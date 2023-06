LETOVANJE U CRNOJ GORI NIKAD SKUPLJE: Evo koliko sada košta odmor na moru za porodicu s decom i gde je apartman 15 evra

Građani Srbije koji ovog leta planiraju da odmor provedu na crnogorskom primorju trebalo bi dobro da pripreme i novčanike budući da su cene smeštaja i hrane u Crnoj Gori raznolike, ali svakako veće nego prethodnih godina.

Tamnošnji hotelijeri i ugestitelji najavlju da će u jeku sezone cene biti još i do 20 odsto veće!

Naime, prava letnja sezona počinje 15. juna i zatvara se 15. septembra, a jedno od glavnih pitanja je kakve su cene i koliko novca je potrebno za, na primer, četvoročlanu porodicu i deset dana odmora.

Naravno, u zavisnosti od mesta u kome letuju, naši građani će u proseku morati da izdvoje od 1.000, pa do 2.500 evra, piše Alo.

Tradicionalno, Budva i Kotor su skuplji od Bara, Tivta (ne računajući Porto Montenegro), Herceg Novog i Ulcinja. Takođe, u vreme špica, kada turisti bukvalno preplave crnogorsko primorje, lokalci traže duplo za smeštaj, kao i za rentiranje automobila.

Porto Montenegro Za večeru prosečna srpska zarada foto: Ana Paunković Kao što je poznato, Porte Montenegro u Tivtu je biser crnogorske ponude, izdvaja se po luksuznoj ponudi dostojnoj elitnih svetskih destinacija i ne čudi što je dostupan samo onim s dubljim džepom. Ovde su cene kudikamo veće nego u ostalim mestima, pa je na primer za večeru za četiri osobe u koju su uključena četiri glavna jela, predjelo, morski plodovi i dve flaše vina, jedan naš sugrađanin nedavno izdvojio 550 evra, odnosno 64.460 dinara, što je jedna prosečna srpska zarada. Pivo 3,20- 5,30

Rakija 3-4,50

Džin tonik 9-15

Poširana jaja s avokadom 8-13

Omlet 6-9

Sendviči 6-10 * cene su u evrima

S obzirom na to da Srbi vole da odsedaju u privatnim apartmanima, jer osim soba i dnevnog boravka imaju i kuhinju, za takav smeštaj treba izdvojiti od 30 do 100 evra na dan, ne računajući jek sezone. Jednosoban stan košta od 50 do 65 evra, stan veće kvadrature i boljeg enterijera ne može da se nađe ispod 150-180 evra, po danu naravno.

Cene u marketima Sir 2-15

Njeguški sir (100 g) 6,50

Hleb - 0,80

Jaja 1,97

Mleko 0,89

Gauda 5,99

Banane 1,79

Jagode 3,49

Čajna (1 kg) 3,99

Pečenica 5,99

Šunka 5,99

Kupus 0,59

Paradajz 1,39

Paprika (babura) 2,15

Krastavac 1,19

Krompir 1,29

Luk (crni i crveni) 1,79 * cene su u evrima

Kvalitet soba u hotelima u Crnoj Gori se ne razlikuje od onoga što se može videti u Turskoj ili Egiptu, ali nažalost, to se ne može reći i za uslugu jer samo retki nude "all inclusive". Cene su šarene i kako su naveli iz crnogorskog turističkog udruženja, veće su 10 odsto nego prošle godine. Ipak, iz ovog udruženja tvrde da su i dalje jeftiniji od konkurencije u Hrvatskoj ili Grčkoj.

Rentakar foto: Profimedia Cena za iznajmljivanje automobila zavisi od snage motora i klase: kompaktan automobil će biti oko 30-40 evra, a iznajmljivanje džipa ili kabrioleta oko 50-70 evra na dan. Tokom turističke sezone cene se dupliraju.

Budva je lepak za mnoge Srbe, pogotovu one mlađe, zbog odlične zabave, a ovde im je na raspolaganju oko 140 hotela.

Sutomore Veći datum, veće cene foto: Shutterstock U Sutomoru sobe i apartmani u ovom trenutku mogu da se rezervišu po ceni od sedam evra (po osobi), a studio košta devet evra. Za decu do sedam godina plaća se pola cene. U ovom istom mestu koje je uvek bilo izbor za ljude sa plićim džepom, trokrevetni studio sa francuskim i pomoćnim ležajem sada košta 15 evra po noćenju. Uz trošak za hranu, piće, suncobrane i ležaljke, neophodno je minimalno 80 evra dnevno po osobi. Kako se može videti na Fejsbuk grupi Letovanje Crna Gora, još je moguće naći smeštaj po cenama od 15 do 55 evra za narednih desetak dana, a već u drugoj polovini juna u prvom slučaju cena je 25, a u drugom 70 evra. Toliko košta trokrevetni studio sa francuskim i pomoćnim ležajem. Garsonjeru za tri osobe izdaju za 55 evra.

- U glavnoj turističkoj sezoni hotelske usluge će biti skuplje od sedam do 20 odsto - istakli su u lokalnoj turističkoj organizaciji i dodali da će prosečna cena po osobi u hotelu sa tri zvezdice biti od 28 do 46 evra, a u onima više kategoriji od 37 do 140 evra.

Cena izleta Kotor 15

Bokokotorski zaliv 25

Poseta Nacionalnom parku Durmitor 45 * cene su u evrima

- Noćenje sa doručkom u hotelima sa pet zvezdica koštaće od 160 do 270 evra po osobi - rekli su u ovoj organizaciji.

Prema podacima budvanske turističke organizacije, prosečne cene u dvokrevetnoj sobi privatnog smeštaja će u glavnoj sezoni biti od 20 do 50 evra po osobi, a apartman za četiri osobe biće 50 evra pa naviše. Kako su naveli, trenutno je u Petrovcu kod Budve trokrevetni apartman prosečno između 15 i 35 evra, dok je u Budvi ta cena od 20 do 40 evra.

Osveženje Čaj 1-1,50

Kafa 1,50-2,50

Pivo 2,20-3,90

Kisela voda 1,30-3,50 * cene su u evrima

Komplet ležaljki na Slovenskoj plaži košta 10 evra.

Kao i prethodnih sezona, cene pića i hrane variraju od mesta do mesta, pa na primer, velike pice koštaju od devet evra (margarita) do 14 evra (pica sa sirom, pršutom, rukolom i maslinama). Ali u istom gradu u lokalu pored manja pica košta od devet do 12 evra. Za kafu u proseku treba izdvojiti od 1,50 do 2,20 evra, za pivo od 2,30 do 3,90 evra, ceđeni sokovi su od 3,20 do pet evra.

Najjeftiniji ručak za dve osobe (varivo) je 10 evra. Cene brze hrane su od dva do pet evra, koliko košta i gotovo jelo (musaka, prebranac i slično) dok je porcija gulaša sedam evra. Školjke na žaru su 10, a salata od hobotnice 12 evra.

Cene u restoranima Školjke u sosu 10

Salata od hobotnice 12

Gambori na žaru 20

Rižoto 8

Morski delikatesi(0,5 kg) 30

Montenegro salata 6

Kapreze salata 7

Cezar salata 7

Biftek salata 11

Vitaminska salata 6

Riblja plata (za 1 osobu) 34

Bela vešalica 9

Ražnjići 9

Ćevapi 7

Pljeskavica 7

Pljeskavica na kajmaku 8,50

Gurmanska pljeskavica 8,50

Krmenadla 8

Mešano meso 15-20

Domaće kobasice 7

Svinjski vrat na žaru 8,50

Punjena vešalica 11

Hamburger 2

Pasulj (kobasica, slanina) 5

Punjena paprika 5

Musaka 5

Paprikaš 5

Ćufte u sosu 5

Prebranac 5

Goveđi gulaš 7

Margarita 6,50

Fungi 7

Vezuvio 7

Vegetarijana 7

Caprićoza 8

Posna pica 8

Kurir.rs/Alo!