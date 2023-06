DELIKATESI JOKSIMOVIĆA USKORO I NA SVETSKOM TRŽIŠTU: Sestre se dosetile i na Maljenu po receptu iz Toronta prave ono što niko nije

Na obroncima Maljena, u Rajkoviću, dve sestre, jedna iz Zemuna, druga iz Toronta, obnovile su voćnjake na dedovini, staroj vek i po. Bave se organskom proizvodnjom, a nameravaju da domaće proizvode od šljiva i jabuka plasiraju i na strano tržište.

Stare sorte šljiva i jabuka na gazdinstvu Joksimovića u Rajkoviću gaje se kao nekada, bez hemijskih preparata za zaštitu. Rod koliki god da je, važno je da je zdrav - smatraju naslednici imanja, četvoro inženjera iz Zemuna i Toronta.

- Mi smo želeli da nastavimo tu tradiciju, koja na ovom gazdinstvu postoji 150 godina, koje su dve sestre, jedna od njih, moja supruga, nasledile od svog pokojnog deke. I onda smo odlučili da ovde posadimo voćke koje su pogodne za organsku proizvodnju, kako bismo u onim danima, kad se završava radna karijera i kad pređemo u penziju, uživali i proizvodili - kaže Zoran Joksimović.

foto: Profimedia

Mada ni sestre, ni zetovi, nisu poljoprivredne struke, pre deset godina obnovili su zasade s idejom da proizvode od organskog voća plasiraju i van Srbije. Istraživali su putujući svetom šta bi to imalo prođu. Zoranova supruga Martina osmislila je delikatese, a spremanje su poverili komšinici u Rajkoviću.

- Moja test-kuhinja iz Toronta na 6.000 kilometara, dakle, radi vrlo revnosno. Ja testiram proizvode, pošaljem recepte, recepti se oprobaju i, kad imam vremena, ja naravno i skoknem do Srbije, do Beograda i do gazdinstva, da vidim na licu mesta kako sve to funkcioniše - ističe Martina Joksimović.

Komšinica Snežana Liknić iz Rajkovca objašnjava da se voćka ubere i već posle 10 do 15 minuta kuva.

- Pravimo barbekju sos, slani proizvod koji je za meso, imamo aromatični namaz, imamo nadev od šljiva, nadev od jabuka. Peking je proizvod koji danas kuvamo za meso - objašnjava Snežana Liknić iz Rajkovića.

U "Voćnjaku zetova", što je drugo ime za gazdinstvo Joksimovića, ima stabala voća starih i četiri decenije. Oslanjaju se na savete stručnjaka, jer im je na prvom mestu, tvrde, odgovoran odnos prema prirodi.

kurir.rs./ RTS