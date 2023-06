NIKAD VIŠE PONUDA ZA OVO RADNO MESTO U SRBIJI: Mesečno i do 2.000 evra plus bonusi! Spisak plata kod nas, u regionu i Nemačkoj

Tražnja za vozačima sve je veća u Srbiji, oglasi su krcati raznih ponuda, a uz platu često idu i bonusi.

Mnogi profesionalni vozači godinama su se odlučivali za rad u Evropi, posebno u Nemačkoj, jer je zarada bila mnogo veća nego kod nas. Danas plata vozača u Srbiji kreće se u rasponu od 150.000, a često ide i do 2.000 evra.

Zarada zavisi od toga da li je u pitanju međunarodni ili unutrašnji transport. Na oglasnim portalima cifre koje poslodavci nude kreću se od 100.000, 130.000 pa sve do 180.000 dinara, a neretko zarada ide i do 2.000 evra. U jednom od oglasa navedeno je da se traži vozač C, E kategorije i naglašeno da uz fiksnu platu ide i procenat.

Predsednik poslovnog udruženja saobraćaja u Srbiji, ranije je izjavio da su plate srpskih vozača korektne i znatno veće u odnosu na druge profesije.

- Poslodavci ovde maksimalno izdvajaju za vozače jer ih nema. Kod nas je plata nekih vozača veća od plate profesora i lekara, što u Nemačkoj nije slučaj. Srednja plata vozača autobusa kod nas je od 80.000 do 100.000 dinara. Vozači kamiona zarađuju i mnogo više, čak i do 300.000 za međunarodni prevoz, a to mnogo zavisi i od poslodavca - kaže on i dodaje da se potražnja za ovim profilom ogleda i u tome da su u nekim firmama stalno otvoreni konkusi.

foto: Shutterstock

Plate u regionu

U jednom od oglasa u Hrvatskoj nudi se posao vozaču kamiona za međunarodni transport, ponuđena plata je 3.300 evra. Kako je u oglasu navedno, poslodavac nudi stalni radni odnos, kao i puno radno vreme, a jedini uslov je da imate najmanje jednogodišnje radno iskustvu u međunarodnom transportu. Plate su slične i u Sloveniji. Vozaču teretnog vozila u Sloveniji nudi se plata od 3.000 evra i ugovor od godinu dana. Plate za prevoznike međunarodnog saobraćaja vrlo je teško precizirati, kažu iz poslovnog udruženja međunarodnih prevoznika, jer sve zavisi od relacije na kojoj voze.

- Vozači koji voze po regionu Mađarska, Severna Makedonija, Slovenija, Hrvatska zarađuje manje od onih koji voze na duže relacije. Njihove zarade se kreću okvirno od 1.500 do 1.800 evra.

Plate u Nemačkoj

Godinama unazad zvanični podaci sa biroa govorili su da Nemci traže naše vozače, medicinsko osoblje i sezonce u poljoprivredi. Vozači su pritom uvek nekako uvek lakše dolazili do posla, a plate i uslove koje su ugovarali u Nemačkoj, bile su i daleko veće od onih koji tamo zarađuju ugostiteljski radnici i zaposleni u zdravstvu. Plate vozača najčešće su bile u rangu zarada koje su u Nemačkoj naši ljudi dobijali za rad u građevinarstvu.

Prosečna plata vozača danas u Nemačkoj iznosi oko 2.600 evra. Meklenburg - Zapadna Pomeranija 2.742 evra Hamburg 2.628 evra Tiringija 2.620 evra Baden-Vitenberg 2.600 evra Šlezvig-Holštajn 2.586 evra Objavljeno je na plutomlogistic.com

Olakšice za strane radnike

Kako bi privukla radnike, vlada Nemačke je razmatra Nacrt zakona o lakšem zapošljavanju stranih državljana. Jedan deo se odnosi na obrazovanje. Predviđa se lakše prihvatanje diploma iz drugih država jer će se diplome priznavati ako imate dve godine radnog iskustva u toj sferi i ako matična država dozvoljava prekvalifikaciju. Zatim, zakonom se dozvoljavaju prekvalifikacije i promena zanimanja.

Jedna od novina koje se razmatra jeste takozvana karta šansi. Ona podrazumeva bodovni sistem kojim se omogućava lakše dobijanje zaposlenja, ali i državljanstva. Poznavanje jezika, profesionalno iskustvo, starost i povezanost sa Nemačkom su okosnice ovog sistema. Potrebno je najmanje 6 bodova da bi ljudi koji dolaze u Nemačku dobili kartu šansi, a tri boda donosi dobro poznavanje jezika, na primer.

(Kurir.rs/Blic)