ČIME SE SVE SLUŽE VELIKI BRENDOVI DA BI ZADRŽALI VISOKE CENE: EU uvodi nove mere da im stane na put

Evropski parlament izglasao je Izveštaj o strategiji EU-a za održive i tekstilne proizvode koji mogu da se recikliraju, a u okviru novih pravila o ekodizajnu pregovara se i o zabrani uništavanja neprodate robe.

Proizvodnja odeće se od 2000. do 2015. godine udvostručila, a trajnost proizvoda se smanjila za trećinu. To je, između ostalog, dovelo do toga da se godišnje odbaci neverovatnih 11 kilograma odeće po osobi, a odevni predmeti se nose u proseku svega sedam do osam puta.

Takva situacija je neodrživa i EU pokreće niz inicijativa kako bi se smanjila potrošnja. Između ostalog, Izveštaj poziva na uvođenje digitalne deklaracije preko koje ćemo lako saznati relevantne podatke o proizvodu, na primer, gde je i kada napravljen, od kojih materijala i može li da se reciklira.

Trenutno se u okviru novih pravila o ekodizajnu pregovara zabrana uništavanja neprodate robe. Brendovi koji se povezuju s takvom praksom su H&M i Zara, kao i Amazon radi porasta online trgovine, ali i luksuzni brendovi poput Barberija kako bi zadržali visoke cene svojih proizvoda. Prema nekim procenama samo u Nemačkoj se godišnje uništi neprodate robe u vrednosti sedam milijardi evra.

Izveštaj poziva i na zabranu spaljivanja neprodate i vraćene tekstilne robe na nivou Unije. Do sada su velike količine viška i zalihe koje ne mogu da se prodaju, kao i povraćaji, dovodili do uništavanja potpuno upotrebljivih tekstilnih proizvoda.

Zbog “fast food” načina funkcionisanja modne industrije i do 35 posto globalne mikroplastike ispuštene u okeane potiče iz sintetičkih tekstilnih proizvoda, a između 200.000 i 500.000 tona svake godine uđe u globalnu morsku okolinu.

