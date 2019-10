SLAVIMO ZAČEĆE KUMA BOŽJEG, JOVANA KRSTITELJA: Danas obavezno kažite deci koliko ih volite, a evo i zašto baš na ovaj praznik dan

Sveti Jovan Krstitelj spada među najpoštovanije svetitelje u hrišćanskom svetu i njegov dan se proslavlja nekoliko puta u toku godine.

Srpska pravoslavna crkva i mnogi Srbi slave ga 20. januara kao svoju krsnu slavu, 7. jula se obeležava njegov dan rođenja, a dan smrti obeležava se praznikom Usekovanje 29. avgusta. Iako manje poznat, na današnji dan se poštuje još jedan praznik posvećen ovom svetitelju - Začeće Svetog Jovana Preteče i Krstitelja.

Dan Začeća Svetog Jovana Preteče i Krstitelja u Srbiji se proslavlja kao krsna slava, ali i kao praznik svih onih parova koji žele, a ne mogu da imaju dece.

U Rimokatoličkoj crkvi njegovo rođenje se slavi 24. juna, a mučeništvo kao spomendan 29. avgusta. Srpska pravoslavna crkva slavi ga 20. januara po gregorijanskom kalendaru, 7. jula se obeležava njegov dan rođenja, a dan smrti obeležava se praznikom Usekovanje 29. avgusta.

Iako manje poznat, na današnji dan se poštuje još jedan praznik posvećen ovom svetitelju - Začeće Svetog Jovana Preteče i Krstitelja.

Priča kaže da su Jovanovi roditelji bili stari ljudi - Zaharije i Jelisaveta kojima je najveća želja bila da dobiju dete, ali to se nikako nije dešavalo. Ipak, ovaj par nije odustajao od svojih molitvi Bogu i, kada su već bili jako stari, dogodilo se čudo! Jelisaveta je ostala trudna. Prema predanju, kada se Jovan rodio, od njegovog presrećnog oca je zatraženo da na pločici napiše ime deteta i kada je on to uradio, mališan je odmah progovorio.Još tada je bilo jasno da Bog ima neke velike planove za Jovana.

Kao mlad, on je živeo kao pustinjak i kritikovao moralno posrnuće sveta u kojem je živeo, a kao stariji je počeo da krsti ljude u reci Jordan, govoreći im da ih on krsti vodom, a da za njim „ide onaj koji će ih krstiti Duhom Svetim i ognjem“.

Zbog toga je ovaj svetitelj dobio i naziv Preteča jer prethodi Isusu, a Krstitelj je jer je u reci Jordan, prema predanju, krstio i Isusa Hrista. Svetog Jovana je pogubio judejski kralj Irod odsekavši mu glavu.

Dan Začeće Svetog Jovana Preteče i Krstitelja u Srbiji se proslavlja kao krsna slava, ali i kao praznik svih onih parova koji žele, a ne mogu da imaju dece. Narod kaže da će i oni, dokle god duboko veruju u Boga i mole mu se, zavredeti njegovu milost. Takođe, oni koji već imaju decu, na današnji dan treba da se podsete kolika su ona radost i da im pokažu ljubav i koliko ih vole.

