.680 evra.

Ovaj iznos je nešto veći od dve prosečne crnogorske plate - prema proseku građanin nama susedne zemlje zaradi 727 evra. Iako je ovaj podatak razbesneo mnoge, naročito one čije su zarade znatno ispod minimalnih, ovakva praksa je zastupljena svuda u svetu. Uz to neki bivši visoki funkcioneri, poput Angele Merkel u Nemačkoj ili Liz Tras u Velikoj Britaniji, od države primaju i do 10 puta više od Đukanovića, dok najmanja zvanična primanja ima bivši predsednik Srbije Tomislav Nikolić.

foto: EPA/Boris Pejović, Shutterstock

Naime, Đukanović prema zakonu ima pravo na 70 odsto zarade iz poslednjeg meseca pre prestanka funkcije, uz odgovarajuće usklađivanje. To pravo ostvaruje kao počasni predsednik države i traje do penzije. Starosnu granicu dostiže sa 66 godina, odnosno 15. februara 2028. godine. Dakle, Đukanović će 1.680 evra prihodovati narednih pet godina.

Inače, pored plate, Đukanović je odlučio da „prigrabi“ i ostale beneficije na koje ima pravo kao počasni predsednik, poput posebne kancelarije, administrativne podrške, ali i zvanične policijske pratnje. Ta prava imaju predsednici Crne Gore koji su tu dužnost obavljali od obnove nezavisnosti Crne Gore 2006. godine.

Interesantan je podatak da prema zvaničnim podacima, Đukanovićeva žena Lidija sada zarađuje više od njega, jer njena plata iznosi 2.100 evra. Iako je ova zarada poprilično dobra za balkanske uslove, čini se da će on pored nje prihodovati sa još dosta drugih strana.

DVE FIRME, DVA STANA, UNIVERZITET... U Đukanovićevom imovinskom kartonu, na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije, piše da je zarađivao mesečno oko 2.400 evra, te da ima ogromno nasleđe, kao i dva stana – jedan koji je dobio na poklon, a drugi otkupljen “društveni stan”. Suvlasnik je dve firme “Global Montenegro” i Univerziteta “Donja Gorica”, a na ime firme koja je osnivač univerziteta – “Univerzitates”, upisane su desetine hiljada kvadrata zemljišta i nekretnina.

Iako mnogima izgleda da je Đukanović preplaćen, on je zapravo jedan od najlošije plaćenih bivših političara u Evropi. Na primer, bivša kancelarka Nemačke Angela Merkel, već 20 meseci prima polovinu svoje plate nekadašnje plate, odnosno 12.500 evra. Taj iznos ne predstavlja njenu zvaničnu i krajnju penziju, budući da pravo na ovu zaradu na osnovu pređašnje funkcije ostvaruje do jula ove godine.

Nakon toga će nadležne službe će u obzir uzeti razne aktivnosti – kao kancelarke, ranije ministarke, poslanice i sračunati iznos za njenu konačnu penziju.

Nemački kancelari koji imaju najmanje četiri godine mandata ostvaruju pravo na 27,4 odsto svoje prethodne zarade, a sa svakim narednim mandatom ta suma raste, sve do maksimalnih 71,75 odsto. Njen dugi staž u politici, 16 godina na funkciji kancelara i 30 u parlamentu, trebalo bi da joj obezbedi odličnu penziju od 15.000 evra mesečno.

Osim toga, kao i Đukanović, do kraja života ima pravo na lično obezbeđenje i službeni automobil sa vozačem. Ima pravo na kancelariju u prostorijama Bundestaga u Berlinu, uključujući upravljanje kancelarijom, dva savetnika i sekretara.

foto: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP / Profimedia

Još jedan slučaj bivše funkcionere koja na osnovu pređašnje pozicije dobija od države vrtoglavu sumu novca jeste onaj u kom je glavna akterka nekadašnja premijerka Velike Britanije Liz Tras.

Iako je Tras na funkciji premijera provela svega šest nedelja, odnosno 45 dana, njoj od države sleduje 115.000 funti (oko 132.000 evra) godišnje, što je iznos naknadne rezervisane za bivše premijere. Naime, Vlada Ujedinjenog Kraljevstva odobrava godišnju naknadu troškova svim bivšim premijerima, koja je namenjena da im se vrate troškovi potrošeni dok su obavljali javne dužnosti u toj ulozi.

Pored toga, Tras ima pravo na penziju do 10 odsto dodatka – što iznosi oko 13.000 evra. Ona je šesti britanski premijer koji će prima ovu naknadu, koju je 1991. godine uveo bivši premijer Džon Mejdžor nakon ostavke Margaret Tačer.

Ipak, znatno manju penziju od ove dve političarke, pa i od Đukanovića, prima bivši predsednik Srbije Tomislav Nikolić.

Naime, prema zvaničnim podacima, bivši šef države, koji se penzionisao pre šest godina, prima penziju od 86.358 dinara, a iz budžeta svakog meseca dobije i 10.924 dinara po osnovu funkcije bivšeg predsednika Republike, što ukupno iznosi 97.282 dinara.

kurir.rs/Nova