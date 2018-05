AKO LETUJETE U GRČKOJ, MORAĆETE JOŠ MALO DA SE OTVORITE: Ove godine SVE SKUPLJE za 5 do 10 odsto! Poskupela PUTARINA, uvedene i boravišne takse

Boravišne takse uvedene su za smeštaj u hotele, pa i apartmane i studije. U zavisnosti od kategorije, te takse se kreću od 1,5 do 4 evra po sobi

BEOGRAD - Za letovanje u Grčkoj, s obzirom da su uvedene boravišne takse za smeštaj u hotele i apartmane, kao i da je poskupela putarina, ove godine srpski turisti, koji se odluče da tamo letuju, moraće da izdvoje između pet i 10 odsto više novca nego lane.

Direktor YUTA Aleksandar Seničić kaže da to nisu neka značajna povećanja, ali da je je činjenica da je Grčka ove godine za turiste skuplja za nekih 10 odsto u odnosu na prošlu godinu.

"To pretpostavljamo neće predstavljati problem našim gostima. Svake godine tamo boravi negde oko 900.000 naših turista i ove godine očekujemo da to bude otprilike u tom broju", kazao je Seničić.

Dodao je da su putnici obavešteni o onome što je najznačajnije, a to je da su uvedene boravišne takse za smeštaj u hotele, pa i na apartmane i studije.

"U zavisnosti od kategorije, te takse se kreću od 1,5 do 4 evra po sobi. Najveći broj hotela u Grčkoj je te takse već uključio u cenu tako da uplaćujući aranžman u nekoj turističkoj agenciji, uglavnom su to ljudi već platili", kazao je on.

Dodaje da će jedan deo hotela boravišne takse naplaćivati nakon boravka u hotelu i objašnjava da je to uobičajena praksa u Evropi, te da se već godinama unazad boravišne takse plaćaju po gradovima u Italiji, Španiji...

"To je najveća razlika, ostalo su neke sitnice. Imamo novi deo auto-puta kroz Makedoniju, koji je otvoren pre nekoliko dana. Tu je nešto veća putarinu, do sada je ona iznosila oko tri evra u jednom pravcu, a sada će za jedan pravac iznositi za jedan evro više. Otvorena je nova naplatna rampa iza granice i putarina je negde oko 2,5 evra u jednom pravcu", naveo je Seničić.

Prema njegovim rečima, troškovi putarine nisu značajno povećani i ne bi trebalo da utiču značajno na broj ljudi koji će ići u Grčku.

"Ako govorimo samo o prevozu, razlika između prošle i ove godine, ne bi smela da iznosi više od desetak evra povećanja, u oba pravca, ako se ide kolima. Ako govorimo i o smeštajnom objektu onda sve zavisi od hotela u koji su turisti smešteni", kazao je Seničić.

Objasnio je da kada je reč o apartmanima ta taksa iznosi 0,5 evra po danu, dakle pet evra za ceo apartman za boravak od 10 dana, a kada je reč o hotelima, u hotelu sa pet zvezdica iznosi četiri evra dnevno, što je za deset dana 40 evra.

"Ali, ako obračunamo da je prosečna porodica troje, dakle opet je to desetak ili 12 evra po osobi povećanje u odnosu na prošlu godinu", dodao je on.

Komentarišući pisanje pojedinih medija da će na Halkidikiju biti uvedena i ekološka taksa, Seničić je kazao da mediji u Srbiji često prenose medije ili sajtove koji nisu do kraja provereni, pa tako godinama unazad prenose dva grčka sajta na srpskom jeziku.

"Informacija o ekološkoj taksi za Halkidiki je došla upravo sa jednog od ta dva sajta i to prvog ili drugog aprila. Reč je o prvoaprilskoj šali. Mi smo to proverili i sa zvaničnim organima na Halkidikiju i sa grčkom Turističkom organizacijom i dobili potvrdu da se radi o šali koja je trebala da izazove malo smeha i možda da podigne neku negativnu tenziju vezano za Grčku", kazao je direktor YUTA.

