SKANDAL TRESE JUG AFRIKE ZBOG SRBINA: Majk Nikolić utajio 1,5 miliona evra preko pogrebne kompanije?

Milivoje Majk Nikolić, srpski privrednik iz lozničkog kraja koji već dve decenije posluje u Bocvani, osumnjičen je da je proneverio milion i po evra pogrebne kompanije u kojoj je prvo bio vlasnik, a potom deoničar!



Ovaj skandal glavna je tema tamošnjih medija i već nekoliko dana potresa srpsku zajednicu u Bocvani i Južnoj Africi. Svi su šokirani s obzirom na to da Nikolić važi za velikog humanitarca. On je i predsednik srpskog udruženja u Bocvani, dobrotvor i ktitor pravoslavnog hrama u Gaboroneu, glavnom gradu Bocvane.

Milivoje se u Africi obreo devedesetih godina, kad je i započeo privatni biznis osnivanjem kompanije Fjunurel servisiz grup (FSG), koja se bavi pružanjem pogrebnih usluga. Vremenom je FSG prerastao u vodeće pogrebno preduzeće sa 65 učešća na tržištu Bocvane, a posao je proširen na Zambiju, Zimbabve i Južnu Afriku.

Poslovanje je išlo uzlaznom putanjom sve do januara ove godine, kad je Nikolić iznenada dao ostavku na mesto izvršnog direktora i povukao se iz kompanije, ali je ostao njen akcionar. To je, kako pišu tamošnji mediji, bio prvi signal drugim akcionarima FSG da se već nekoliko godina "u ovoj pogrebnoj kompaniji iza kulisa dešavaju sumnjive radnje".

- Istaknuti pogrebnik Majk Nikolić osumnjičen je i nalazi se u centru policijske istrage u slučaju u kojem je FSG misteriozno izgubio 1,5 miliona evra - piše bocvanski list Sandej standard. Izvori ovog medija navode da su svi prsti upereni prema Nikoliću, suosnivaču FSG.



- Upućeni u slučaj tvrde da je Nikolić, kad se pojavilo pitanje misterioznog nestanka velike sume, navodno ponudio da deo novca vrati, ali da je iznos bio zanemarljiv. Jedan od najvećih deoničara FSG, Bocvana inšjurens holding limitid (BIHL), saopštio je da je upućen u ovaj problem koji je finansijski oštetio FSG - piše Sandej standard.

Čelnik BIHL Batšo Dambe-Grot potvrdio je bocvanskom listu da je ta osiguravajuća grupa informacije o malverzacijama dobila od bivšeg visokog menadžera u FSG, kao i da je odbor BIHL o tome obavestio policiju i istražne organe.

Kurir do zaključenja ovog broja nije dobio komentar iz FSG, odakle su prethodno za bocvanske medije potvrdili da je Nikolić otišao iz kompanije da bi se posvetio drugim poslovima.

Nikolić negira optužbe

To je mala razlika u pogledima



Milivoje Nikolić u razgovoru za Kurir tvrdi da novac nije ukraden niti je nestao, te da konkurencija vodi hajku protiv njega.

- To ništa nije istinito, to je mala razlika u pogledima što se tiče osnivača i nekih od vlasnika. Dakle, tu su dva velika vlasnika firme - jedan je moja familija i drugi je ta osiguravajuća kuća, međutim, pošto smo u procesu otkupljivanja akcija, oni vode hajku protiv mene. Novac nije nestao, taj novac je firmin, a ovo je njihov način vršenja pritiska da bi došlo do prodaje akcija, ništa drugo. Za nestanak novca se ide u zatvor, a ne postoji ni policijska istraga. Oni narušavaju moj ugled - rekao je Nikolić.



Dodaje da je zbog nesuglasica podneo ostavku i rešio da se povuče, ali da otkup akcija i dalje traje.