NOVI TROŠAK NA VOZAČE, ZBOG OVOGA ĆETE MORATI DA PLATITE OKO 4.000 DINARA: Svi koji imaju registarske tablice starije od 9 godina moraju da ih zamene do kraja godine

Od početka sledeće godine sve registarske tablice starije od devet godina moraju da se zamene novim i to podrazumeva i novu saobraćajnu dozvolu i registracionu nalepnicu.

Prema Pravilniku o registraciji motornih i priključnih vozila, svi vozači koji su uzeli registarske tablice pre 2011. godine, od 1. januara 2020. godine na svoj automobil će morati da stave nove tablice, a što će svakog od njih koštati oko 4.000 dinara, objavila je Jugmedia.

S obzirom na to da je u Srbiji prošle godine bilo oko dva miliona registrovanih vozila, to znači da će trošak zamene tablica, koje su ranije važile neograničeno, odnosno do zamene saobraćajne dozvole, iznositi 7,88 milijardi dinara.

Prema prvobitnom pravilniku, njihov je rok trajanja bio sedam godina, koliko važi garancija za zaštitnu foliju kojom su presvučene, iako su urađene po najsavremenijoj tehnologiji Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca.

Produžetak ovog roka trajanja tablica za dve godine omogućen je izmenama i dopunama Pravilnika 2017.godine zbog čega ovaj trošak dolazi na naplatu sledeće godine.

