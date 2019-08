SPASIOCI U GRČKOJ IZVUKLI IZ VODE ŽENU KOJA SE DAVILA! Nadležni apeluju da se vodi računa o postavljenim crvenim zastavicama i da se ne pliva na tim mestima

Spasioci su spasili život 67-godišnjoj turistkinji iz Srbije koja je počela da se davi na gradskoj plaži u Sartiju.

Ženi je dat kiseonik, a zatim je prebačena u bolnicu u Poligirosu.

Portal prenosi da u Sartiju letuju porodice s decom, pa zato treba voditi računa o postavljenim crvenim zastavicama koje znače zabranu plivanja jer su morske struje jake, a talasi opasni.

"Upozorenje onima koji sami obilaze vulkanska ostrva, Lihadonisi. Postoji uređena i najposećenija plaža na kojoj nema talasa i more je plitko. Ali na 20-ak metara od obale postoje opasne struje koje vas vuku velikom brzinom od obale. Uprkos upozorenjima koje turisti dobijaju prilikom prevoza brodićima do ostrva, redovna je scena gde momci iz kafića trče do čamca kojim prilaze do izbezumljenih plivača i spasavaju ih", piše portal.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir