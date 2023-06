STANOVE KOJE SU RUSIMA IZDAVALI ZA 700 EVRA, SAD NE MOGU NI ZA 500! Pale cene kirija u Beogradu, a u ovom delu su NAJJEFTINIJE

Pre samo godinu dana cene zakupa stanova u Beogradu otišle su u nebo. Sada, godinu dana kasnije tržište se dosta stabilizovalo.

Vlasnici su stanove do skora izdavali i po duplo većoj ceni nego inače, a oni koji su želeli u podstanare, zbog slabe ponude, nisu bili u mogućnosti da pitaju za cenu. Sada je došlo do promene - ono što je nekada bilo 500 evra, sada može da se nađe i za 300 evra.

Ono što su Rusima izdavali za 700, sada ne mogu ni za 500, najčešći je komentar mnogih agenata. Cene su definitivno pale, pritisak na tražnju je manji i to se sve zajedno odrazilo i na tržište zakupa.

"Podstanarstvo se nekako promenilo, danas je priča drastično drugačija nego pre samo šest meseci. Tokom zime na jedan prosečan stan u Beogradu sa cenom do oko 500 evra, znalo se javiti i po 80 zainteresovanih za samo dva sata. Danas toga nema", priča Suzana iz Begrada koja godinama izdaje stan za Zvezdari.

foto: Shutterstock, Ilustracija

Od kraja prošle godina cene zakupa počele su da padaju. Danas je dosta lakše pronaći stan po pristojnoj ceni, nego što je to bio slučaj pre godinu dana.

Pad cena zakupa u aprilu jasno je vidljiv, naročito u Beogradu, Nišu, Pančevu. Sada je u Beogradu ponovo moguće iznajmiti stan za 250 evra. Najskuplji kvadrat zakupa na nivo celog grada je u centru Beograda i njegova prosečna cena iznosi 16.3 evra po metru kvadratnom.

Takođe, agenti za nekretnine u jedno su sigurni: "2022. se neće ponoviti" ni kada su u pitanju cene zakupa, ni cene kvadrata nekretnina.

"Mučim se da pronađem novog stanara"

Da su se navike i prilike na tržištu nekretnina u prestonici promenile, svedoči i izjava jednog stanodavca, koji je za "Blic Biznis" kaže da od kada su mu se iselili ruski državljani pre mesec dana, ne može da nađe novog stanara.

"Kao i većina stanodavaca prošle godine sam iskoristio priliku i podigao kiriju za jednosoban stan u širem centru Beograda na oko 500 evra. Stan mi je bukvalno "zgrabila" četvoročlana ruska porodica polovinom avgusta prošle godine.

foto: Shutterstock

Početkom maja su se oni iselili i tu počinje moj problem. Kako sam stan renovirao ja verujem da mogu da i dalje mogu da iznajmljujem stan po toj ceni, ali sam dobijao "opaske" potencijalnih stanara, da isti takav par kilometara dalje mogu da nađu i za 300, žali nam se stanodavac uz komentar da će probati da ga izda preko neke od agencija.

Beograd je tradicionalno grad koji je na vrhu liste po cenama zakupa. S druge strane, od većih gradova, najjeftiniji su Kragujevac i Niš, i tu je vidiljiva promena u odnosu na mart, kada je cena kvadrata bila jeftinija u Pančevu.

Prilikom listanja raznih oglasa može se zaključiti da je ponuda stanova do 300 evra vrlo bogata. Sada je moguće pronaći stanove i po ovoj ceni, obično su to garsonjere ili jednosobni stanovi, koji tokom prošle godine koštali i do 500 evra na mesečnom nivou.

Stanovi do 300 evra

U nešto malo jačem cenovnom rangu na Mirijevu se izdaje stan od 31 metra kvadratnog po ceni od 260 evra, potom za 270 evra u Zemunu na Altini može se iznajmiti stan od 25 metara kvadratnih.

Najskuplju u ovom cenovnom rangu je stan na Labudovom brdu i košta 280 evra mesečno. U pitanju je nenamešten stan od 36 kvadrata koji na fotografijama deluje prilično zapušteno.

foto: Shutterstock

Najskuplje cene najpovoljnijih stanova za iznajmljivanje u Beogradu iznose 300 evra. A u ovom cenovnom rangu stanovi se mogu naći na više beogradskih opština.Tako se 300 evra traži za nenamešten jednosoban stan od 38 kvadrata na Banovom brdu, ali opremljen starim nameštajem.

Stan u kući od 40 kvadrata po ovoj ceni izdaje se u Borči. Stan iste veličine samo u zgradi izdaje se u i Krnjači.

Jedan stan u Kotežu vlasnik izdaje za 300 evra mesečno, a u pitanju je veliki stan od 65 kvadrata, mada u relativno zapuštenijem stanju, sa starim nameštajem.

Na Ceraku u ovom cenovnom rangu se izdaje stan od 36 kvadrata koji je i pristojnom stanju, takođe se pristojno opremljen stan od 45 metara kvadratnih izdaje na Kumodražu po istoj ceni.

Kurir.rs/Blic