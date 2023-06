CENE NEKRETNINA U SRPSKOJ KLISURI DRASTIČNO SKOČILE: Stan u Ovčar Banji prodavao se za10.000 evra, a sada je višestroko skuplji

ČAĆAK - Sve popularnija turistička destinacija u Srbiji postaje Ovčarsko-kablarska klisura nadomak Čačka. Izuzetne prirodne lepote, planinski vrhovi, jezero i srednjovekovni manastiri ono je što ovaj predeo poseduje oduvek, ali kroz velika ulaganja realizovana u prethodnom periodu, Ovčar Banja potpuno je promenila svoj izgled i to sudeći po meštanima i posetiocima - na bolje. Imajući u vidu veliki turistički potencijal ovog područja, potražnja za nekretninama i njihova cena drastično su skočili.

- Ovde su se stanovi do skoro prodavali jedva za desetak hiljada evra, a iskreni da budemo niko ih nije ni tražio da kupi. Već neko vreme, sve veći broj ljudi dolazi i raspituje se za nekretenine u Ovčarsko-kablarskoj klisuri koje sada koštaju i tri puta više, do 30.000 evra. I zemlja i imanja u kablarskim selima koja su se do skoro prodavala budzašto više uglavnom nisu na prodaju. Ar placa koji je nekada koštao 30 evra sada je teško kupiti i za 300, kažu meštani Ovčar Banje.

foto: D.Č.

Sagrađeno je pristanište na jezeru Međuvršje koje može da prihvati veliki broj plovnih objekata i čamaca sa kojima posetioci mogu da se provozaju čuvenim katamaranima i razgledaju Ovčarsko – kablarsku klisuru sa vode. Uskoro stiže i prvi ekološki trimaran koji će biti posebna atrakcija. U Ovčar Banji su sređene parkovske površine, uređena dečija igrališta, sagrađen je amfiteatar koji služi za organizaciju velikih letnjih programa, Prirodnjački centar postao je prava atrakcija koji svakodnevno prima veliki broj turista.

Urađen je i parking na Kablaru koji može da primi preko 200 automobila i pet velikih turističkih autobusa, kao i nova saobraćajnica na vrhu Kablara u dužini od dva kilometra koja je okosnica za razvoj ugostiteljskog sektora na samom vrhu ove planine.

foto: D.Č.

- Gradiće se ulazna kapija na magistrali kao vid dobrodošlice ali i kao vid turističke signalizacije da se zna da ste ušli u Ovčarsko – kablarsku klisuru, vidikovac na Kablaru, zatim RH centar u Ovčar Banji u okviru razvoja zdravstvenog turizma, naravno rešiće se i problem sa vodosnabdevanjem i uradiće se nova kanalizaciona mreža. Nastaviće se sa izgradnjom putnih saobraćajnica, među kojima je najvažnija ona koja vodi do vrha Kablara koja će biti urađena u potpunosti”, rekao je direktor Turističke organizacije Čačka Vojin Jakovljević.

Za razvoj ovog kraja od krucijalne je važnosti i izgradnja autoputa Miloš Veliki, pa su neprolazne lepote Ovčarsko – kablarske klisure sada lako dostupne svima koji žele da uživaju u jedinstvenom spoju prirodnih lepota, banjskog i verskog turizma ili da jednostavno udahnu svež planinski vazduh i osete domaćinsku dobrodošlicu kablarskih gorštaka.

Kurir.rs/RINA