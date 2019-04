ZATAJILA MI ALATKA, MOJ NI MAKAC! Porno-pesma srpskog gimnazijalca pobedila na takmičenju, profesori U ŠOKU! Evo kako idu skandalozni stihovi

"Te '79. godine u Ulcinju sve su mi bile dale. Osim jedne. Mis'im, bilo nekog vatanja, a i to nešto srednje žalosno beše... Al' da se desi "ono najgore", nikako. Aj u krevet da vidimo to sve... Kad dođoh do prolaza, nešto mi zatajila alatka... Uh, majku mu, ona se raširila ko mrtva, al' ovaj moj ni makac. Ajd sestro malo usmeni rad... Pa sede na ivicu kreveta pored mene, pljunu u prste, pa krenula da mi onako pljuvačkom sve pipa oko korena mi mekanog..."



Verovali ili ne, ova skandalozna pesma pobedila je na Okružnom takmičenju recitatora Jablaničkog okruga, koje je održano 6. aprila u Lebanu u više kategorija. Pomenutu pesmu recitovao je učenik gimnazije iz ove varoši i ovom će pesmom predstavljati okrug na Republičkoj smotri recitatora.



Nastavničko veće gimnazije "Stevan Jakovljević" u Vlasotincu ocenilo je da je pobednička pesma pornografske sadržine, skaredna i da prevazilazi granice dobrog ukusa.



- Na opšte zaprepašćenje, žiri je ovu pesmu proglasio pobedničkom. U drugom krugu takmičenja pesma je recitovana pred učenicima svih uzrasnih kategorija, počev od najnižeg uzrasta, pred njihovim roditeljima i nastavnicima. Smatramo da je pesma skandalozna imajući u vidu javno promovisanje pornografije, čime je oskrnavljeno samo takmičenje - ocenili su profesori ove škole. Oni napominju da pesma nije prilagođena uzrastu srednjoškolaca i da nema umetničku vrednost:

- Ćutanje bi značilo mirenje sa činjenicom da su lascivnost i vulgarnost u poeziji zahvatile i kulturu, školstvo, što preti da u mlađim generacijama, pred kojima je budućnost, uništi smisao za lepotu i moralne vrednosti.



Živan Šušulić, direktor gimnazije "Stevan Jakovljević", kaže za Kurir da ovo takmičenje nije u kalendaru Ministarstva prosvete, a da je organizator okružne smotre Dom kulture Lebane.

- Postavljamo pitanje kako je ova pesma mogla da dođe do opštinskog nivoa, pa sa tog nivoa na okružni. Pitanje i kako se žiriralo, među članovima žirija bilo je i mentora i roditelja dece takmičara. Da li su se oni distancirali od glasanja u ovom slučaju, nije poznato. Mi ne reagujemo na pobedu u smislu deteta, mi želimo da ono učestvuje na Republičkoj smotri sa drugom pesmom, ukoliko je to moguće, i sa pesmom koja je prilagođena tom uzrastu - ističe Šušulić.



Direktorka Doma kulture Kulturnog centra Lebane Ivana Krstić kaže za Kurir da je glavni organizator bilo Društvo za srpski jezik i književnost, te da su oni ustupili prostor i štampali materijal. Ona ne vidi ništa sporno u pobedničkoj pesmi.

Pobednička pesma

Seljenje duše

Te '79. godine u Ulcinju sve su mi bile dale. osim jedne, naravno! Bila najlepša, ali Titograđanka. Mis'im, bilo nekog vatanja, a i to nešto srednježalosno beše... al' da se desi "ono najgore", nikako. Da ne nabrajam sad sve te crnogorske argumente.

No, u oktobru stiže pismo da joj je navrbaba sa očeve strane iznenada krepala u 118. godini i da ce cijela porodica na sprovod na Žabljak... Osim nje, koja jadna sprijema četvrti put prijemni za FDU u Beograd, odsek dramaturgija.

Pod P. S. stoji doslovce: Dođi, biće svega…

Vidim ja sazrela stvar i zapalinski putem Titograda. Nit lepše prirode, nit grđeg grada. Ali nije sad riječ o tome:

Posluži mi popovu čorbu mmmmmm, neku njegušku žilavu pršutu, stala mi nasred grla razmaženog s parizerom, ono ni tamo, ni ovamo, ja bio pomodreo, ne mogu da dišem... Kad ti me mladica opauči po leđima, brale, izlete ona pršuta ko servis nastasea.

Aj u krevet da vidimo to sve... Kad dođoh do prolaza, nešto mi zatajila alatka... Uh, majku mu, ona se raširila ko mrtva, al' ovaj moj ni makac.

Ajd, sestro, malo usmeni rad

Šta, bre, je l' ono miš uz pušku, miš niz pušku haha

haha khkh, mis'im, usneni i tako taj rad

Eee vala ja ti to u usta neću dok sam živa

Eeee sad

Možda kad bi me oženio

Ajde, bre, pomeri se s mesta pu pu pu... Negooo i ti ćeš mi u BG sa tako nazadnim svatanjem

Aj pokušaj još jednom

Neeeeće nešto, ma tako si me tresnula po leđima da sam sad sav indisponiran... A i znaš ovih dana proučavam nešto preseljenje duše... Ono kao, čitam mnogo i o toj Šredingerovoj mački... Spopali me i... pa sam baš intelektualno izmožden...

Biće da je to razlog haha

Veruješ li ti u reinkarnaciju... U seljenje duše

Ma, vjerujem, nego - pa sede na ivicu kreveta pored mene, pljunu u prste, pa krenula da mi onako pljuvačkom sve pipa oko korena mi mekanog, ko da traži gde se probušila guma na biciklu

Što to činiš, jadna ne bila - ja onako poliglotski

Maaa neđe ti ova stvar izdušššššuje

Primljena je iz 6. puta

A ja ni iz trećeg nisam. Nije nam bilo suđeno