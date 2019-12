RODITELJI MONSTRUMI! Ovo su stravični porodični zločini koji su uznemirili Srbiju!

Ljubav majke prema detetu najčistija je i najveća koja postoji na svetu, davno je rečeno. Ali šta se dešava kada majke, u trenucima psihičkog rastrojstva, dignu ruku na svoje najvoljenije biće ili, još gore - kada nekom drugom dozvole da im na njihove oči presudi?

U godini za nama ostala su zabeležena tri slučaja u kojima su majke presudile svojoj deci, kao i jedan u kome je zločinac bio očuh. U prva tri slučaja uzročnik je, kako se veruje, bila postporođajna depresija, dok je četvrto dete žrtva ljubavnika svoje majke - nasilnika i alkoholičara.

Psihijatar Ivica Mladenović kaže da je ubistvo deteta uvek pokazatelj ozbiljne psihopatologije, jer je roditeljski instinkt urođen, a ljubav prema deci bezuslovna. - Roditelji se odlučuju na ubistvo dece iz veoma širokog spektra razloga, od postporođajne depresije, akutnih psihotičnih epizoda gde majke ubijaju decu kako ne bi ostala u lošem svetu, do impulsivnih ubistva koje izvršavaju očevi i očusi. To je specifična situacija koju vode egoistični razlozi, na primer, dete plače dok on gleda utakmicu ili ne može da spava od njega. Jedan od mogućih uzroka može biti i depresija, jer se nezrela osoba koja je iznervirana prazni na detetu. Ovo je uvek drastičan potez i pokazatelj psihopatologije - objašnjava Mladenović i dodaje: - Kada očuh ubija dete, to je uglavnom zbog toga što ga mrzi, ali tu emociju potiskuje sve do momenta kada je iznerviran. On se vezuje za majku, tuđe dete doživljava kao paket koji ide uz nju i predstavlja mu smetnju. Situacija se pogoršava ukoliko je i ljubomoran na oca deteta.

Neželjene trudnoće

Naš sagovornik objašnjava da se u slučajevima čedomorstva majke najčešće odlučuju na zločin zbog verovanja da će im dete uništiti život. - Uglavnom je reč o neželjenoj deci, kasno otkrivenim trudnoćama, ženama koje imaju već decu ili maloletnicama. Sećam se slučaja koji se završio hepiendom, jer su roditelji maloletnice pronašli živo dete u rancu u ormanu, dok je devojčica koja se prethodno porodila otišla u školu - kazao je Milivojević.

Koordinatorka Sigurne kuće Vesna Stanojević navodi da je ove godine ubijeno više dece nego prethodnih godina. - Prošle godine imali smo jedan slučaj, dok je pretprošle dvoje mališana ubijeno od strane roditelja. Prema ovom poređenju, to je više dece nego inače, a šta je uzrok tome, nažalost, ne znamo - kaže Stanojevićeva.

Ona navodi da se u slučajevima postporođajne depresije treba obratiti više pažnje na majke. - Sve žene imaju problem da se adaptiraju, ali treba se posvetiti više tome da se vidi da li je to prolazno stanje ili patologija - zaključuje naša sagovornica.

mart 2019. Teško ubistvo PAPUČOM UBILA BEBU ZBOG PLAČA foto: Privatna Arhiva Živadinka S. iz sela Mustapić kod Kučeva uhapšena je zbog sumnje da je usmrtila svog četvoromesečnog sina. Dete je pronađeno mrtvo u kući dan nakon što je Živadinkin suprug otišao u bolnicu u Požarevcu na lečenje. Ona je nakon pronalaska tela pobegla, a policija ju je pronašla u selu, gde je nožem pretila da će sebi preseći vene. - Ona je tokom razgovora s policijom više puta menjala iskaz. Najpre je kazala da je ubila bebu jer je plakala, kao i da je to uradila oko četiri sata ujutru, jer je njeno drugo dete ranije preminulo pre porođaja. Ona nije mogla da objasni šta se dogodilo s blizancem malog L. V., pa je rekla i da je čula da je njen sin umro u bolnici - ispričao je sagovornik Kurira i dodao da je operativnim radom utvrđeno je da je dete ipak živo, ali da se od rođenja nalazi u jednoj beogradskoj bolnici jer ima ozbiljnih zdravstvenih problema. Kasnije je pred požarevačkim Višim tužilaštvom priznala zločin. - Navodno je rekla da je beba plakala, a da joj je onda stavila papuču na nos i usta i tako je ugušila. Međutim, kada su je pitali zašto je to uradila, ponovo je počela da priča o svom drugom detetu - rekao je naš izvor. Više tužilaštvo u Požarevcu podiglo je optužnicu protiv Živadinke S. za teško ubistvo i postupak je u toku. maj 2019. Nezapamćeno TEK ROĐENOG SINA BACILA U FEKALIJE foto: Privatna arhiva Jelena V. (29), majka dvoje dece, usmrtila je svog tek rođenog sina, pa ga bacila u poljski klozet u dvorištu porodične kuće u selu Belotić kod Osečine. Jezivi zločin razotkriven je kada je Jelenu zbog obilnog krvarenja suprug dovezao na odeljenje valjevske ginekologije. Lekari su tamo utvrdili da se žena porodila istog dana, ali je ona odbijala da sarađuje s policijom i nije želela da kaže gde je beba. Policija je otpočela potragu, a nakon nekoliko sati na imanju u selu Belotić pronađene su najpre posteljica i velika količina krvi. Odmah nakon toga otkriven je i leš bebe, koja je bila umotana u prsluk i bačena u fekalije. - Jelena se porodila nakon povratka s krsne slave njenih rođaka. Inače, suprug i dvoje dece, koje ima s njim, nisu ni znali da je ona ponovo u drugom stanju jer je trudnoću sve vreme krila - kazao je izvor. Istraga je pokazala da je beba rođena živa, ali da ju je majka po rođenju ugušila. Jeleni V. određen je pritvor, a naloženo je psihijatrijsko veštačenje koje bi trebalo da pokaže da li je bila uračunljiva u momentu kada je usmrtila bebu. Prema nezvaničnim informacijama, ona se sumnjičila za teško ubistvo. maj 2019. Monstruozno ĆERKU LJUBAVNICE UBIO OD BATINA foto: Privatna Arhiva Zoran Albić iz sela Prahovo kod Negotina uhapšen je zajedno sa svojom partnerkom Vesnom Firulović zbog sumnje da je zverski pretukao i do smrti bacao na pod njenu ćerku od nepune tri godine. Albić i Vesna su mrtvo dete doneli u bolnicu tvrdeći da je palo s neograđene terase kuće, ali su lekari nakon pregleda utvrdili da je devojčica brutalno isprebijana. Policija ih je oboje uhapsila, a Albić se na saslušanju slomio i priznao zločin. - Zoran se oko tri sata ujutru vratio kući iz provoda, najverovatnije u pijanom stanju. Dete se probudilo zbog buke i počelo da plače. On je odmah počeo da viče na Vesnu kako ne može da podnese plač deteta, a zatim je pomahnitalo zgrabio dete i pretukao je. Povrede koje je dete zadobilo ukazuju da ju je čak nekoliko puta iz sve snage tresnuo u pod. Kada je majka videla da dete ne daje znake života, ona je taksijem, zajedno sa Zoranom, odvela ćerkicu u negotinsku hitnu službu - ispričao je za Kurir dobro obavešten izvor. Više javno tužilaštvo u Negotinu sklopilo je sporazum o priznanju krivice sa Firulovićevom i ona je osuđena na osam godina zatvora, odnosno maksimalnu kaznu za krivično delo nepružanja pomoći nemoćnom licu. Protiv Albića podignuta je optužnica za teško ubistvo. jun 2019. Tragično ISEKLA ĆERKI VENE PA SKOČILE ZAJEDNO U SMRT foto: Linkedin Danijela Radojičić (36) izvršila je samoubistvo skokom sa četvrtog sprata porodičnog stana nakon što je prethodno prerezala vene svojoj trogodišnjoj ćerki Teodori i bacila je kroz prozor. Drama ove nesrećne porodice dogodila se oko osam sati ujutru u njihovom iznajmljenom stanu u Ulici Ismeta Mujazinovića na Bežanijskoj kosi, a motiv ubistva deteta i samoubistva majke navodno je depresija u koju je Danijela upala nakon gubitka bebe. Pre nego što je ubila dete i sebe, rastrojena žena je, kako se sumnja, zapalila stan, iz koga je počeo da kulja dim koji je uznemirio komšiluk. - U prvom trenutku su svi pomisli da se majka odlučila na očajnički potez jer je zajedno sa detetom bežala od vatrene stihije. Međutim, po dolasku policije otkrivena je stravična istina. Ispostavilo se da je majka, navodno, sama izazvala požar, kao i da je neposredno posle toga detetu koje je spavalo isekla žiletom vene na rukama, a potom je bacila kroz prozor. Nakon toga je žile na rukama prerezala i sebi, a potom skočila kroz isti prozor. Ovo su zasad i dalje sumnje, a šta se tačno dogodilo, utvrdiće istraga - kaže izvor Kurira.

strože kazne Izmene Krivičnog zakonika UBICAMA DECE OD DANAS PRETI DOŽIVOTNA ROBIJA foto: Marina Lopičić Ministar policije Nebojša Stefanović rekao je juče da zakon koji predviđa doživotni zatvor za ubice dece danas stupa na snagu. Dosadašnje kazne za ovo krivično delo, na inicijativu fondacije „Tijana Jurć“, biće promenjene, odnosno, uvešće se nove kazne koje u pojedinim slučajevima predviđaju doživotni zatvor. - Drugi deo istog zakona, koji smo nazvali „tri udarca“, omogućava da se strožim kaznama sankcionišu povratnici koji su već učinili nekoliko krivičnih dela, ali su se na slobodi našli ili uslovno, ili zbog blagih kazni. Njima kazne neće moći da budu ublažavane - naveo je ministar. Zakon predviđa i da ova vrsta kazne ne može da zastari, ali će sudovi moći da je izriču samo za dela izvršena od danas pa nadalje. Takođe, doživotni zatvor ne može biti izrečen osobama mlađim od 21 godine. foto: Nebojša Mandić Osnivač fondacije „Tijana Jurić“ Igor Jurić pozvao je juče sudije da razumeju porodice ubijene dece i da se ne libe da u budućnosti izriču kaznu doživotnog zatvora koja sutra počinje da se primenjuje, a usvojena je na inicijativu ove fondacije. - Ja ne mogu s vama da govorim o pravu, ali ja sam otac ubijene devojčice pred kojom je bila budućnost. Svestan sam da je kazna doživotnog zatvora velika odgovornost za sudije, jer su i oni emotivni ljudi. Ali i mi, porodice ubijene dece, osuđeni smo na doživotni zatvor. Vi morate da budete odgovorni i da osudite ubice naše dece - rekao je Jurić.

