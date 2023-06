DNEVNO ZARADE I VIŠE OD 50 EVRA! NIKAD VEĆA POMAMA ZA OVIM RADNICIMA: Ima dosta posla, ne možemo sve da postignemo

Nije lako pronaći pouzdanog majstora, bilo da nam treba za krečenje ili hitna popravka u kući. Iako dobar majstor može da zaradi dnevno do 50 evra, u građevinskoj školi na smer električara upisalo se samo 11 učenika.

Pukla je cev u kuhinji, procurio bojler. Samo to da majstor dođe i ustanovi o čemu je reč koštaće vas nekoliko hiljada dinara. Plus popravka.

Platićete mu, ali ako ga ne znate i niko vam ga nije preporučio, postoji rizik da ne uradi posao kako treba. Ipak, kada je popravka hitna, kako kaže Miodrag Milenović, majstoru se u ličnu kartu ne gleda.

"Bacaju reklame, svašta piše, vodoinstalateri, otpušavamo, zapušavamo, ima tu svega, kada ne poznaješ nekoga, sve je tu sumnjivo, ali moraš kada pukne česma ili procuri cev, moraš majstora da zoveš pa makar i preko oglasa", naveo je Milenović.

Nekada smo imali nastojnike koji su nam bili prve komšije

Najbolja je preporuka, ali majstore tražimo i preko oglasa, na društvenim mrežama, pa i preko ceduljica na banderama. Nekada su živeli sa nama u istoj zgradi. Zvali su se nastojnici ili domari. Bili su nam prve komšije i nismo čekali satima da dođu. Danas, ne postoji stambena zgrada koja ima svog domara. Njihovi stanovi su otkupljeni ili su u zakupu. Kada se dogodi kvar stanari obaveštavaju upravnika.

"Pozovu nas i pošalju nam poruku, najviše zavisi od hitnosti. U principu mi već imamo majstore sa kojima smo sarađivali, ali ako je neki konkretan kvar, lako možemo da nađemo. U zimskim periodima gde ima dosta prokišnjavanja i pucanja cevi tada su svi jako zauzeti, ali u ovom sad periodu većinom izađu za dan, dva, tri", rekao je Filip Kočanović, profesionalni upravnik.

Za uslugu skuplju od 5.000 dinara tražite predračun

Dešavalo se da majstori prevare građane. Zbog toga je važno da za uslugu skuplju od 5.000 dinara tražite predračun i da majstor na računu navede tačno šta je sve uradio. U mnogim oblastima nema dovoljno majstora, pa nekada i ne možete da birate. Električara je sve manje, tvrdi Goran Ićitović, a posla ima mnogo.

"Ima posla dosta, ne možemo ni da postignemo sve da uradimo. Zimi najviše imamo TA peći, bojlere i instalacije tokom cele godine. Pouzdanog i dobrog majstora možete naći samo preko preporuke", naveo je Ićitović.

Dodao je da se, kada se za majstorom traga preko interneta, sve svodi na sreću.

"Mislim da su keramičari najdeficitarniji. Više nije stvar da nađete i platite keramičara nego da uradi kvalitetno i dobro, jer svi ostali, moleri, električari ili drugi majstori kada urade nešto mogu da isprave, ali keramičari vi ih platite, a on uradi krive pločice onda imate veliki problem", objašnjava Ljubiša Banovački.

foto: Shutterstock

I veliki kompleksi sve teže dolaze do majstora

U Beogradu se mnogo gradi i majstori ugovaraju radove u celoj zgradi, bilo da su gipsari, moleri, vodoinstalateri, bravari ili tesari. Više im se isplati. Novi stambeno-poslovni kompleksi, kompanije, stambene zajednice imaju ugovore sa firmama koje ih održavaju. I one teško dolaze do majstora koje mogu da angažuju.

"Pravi je izazov naći dobrog majstora, ali delimično je to tako zato što ih je sve manje. Većina kada traži majstora pita za cenu i određuje to prema ceni, a samim tim ako je neko jeftin, velika je verovatnoća da je to tako jer možda nema posla ili registrovanu firmu, od male naplate je teško kupiti kvalitetnu opremu za rad", tvrdi Darko Milošević iz servisa "Elektra".

I danas je moguće angažovati majstora za razne popravke u zgradi. Za one koji znaju svoj posao, dnevnica nije niža od 50 evra. Dobri, kvalitetni i provereni majstori imaju ugovorene poslove mesecima unapred. Malo se njih i školuje. U Građevinskoj školi na smer električara prošle godine upisalo se samo 11 učenika.

(Kurir.rs/RTS)