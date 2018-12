AFERA OTKRIVA: Poznata advokatica, žena visokog funkcionera SNS, uzela Miškovića za klijenta! UZELA MILIONE I NAPUSTILA MUŽA

Tajkun Miroslav Mišković u pokušaju da izbegne odgovornost pred pravosudnim organima Republike Srbije, napravio dil sa beogradskom advokaticom Nevenom Veselinović, za koju veruju da će mu obezbediti bolji tretman i uticaj u vrhu vlasti kako bi za sebe obezbedio amnestiju od daljeg krivičnog gonjenja ali takođe i nove i unosne poslove, saznaje Afera od dobroobaveštenog izvora bliskog vlasti.

Naime, nakon što je nepravosnažno osuđen za malverzacije u putarskim preduzećima, ali i znajući da mu u poslednjih par godina ruže baš ne cvetaju, tajkun je posegao za novim metodama uporno tražeći prolaz u samom vrhu vlasti, verujući da je to jedini ispravan put i slamska spasa.

"Miškoviću je jasno da sudski spor i pored silnih miliona potrošenih na lobiranje u zemlji i inostranstvu, kao i na finansiranje opozicionih lidera političkih partija i njihovih lidera zasada donose mršave rezultate. Pošto je u igri njegova sloboda, naravno ne odričući se starih političkih i biznis partnera, Miško je doneo odluku da pokuša da na mala vrata obezbedi uticaj u vrhu vladajuće stranke. Naravno, nikako ne treba zanemariti ni njegove poslovne interese pošto mu u ovom trenutku stoje projekti poput šoping mola na Autokomandi i više poslovnih zgrada na NBG, vrednih približno pola milijarde evra. Razloga za ovakav potez je svakako više nego dovoljno", objašnjava sagovornik Afere koji je želeo da ostane anoniman.

foto: Marina Lopičić

Kao najpogodnijeg partnera Mišković je odabrao beogradsku advokaticu Nevenu Veselinović čiji je suprug istaknuti član SNS-a i kum Aleksandra Vučića. Taktita je bila vrlo jednostavna, obasuti advokaticu poslovnim ponudama sa jasno definisanim i enormnim zaradama s jedne strane, a s druge strane koristi priliku i poslovnu saradnju i bliskost prezentovanu javnosti.

"Ideja mu je bila da angažuje advokate za određene usluge i da to debelo plati ali da istovremeno iskoristi poslovni kontakt kako bi beograskoj političkoj i biznis čaršiji poslao poruku kako je ponovo u sedlu. Sedenje na ručkovima sa advokaticom na Dedinju u restoranu Bizu i Klubu privrednika, i njihovi učestali javni susreti, po Miškovićevom planu, treba da budu signal da je sve u najboljem redu i da će problemi biti iza njega, objašnjava naš sagovornik i dodaje, da za najvećeg srpskog tajkuna novac nikada nije bio problem.

Prema njegovim rečima, do sada je već realizovano advokatskih usluga u vrednosti od nekoliko desetina miliona dinara i to iz nekoliko tranši za usluge koje su se ticale ishodovanja građevinskihi i drugih dozvola, ali ukoliko se celokupan dil ostvari kao što je planirano cifra će biti mnogo veća meriće se stotinama miliona dinara.

Miroslav Mišković ne bi imao to što ima da deli novac unaokolo tek tako. Svi koji znaju njegovu prošlost, znaju i da skoro uvek gaji simpatije prema lepim ženama i da su mu one po pravilu najbliži saradnici. Naravno da mu u ovom slučaju nije samo to prioritet već i pre svega uticaj za koji se nada da će ga preko advokatice Nevene Veselinović postići.

Jasno je da se ovde radi o čistoj političkoj prostitucijii trgovini uticajem, ali od čoveka koji grčevito brani svoj opstanak to se negde moglo i očekivati.

Čudno je pomalo ponašanje advokatice koja je nakon dila sa Miškovićem napustila muža.

Inače advokatska kancelarija Nevene Veselinović, doživela je meteorski uspon poslednjih nekoliko godina i taj je uspon u pravosudnim kuloarima bio uglavnom vezivan za njene navodne dobre veze sa državnim vrhom.

Stoga se i našla na Miškovoj listi želja, koji je verovao da na taj način kupuje u naklonost Srpske napredne stranke.



(Kurir.rs/Afera)

Kurir

Autor: Kurir