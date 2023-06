NE GUBITE KUPCE JER NEMATE POS TERMINAL

Bezgotovinsko plaćanje, putem kartica, mobilnih novčanika, instant plaćanja ili prenosom novca sa računa na račun, omogućava da se brže i lakše plaća roba ili usluga, eliminišući potrebu potrošača da u novčaniku uvek imaju dovoljno gotovine.

Brojne studije pokazale su da većina kupaca uz planirane proizvode uvek kupi i nešto dodatno. U tim situacijama, za njih je spas što imaju karticu ili mobilnu aplikaciju koja može da im nadomesti nedostatak novca u džepu.

foto: Promo

S ciljem da pomogne malim trgovcima i drugim privrednicima da po povoljnim uslovima ponude mušterijama veći izbor pri kupovini, Nacionalna incijativa za bezgotovinsko plaćanje, pokrenula je POS program. Svi zainteresovani mali privrednici koji u prethodnih 12 meseci nisu prihvatali kartična plaćanja, mogu da se prijave za POS program i besplatno dobiju instalaciju i korišćenje POS uređaja za svoje radnje i internet prodavnice uz sniženu trgovačku naknadu najviše 0,99% do godinu dana.

foto: Promo

Putem POS programa moguće je, u zavisnosti od potreba, dobiti i do tri POS terminala. To je sjajna prilika da se isproba mogućnost uvođenja bezgotovinskog plaćanja i proveri kako bi to uticalo na interesovanje mušterija. Po isteku subvencije, trgovci mogu da nastave da koriste terminale po unapred dogovorenim uslovima sa bankom ili da raskinu ugovor bez dodatnih troškova.

foto: Promo

Za dobijanje POS-a moguće je aplicirati preko www.boljinacin.rs, ili u partnerskim banakama - AIK banka, Banca Intesa, Erste banka, Halkbanka, NLB Komercijalna banka, OTP banka, ProCredit banka, Raiffeisen banka i Unicredit banka. U sprovođenju Programa učestvuje i kompanija Payten.

foto: Promo

POS program je deo Nacionalne inicijative za bezgotovinsko plaćanje „Bolji način“, zajedničkog projekta Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i kompanija Mastercard i Visa, koji se sprovodi pod okriljem develoPPP programa Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) u saradnji sa NALED-om i Ministarstvom finansija.

Promo