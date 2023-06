SRBI OBOŽAVAJU OVO LETOVALIŠTE, A OVO JE DETALJAN CENOVNIK: Ležaljke i suncobran gratis ako ispunite jedan uslov, giros 4,5 €

Ko jednom poseti Tasos, uvek se na ovo ostrvo vraća. Turiste privlači veliki broj plaža, rajskih uvala, kaldrmisanih sela, lekovitih izvora i manastira, a da biste sve obišli, kažu, potrebno je mnogo dolazaka ovde.

Tasos je jedno od najlepših grčkih ostrva, a asocijacije na njega su zelenilo, kao i šuma koja pluta, ali ne treba zaboraviti ni izuzetno gostoprimljive domaćine.

Trajekti do Tasosa saobraćaju iz dva priobalna mesta - Kavala i Keramoti. Iz Kavale je moguće ukrcati se na trajekt do Skale Prinos, a iz Keramotija do Limenasa. Vožnja na relaciji Kavala – Skala Prinos traje 75 minuta, a na relaciji Keramoti – Limenas samo 35 minuta.

Početkom 2023. godine cene ovog prevoza iz Keramotija su povećane u odnosu na prethodnu godinu. Karte za putnike i automobil se kupuju na kiosku na pristaništu, a među našim turistima popularniji su polasci iz Keramotija jer je cena karte niža i polasci su češći.

foto: tasos

Kupovina karata preko interneta i rezervacija unapred nije moguća i one se mogu kupiti samo na kiosku u luci neposredno pred polazak.

Trajekt Keramoti – Limenas i cene za jedan pravac

Odrasli – 5 evra

Deca (5-10 godina) – 3 evra

Deca do 5 godina – besplatno

Automobil do 4,25 m – 20 evra

Automobil preko 4,25 m – 25 evra

Autobusi, karavani, prikolice – 4 evra/metar

Motocikl (do 250 cc) – 5 evra

Motocikl (preko 250 cc) – 6 evra

Trajekt Kavala – Skala Prinos i cene u jednom pravcu

Trajekt iz Kavale saobraća svakog dana (i nedeljom) do mesta Skala Prinos na Tasosu. Vožnja traje oko sat i 15 minuta.

Odrasli – 6,5 evra

Deca do 5 godina – besplatno

Deca (5-10 godina) – 4 evra

Automobil do 4,25 m – 20 evra

Automobil preko 4,25 m – 25 evra

Autobusi, karavani, prikolice – 5 evra/metar

Motocikl (do 250 cc) – 6 evra

Motocikl (preko 250 cc) – 8 evra

Idealna mesta za odsedanje i stacioniranje na Tasosu su uglavnom na jugu, poput Limenarije i Potosa. Od glavnog grada Limenasa, gde pristaje trajekt, do ovih turističkih letovališta, ima oko 40 kilometara vožnje u pravcu zapada ka jugu.

CENE HRANE I PIĆA:

frape 3 do 3,5 evra

espreso 2,5 do 3 evra

giros 4,5 evra

porcija girosa 8 evra

pica od 10 do 12 evra

Musaka od 7 do 9 evra

Lignje 11 evra

Girice 9,5 evra

sladoled kugla od 2 do 2,5 evra

Na većini plaža u predsezoni je dovoljno da se poruči piće i dobijaju se dve ležaljke i suncobran, međutim, već od 10. juna mnoge gazde kafića uvode obaveznu konzumaciju, odnosno račun ne sme da bude manji od određenog iznosa. Taj iznos kreće se od šest do 10 evra.

Ako se odlučite da na more idete preko Severne Makedonije, trebalo bi da znate da je putarina za putničke automobile od Beograda do Preševa 1.690 dinara, od Novog Sada 1.960, a od Niša do Preševa je oko 700 dinara.

PUTARINA KROZ MAKEDONIJU:

Prva naplatna rampa: 60 MKD ili 1.5 evra

Druga naplatna rampa: 80 MKD ili 2 evra

Treća naplatna rampa: 60 MKD ili 1.5 evra

Četvrta naplatna rampa: 80 MKD ili 1.5 evra

Peta naplatna rampa: 100 MKD ili 2 evra

Od graničnog prelaza Evzoni do ostrva Tasos udaljenost je 258 kilometara i put automobilom traje oko tri sata. Od Evzonija do Tasosa postoji pet naplatnih stanica, a ukupna putarina iznosi 7,40 evra.

