MISTERIOZNO TROVANJE U RAFINERIJI: Radnici morali na VMA, niko ne zna šta su udahnuli

Od prošlog četvrtka, kada se desio kvar na jednom od postrojenja NIS-a u Rafineriji nafte u Pančevu, niko nije objasnio šta se tačno dogodilo u toj fabrici, a još manje šta se desilo sa čak 13 radnika koji su prethodnih dana zatražili lekarsku pomoć zbog stomačnih problema, mučnine i glavobolje.

Dva dana zaredom, u četvrtak i petak, radnici su sa potpuno istim simptomima tražili lekarske preglede jer su se osećali loše na svom radnom mestu, tačnije na postrojenju „Duboka prerada“ u bloku 20 i 21 Rafinerije u Pančevu. Pomoć su tražili zbog trovanja.

Neki od njih su pregledani ambulantno i pušteni na kućno lečenje, ali su neki imali ozbiljnije posledice, zbog čega su upućivani na Vojno medicinsku akademiju (VMA) na posmatranje u trajanju od 24 sata i medicinske pretrage. Jedna od pretpostavki je da su se radnici otrovali od sumpora, jer su radili oko postrojenja gde se upravo ova materija proizvodi.

U NIS-u kažu da još nema zvaničnog izveštaja, pre svega sa VMA, o eventualnim uzrocima koji su doveli do lošeg zdravstvenog stanja radnika.

- NIS u potpunosti sarađuje sa nadležnim organima, koji sprovode detaljnu istragu i utvrđuju sve činjenice - ističu u NIS-u.

Da li je bila reč o trovanju i koje su materije u pitanju, za sada niko ne želi da potvrdi jer, kako navode iz svih nadležnih institucija koje ispituju ovaj slučaj, istraga je u toku. Međutim, inspekcija je naložila NIS-u da ili uspostavi kompletan sistem rada na delu postrojenja, ili ga potpuno zatvori.

To potvrđuju i u pokrajinskom Sekretarijatu za zaštitu životne srednine, čiji su inspektori u četvrtak i petak ustanovili nedostatke u Rafineriji.

"I pre ovog događaja, još u utorak uveče, obavešteni smo da je jedan deo sistema u Rafineriji u tehničkom kvaru i da ne radi. Za sada ne znamo da li to ima veze sa povređenim radnicima. Naš inspektor je u petak doneo nalog o hitnim merama, odnosno da se najkasnije u roku od pet dana, do četvrtka, uspostavi kompletan sistem rada ili, ako to nije moguće, da se to postrojenje potpuno zatvori", kaže za pomoćnik pokrajinskog sekretara za zaštitu životne sredine Nemanja Erceg.

Takođe, on dodaje i da je naloženo postavljanje mobilnih uređaja u pravcu duvanja vetra kako bi se dobili tačniji rezultati o tome da li je došlo do prekoračenja emisije u vazduhu usled kvara sistema.

"Do danas nismo dobili nikakve alarmantne podatke da postoji uzročno-posledična veza između kvara i mogućeg trovanja radnika", navodi Erceg, koji kaže da je reč o osetljivom postrojenju.

Alarm da nešto nije u redu oglasio se onog trenutka kada je najpre sedam (u četvrtak), pa još šest radnika (u petak) koji su radili na postrojenju „duboka prerada“ zatražilo lekarsku pomoć. Najpre je reagovala Opšta bolnica u Pančevu, ali i Vojno medicinska akademija, gde je nekoliko njih i zbrinuto, i to na odeljenju toksikologije.



Kako u ovoj bolnici kažu, zaključno sa jučerašnjim danom, niko od radnika nije zadržan na lečenju, a svi koji su bili na posmatranju, pušteni su kućama.

"Radnici su dobro. Bili su na pregledima, i svi su otpušteni. Novih slučajeva sa sličnim simptomima i iz istog mesta nije bilo", kažu na VMA, gde navode da radnici nisu otpušteni iz ove ustanove sa dijagnozom trovanja.

Ovom povodom na terenu je bila i inspekcija Ministarstva rada, i to 18. i 19. aprila. U Ministarstvu nam je rečeno da je povod za odlazak bilo utvrđivanje uzroka događaja u Rafineriji nafte u Pančevu, koji je za posledicu imao da je određen broj zaposlenih imao zdravstvene smetnje. Šta će preduzeti, još ne znaju, jer čekaju završetak istrage.

"Nakon utvrđivanja relevantnih činjenica u vezi ovog događaja, inspektori rada će preduzeti sve odgovarajuće mere u domenu njihove nadležnosti", navode u nadležnom ministarstvu.

Oni su takođe potvrdili da su radnici hospitalizovani, da su se žalili na mučninu, nagon na povraćanje i peckanje u grlu, kao i da su neki od njih upućeni na odeljenje toksikologije VMA.

Inače, hospitalozovani radnici nisu zaposleni u Rafineriji, već je reč o radnicima firme za građevinske radove „Elita-cop doo Beograd“, gde u poslednja dva dana nije bilo moguće dobiti informacije o zdravstvenom stanju njihovih radnika.

Inspekcija naložila Zatvaranje postrojenja ako ga ne osposobe

Problem je nastao u postrojenju u kome se proizvodi sumpor, gde se neutrališu sve zagađujuće materije koje idu u vazduh - vodonik sulfid, sumpor dioksid i slične supstance.

Iz tog razloga, iz preventive, mi smo NIS upozorili da ukoliko ne osposobe sistem, i da ne bi došlo do narušavanja životne sredine, u roku od pet radnih dana moraju biti spremni da zatvore postrojenje - kaže Nemanja Erceg iz Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine.

