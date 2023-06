STANOVI NA OVIM LOKACIJAMA OZBILJNO ĆE DA POSKUPE: Nekima cene već za 20 odsto veće, a liste čekanja kupaca i dalje se prave!

Iako se čini da rast cena kvadrata usporava tempo, cene novogradnje na gotovo svim lokacijama u Srbiji i dalje rastu i očekujem da će se taj trend nastaviti i do kraja ove godine, ocenila je za Kurir Katarina Kuzmanović, head of real estate na Sasomange.rs. Posebno ozbiljna poskupljenja ona očekuje na najatraktivnijim mestima i projektima koji su već u izgradnji ili se pripremaju, a otkriva i koje su to zvezde novogradnje u Srbiji, odnosno projekti koji zaslužuju pažnju.

- Tržište novogradnje je poslednjih nekoliko godina na vrhuncu aktivnosti i možemo reći da su cene veće nego ikada. Pored Beograda, Novog Sada i Zlatibora, kao glavnih tržišta novogradnje, u poslednje vreme imamo pravi procvat kada su još neki gradovi i lokacije u pitanju. Na prvom mestu tu su Kopaonik, Divčibare i Tara od planina, Srebrno jezero kao jedna od najnovijih lokacija koja je došla u žižu interesovanja, a od gradova koje bih još izdvojila svakako je Pančevo, a posebno Subotica, u kojoj trenutno imamo aktivan znatan broj gradilišta - navodi Kuzmanovićeva.

Renome investitora

Posebno mesto, prema njenom mišljenju, zauzimaju projekti novogradnje koji po renomeu investitora, kvalitetu gradnje, ali i atraktivnosti lokacije i potražnje kod kupaca odskaču od drugih projekata.

- Neki su manji kompleksi, neki veći, ali ovi su svakako vredni interesovanja: Pupinova palata i Nju Minel na Novom Beogradu (investitor Galens), novogradnja na Trgu Komenskog u Novom Sadu (Prezident), na Zlatiboru svakako Ruj Zlatibor (Galens). Na Kopaoniku to je kompleks uz samo skijalište Kraun piks, na Divčibarama Knežev dvor, dok je na Tari trenutno najveći kompleks koji se gradi Tara panorama rizort. Na Srebrnom jezeru imamo dva odlična projekta sa veoma atraktivnim apartmanima za investiciju, jedan radi "Nikodu gradnja", dok je drugi u vlasništvu "Fast projekta". U Subotici novogradnja u Ulici Ognjena Price - navela je Kuzmanovićeva.

Cene kvadrata na ovim lokacijama kreću se od 1.050 do 3.850 evra po kvadratu. A iza ovih cena, kako objašnjava, stoji ozbiljan rad investitora.

- Danas investitori pre nego što krenu u planiranje budućih objekata rade ozbiljne analize tržišta i kupaca, odnosno ko bi bili potencijalni kupci na datoj lokaciji, šta su njihove potrebe, kolika im kvadratura ili struktura stana treba, kao i šta su dodatni benefiti u objektu koji su im potrebni. Sve ovo je neophodno kako bi maksimizirali profit i najbrže prodali nekretnine. Kupac u Beogradu na top lokaciji želi viši kvalitet i veću kvadraturu, sa obaveznim garažnim mestom i dodatnim sadržajima u okviru stambenog kompleksa, npr. obezbeđenje, teretana, bazen... - objašnjava naša sagovornica i dodaje da se na turističkim lokacijama nekretnine uzimaju investiciono i tu se traži manja kvadratura, koja se najlakše i rentira.

- Današnji kupci su zahtevni, žele komfor i dodatne beneficije, tačno znaju šta žele i spremni su to i da plate. U skladu sa ovim možemo reći da su stanovi koji se zidaju u Beogradu i Novom Sadu mahom porodični, dominantno sa dve ili tri spavaće sobe, terasama ili baštama, sa luks ili ekstraluks završnim materijalima, zgrade su zatvorenog tipa, s garažom, obezbeđenjem, lokalima, marketima i vrtićima u okviru kompleksa, odnosno imaju sve ono što je neophodno za kvalitetan porodični život - kaže Kuzmanovićeva.

Na drugoj strani, kako dodaje, na planinama se traži dobar kvalitet završnih radova, ali su tu, isto kao i na jezerima, traženije manje kvadrature od 30 do 50 kvadrata, koje ne koštaju mnogo u zbiru, a najbrže se iznajmljuju.

Novi standardi

- Naši investitori su generalno postavili neki standard gradnje i to više ne ide ispod toga, na primer, kada se radi o stolariji, parketu, sada se trka prebacila na te neke dodatne beneficije za buduće kupce kako bi im život bio što udobniji - navodi Kuzmanovića i primećuje da će upravo te nove beneficije uticati i na novu cenu nekretnina.

- U nekom od prethodnih puta kada smo pominjali uvek aktuelnu temu cena nekretnina i nekih trendova, za novogradnju sam uvek bila mišljenja da nema zime. To se i sad pokazuje kao tačno. Trenutno se generalno na tržištu nekretnina malo usporava onaj jaki tempo rasta cena i one se trenutno nivelišu na nekim lokacijama, međutim, kada je novogradnja na gotovo svim lokacijama u Srbiji u pitanju, cene rastu i očekujem da će se taj trend nastaviti i do kraja ove godine - smatra ona.

Investiconi trendovi Luks stan se izda za pet dana Kuzmanovićeva se dotakla i trendova u investiranje, te je više nego jasna u šta se najviše isplati ulagati ove godine: - Definitivno novogradnja, i to novogradnja A klase i novogradnja u turističkim centrima. Iako su cene rente posle talasa dolaska Rusa i Ukrajinaca krenule da padaju na nekim lokacijama, za najskuplju novogradnju to nije slučaj i potražnja za takvim nekretninama je velika. Luksuzni stanovi na Novom Beogradu, Vračaru, Starom gradu ili Savskom vencu se izdaju najkasnije u roku od nekoliko dana. Možemo reći da se lestvica podigla kada su zahtevi klijenata u pitanju i danas jako teško možete izdati stan koji nije u najmanju ruku pristojan, jednostavno ljudi ne žele više da žive u stanovima s nameštajem starim nekoliko desetina godina. Što se tiče turističkih centara, svesni smo da su oni prepuni tokom sezone i da se uvek traži apartman više. Usled tolike potražnje i zahteva turista, počelo je i da se zida i sada oni koji žele da investiraju svoj novac imaju mogućnost da ga ulože i na nekim novim lokacijama i da putem rente zarade. Očekujem da će se ovaj trend i te kako nastaviti i da ćemo u budućnosti imati i još novih turističkih lokaliteta na raspolaganju.

Cene, kako kaže, neće rasti istim tempom svuda, ali kada su najatraktivnija mesta i projekti u pitanju, očekuje ozbiljnija poskupljenja.

- Neki investitori su cene korigovali i po 20 odsto u odnosu na prethodne faze izgradnje, i s tim novim cenama opet postoje liste čekanja kupaca i većina bude rezervisana još u pretprodaji. Ovde je u pitanju čist odnos ponude i tražnje. Veliko je interesovanje i sve dok je razlika između cene starih stanova i novogradnje relativno mala, potražnja za novim stanovima neće usporiti - zaključuje Kuzmanovićeva.

Projekti koji zaslužuju pažnju Lokacija Cena u evrima po kvadratu Srebrno jezero od 1.050 Subotica, Ulica Ognjena Price od 1.375 Zlatibor, Ruj od 1.800 +pdv Divčibare, Knežev dvor od 2.145 Tara, Panorama rizort 2.820 Beograd, Nju Minel 2.930 +pdv Kopaonik, Kraun piks 3.760 Novi Sad, Prezident Trg Komenskog 3.850 Beograd, Pupinova palata - u pripremi

