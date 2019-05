HRVATI SU NAJSREĆNIJI ZBOG IGRE PRESTOLA, CRNOGORCI BI SAMO LEŽALI NA PLAŽI, A SRBIJA JE ZEMLJA KOJU SVI MRZE: Evo kako je jedan Jutjuber video Balkan, i kako je opisao države bivše Jugoslavije

Koliko god da kažemo da nas baš i nije briga kako stranci vide Srbiju, ipak nas zanima kakav je njihov sud prema našim komšijama u odnosu na nas, pogotovo ako se radi o recenziji svih nacija koje naseljavaju Balkan.

foto: Printscreen YT

Na Jutjub kanalu "Geografija sada" koja se bavi istraživanjem i predstavljanjem svake zemlje na svetu, pojavio se video snimak u kojem voditelj objašnjava karakteristike svake nacije na Balkanskom poluostrvu.

Ono što je po njima specifično, na Balkanu jeste muzika, burna istorija, odnosi između država, ratovi, i naravno, rakija.

Tako je recimo Albanija predstavljena, kao lopta koja se nigde ne uklapa i mahom štrči i odudara od ostalih zemalja, ponajviše zbog dela svoje moderne istorije pod vođstvom Envera Hodže. Naravno, nisu zaboravili da spomenu i činjenicu da se zbog sukoba oko Kosova, Albanci baš i ne slažu nešto naročito sa Srbima.

foto: Printscreen YT

Druga država koja je predstavljena bila je Bosna i Hercegovina, koja je opisana kao zemlja u kojoj žive Bosanci, Srbi i Hrvati u kojoj mahom svi pričaju istim jezikom, ali se nažalost ne razumeju najbolje. Taj deo je poslužio kao aluzija u uvodu u kojem su objasnili kako je nastala moderna država Bosna i Hercegovina u kojoj je njena teritorija podeljena na tri dela zbog raspada SFR Jugoslavije i ratova koji su trajali na Balkanu devedesetih godina prošlog veka. Uz hranu, muziku i arhitektru, nisu zaboravili da spomenu i Zimske olimpijske igre 1986. godine, kao i mali deo Bosne koji izlazi na more.



Bugarska je opisana kao država ruža i uspavana lepotica, koja je devedesetih godina doživela jednu od najvećih migracija stanovnika na svetu usled siromaštva i lošeg stanja u državi. Takođe, spomenuli su i činjenicu da im je jezik sličan makedonskom, zbog čega, kako su rekli, Bugari smatraju Makedonce "zbunjenim Bugarima".



Sa druge strane, Hrvate su opisali kao najsrećniju naciju, što zbog činjenice da se u Dubrovniku snimala najpopularnija serija današnjice Igra prestola, što zbog velikog broja ostrva, muzike dua 2Cellos, najlepših zalazaka sunca.

Grčka je opisana kao ponosna nacija koja obiluje prelepim plažama, muzikom, morem, ostrvima, sa dugom istorijom i tradicijom koju vole uvek i svuda da ističu. Takođe, istakli su da između Grka i Srba vlada veliko prijateljstvo, zbog čega su Grci na strani Srbije kada se radi o nezavisnosti takozvane i samoproglašene republike Kosovo.

foto: Printscreen YT

Takozvanu državu Kosovo, okarakterisali su kao "uvrnutog, divljeg momka" kojeg niko ne bi pozvao na zabavu sem Srbije i Albanije. Iako su naveli kako je tkzv. država Kosovo dobila svoju nezavisnost, oni su istakli da se na njemu nalaze brojni verski i istorijski spomenici, hramovi i kulturna baština Srbije, zbog koje bi svaki Srbin na pitanje šta je Kosovo rekao "Kosovo je srce Srbije". Isto tako, nisu zaboravili da napomenu da je samoproglašena država Kosovo meka za jeftin šoping među turistima kojih prema njima ima sve više. Krajnji zaključak je da je zbog celokupne situacije Kosovo najkontroverznija zemlja Balkana.



Crnu Goru su opisali kao zemlju spavača, koja čak ima i takmičenje u lenčarenju, pa i kao hipi sestru Srbije koja obožava da se izležva na plaži i ne voli da radi ništa. Takođe, naveli su je i kao zemlju koja ne voli da ulazi u konflikte, što je prema njima paradoks, pošto im je prošlost, kao uostalom i Srbiji, bila veoma burna.



Naše komšije, Severnu Makedoniju, predstavili su kao zemlju koja je godinama trpela velike sankcije zbog svog imena, koje je tek skoro promenjeno, ali i kao zemlju o koju su se otimale sve okolne države. Kako su rekli, imaju veoma bogatu i raznovrsnu kulturu, ukusnu hranu, pa i kao zemlju u koju svi rado dolaze zbog niskih cena i prelepog užitka. Takođe nisu propustili da spomenu i sukob oko imena sa Grcima.

foto: Printscreen YT

Na kraju, došla je na red i Srbija, koja je, kako su naveli, prema rečima ostalih država na Balkanu, zemlja koju svi mrze i iz koje su sve ludosti započele, aludirajući na svetske ratove, pa i ratove na Balkanu. Pored činjenice da je Beograd najbolji grad za noćni život, velelepnih hramova i prirode, naveli su i detalje iz burne istorije Srbije, koja je najveći deo svog postojanja bila kraljevina. Naravno, nisu zaboravili da spomenu ni to da samo kandidati za ulazak u Evropsku uniju, kao ni to da nam to koči situacija oko Kosova, ali i dobar odnos sa Rusijom. Ono što su posebno istakli jeste to da je Novak Đoković Srbin, kao i da smo narod koji drži do svoje tradicije, korena i ponosa koji, kako su naveli, "tvrdo" branimo.



Poslednja država koju su obradili jeste Slovenija, koja je opisana kao rođak koji na porodičnom okupljanju stoji sa strane i dok svi poručuju rakiju, oni uzimaju vino, pošto ujutru mora na posao. Mimo toga, naveli su da je Slovenija bogata zemlja sa prelepim zgradama i prirodom, koja neguje dobre odnose sa svima, posebno sa Italijom, iako joj je Trst oduzet od strane Italijana.

