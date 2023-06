"I PORED SANKCIJA RUSKI PRIHODI PORASLI ZA 5 ODSTO" Dimtrijević: SAD je shvatila da VIŠE NE KONTROLIŠE ključne proizvođače nafte!

Nebojša Atanacković, počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije i Bojan Dimitrijević, ekonomista razgovarali su u jutarnjem programu Kurir TV o uticaju na svetsku ekonomiju koji će imati odluka OPEK plus da smanji proizvodnju nafte.

OPEK PLUS: SKOK CENA foto: Shutterstock "Organizacija proizvođača nafte OPEK+ danas su najavili dobrovoljno smanjenje proizvodnje nafte od maja do kraja 2023. godine. Kako svetski mediji prenose, Saudijska Arabija kao najveći proizvođač u ovom kartelu smanjiće proizvodnju za 500.000 barela dnevno. Odluci OPEK-a pridružila se i Rusija koja je takođe najavila smanjenje proizvodnje za 500.000 barela dnevno."

Atanacković je objasnio ovu odluku.

- Manja je potražnja pa se zato i smanjuje prozivodnja, to je osnovni razlog. Ovo su pojave koje se često dešavaju tokom godine. Sada je došla u jednom momentu ispod 77 ali je logika da ona ipak zauzme neko logično ime sa svojom cenom.

Ova odluka ima dve posledice, dopunjuje sagovornika Dimitrijević.

- Imamo dve posledice ove odluke, ekonomsku i geopolitičku. Kada god raste cena nafte, rastu i cene na pumpama, a ako je povećanje veće mora da dođe do korekcije opšteg nivoa cena. Značajnije povećanje cene dovodi po pravilu do inflacije. Ekonomska inflacija je zabeležila skok cene nafte kada je značajno povećana cene nafte. To je najviši istorijski nivo inflacije u Velikoj Britaniji - rekao je Dimitrijević.

Nafta kao prirodni resurs strateške prirode ima ogroman uticaj na rast cena i smanjenja prozvodnje (stagflacija), ali je, smatra Dimitrijević, zanimljivije sledeće:

- Zanimljiva je geopolitička implikacija posledica. Opek je do sada bio potpuno pod kontrolom SAD, sada se američki predsednik probudio i shvatio da ne utiče više na ponašanje Opeka. Ključni proizvođači Rusija i Saudijska Arbaija nisu više pod američkom kontorolom. U ovom trenutku Americi bi odgovaralo da cena nafte bude niža, da proizvodnja bude veća, da bi Rusija imala što manje izvozne prihode od nafte, međutim, dva, ili tri puta je Opeka donela odluku suprotnu od onog što je očekivala Amerika. Tako da su uprkos nezapamćenim sankcijama, ruski prihodi porasli za 4,5 procenata! To je geopolitički događaj koji pokazuje da se svet menja i da neki bitni instrumenti kojim je Amerika upravljala svetom, su joj istrgnuti iz ruku, i da je rat u Ukrajini ubrzao ta dešavanja - kazao je Dimitrijević.

