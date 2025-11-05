Ovako ćete prepoznati dobru polovnu gumu: Autoserviser iz Beograda otkriva na šta obavezno da obratimo pažnju pri kupovini - Skriveni broj otkriva sve!
Kada odlučimo da kupimo polovne gume, na šta moramo da obratimo pažnju kako se ne bi prevarili, za jutarnji program Kurir televizije otkrio je Đorđe Šljukić, autoserviser iz Beograda.
- Ja svima kažem da prvenstveno kupe nove gume. Postoji graničnik na šarama, koji vam govori koliko je potrošena guma. Međutim, ima jedna stvar koja je mnogo bitnija, a to je broj od četiri cifre na samoj gumi, a one označavaju mesec i godinu proizvodnju gume. U radnji imamo primer polovne gume, na njoj piše da je 2017. proizvedena, iako deluje solidno, ipak je za otpad. Samim tim, to bi trebalo da bude glavno kada proveravate polovne gume - započeo je Šljukić.
Čak iako guma deluje dobro i ispravno, ona može izazvati velike probleme, upozorava Šljukić.
- Guma se sastoji i od čelične oplate koja godinama truli. U suštini, na pet godina se savetuje promena guma, sve preko pet godina stvara opasnost da ta žica istruli. Guma se širi kada auto ide brzo, a kao nova to može da čini, međutim, ako se starija od pet godina, tada se stvara opasnost da ona pukne i napravi ozbiljne probleme - zaključuje Šljukić za Kurir televiziju.
