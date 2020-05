NESTOROVIĆ SLEDIO GLEDAOCE: Otporan sam na bolesti jer je moj deda prešao Albaniju, KOMUNIZAM ubija koronavirus!

Ljude uveliko kloniraju, a život klonova je kratak. Moj deda je gladovao prelazeći kroz Albaniju i to je uticalo da ja danas budem otporan na neke bolesti. Komunističke zemlje su gladovale, a zbog toga imamo mnogo manju smrtnost na istoku u odnosu na zapad, što se vidi konkretno levo i desno od linije nekadašnjeg Berlinskog zida...

Ovakvim podacima i teorijama, doktor Branimir Nestorović večeras je šokirao javnost u emisiji Fokus. Svi koji su gledali izlaganje ostali su nemi posle svega što su večeras čuli.

Nestorović je kazao da je na osnovu epigenetike, nauke kako geni predaka utiču na potomke, zaključio da je to što su naši preci gladovali uticalo da budemo otporni na neke bolesti.

"Moj deda je gladovao i prešao Albaniju i to je uticalo da ja danas budem otporan na neke bolesti", rekao je Nestorović.

Prema njegovim rečima, on je za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe, jer kako je naveo "ljudi to već nabavljaju" ilegalno.

"Više se primenjuje kod neuroloških bolesti i tegoba", rekao je Nestorović i dodao da je protiv korišćenja kanabisa kao "rekreativne droge", jer on oštećuje pluća.

Nestorović je izneo predviđanje da će se epidemija završiti za sve, osim za medicinske radnike, kao i da očekuje da će život izgubiti još oko 40 ljudi.

Dr Nestorović je rekao je da je bilo besmisleno uvesti duži policijski čas za prvomajske praznike, ali da će na ulicama već sutra biti "katastofa".

Nestorović je rekao i da virus slabi i da prema "njegovom modelu" neće biti nepredviđenih dešavanja što se tiče koronavirusa.

Kako je naveo, on se zalagao da danas važi samo policijski čas od 18h do 5 ujutru, ali je primetio da su ljudi juče pohrlili van Beograda, te da je 20.000 automobila prošlo kroz naplatnu rampu.

Meni je jasno da je ljudima dozlogrdilo

Nestorović je kazao da više nema svrhe za oštrim merama i zabranama kretanja.

"Meni je jasno da je ljudima dozlogrdilo", kazao je on i dodao da ljudi više ne obraćaju pažnju, skidaju maske i opustili su se, što nije dobro.

"Do kraja maja sve će da prođe i to je to, bilo bi veliko iznenađenje da se nešto desi u junu", zaključio je Nestorović.

Dodao je da će još 40 ljudi umreti do kraja epidemije u Srbiji.

"Predsednik je pesimističan i uvek uzima najgori scenario, kad si državnik drugačije se razmišlja, ja sam optimističniji", kazao je Nestorović.

Nestorović je izjavio da je virus koji sada cirkuliše u Srbiji znatno slabiji, ali da će u prevozu morati da se koristi maska.

"Moraće da počne da se živi, mic po mic, malo dezinfekcije, malo straha... Ljudi su i tokom rata i bombardovanja išli na posao", rekao je Nestorović.

- Potrebno je paziti na najstarije, a na mlade ovaj virus neće imati nikakav uticaj. Loše je to što se dogodilo u gerontološkim centrima i zato ćemo imati još mrtvih - kaže Nestorović.

- Zemlje koje su u prve tri nedelje bile zatvorene imaju nižu stopu smrtnosti, drugi faktor je BSG vakcina, države u kojima je stanovništvo vakcinisano imaju pet do šest puta manju smrtnost i treći što smo ušli u proleće, toplo vreme i UV faktor - navodi Nestorović.

On je naveo da prema proračunu koji je napravio i zbog koga su ga gledali sa podozrenjem podrazumeva od 200 do 250 smrtnih slučajeva u Srbiji.

Plaše me privatne laboratorije

Doktor Branimir Nestorović šokirao je javnost u emisiji Fokus navodeći da se ljudi već uveliko kloniraju, ali da je životni vek klonova kratak, pa se još uvek radi na tome.

Nestorović je samo delimično pokrenuo ovu temu i nije želeo da priča više o tome.

- Ti klonovi imaju ubrzan metabolizam i žive jako kratko. Zato se na tome još uvek radi - rekao je Nestorović.

- Ne bih više govorio o tome. Vi znate da je i Tesla spalio sve svoje papire govoreći da svet nije spreman za ono što je otkrio. Onaj ko bi došao do Teslinog oružja vladao bi svetom. Mene plaše sve te privatne laboratorije širom sveta. Mi ne znamo šta se tu sve dešava - kaže Nestorović.

- Tesla je rekao: Ako hoćete da razumete svemir, razmišljajte o talasima i frekvencijama. Frekvencija korona virusa je 44 Hz i sad ako imate aparat koji podesite na tu frekvenciju možete selektivno ubiti određeni virus ili bakteriju neku bolest, a da ne naškodite ostatku tela. Rejmond Rajf je na osnovu Teslinih nacrta konstruisao aparat kojim je lečio rak. Rajf je izlečio na desetine teško obolelih pacijenata. Ubrzo je aparat nestao zajedno sa laboratorijom. Ti aparati cirkulišu, ali poluilegalno. Najbolje aparate imaju sada Rusi - kaže Nestorović.

- Najveći deo Teslinih papira je završio kod Džona Trampa, ujaka Donalda Trampa. Ide priča koja sada spada u teorije zavere, da će Tramp uskoro da saopšti da postoje alternativni izvori energije. Veliki deo papira je završio u Beogradu, potom kod Nemaca tokom okupacije, a onda u Rusiji nakon oslobođenja - priča Nestorović.

On je naveo da će pokušati da obnovi Teslin toranj.

Nestorović veruje da je Hitlerov specijalac Oto Skorceni ubio Teslu tako što ga je ugušio i napomenuo da postoji knjiga, a čak i film koji govori o tome.

Novak Đoković je reagovao na izjavu Bila Gejtsa

Nestorović je istakao da je Bil Gejts želeo da vakciniše stanovništvo neproverenim vakcinama.

- Novak Đoković je reagovao na izjavu Bila Gejtsa. To je od Gejta bila jako ružna izjava. Ja ne verujem u priču o vakcinaciji protiv korone, a što se tiče vakcina, ja da se pitam uvozio bih ih iz Rusije jer je kod njih procenat nuspojava najmanji i zašto bismo uopšte uvozili sve sa Zapada? - upitao je Nestorović.

Nestorović tvrdi da koristi alternativne pretraživače na intenetu i da psotoji velika cenzura radova koji dolaze iz Rusije, Kine i Indije.

- Gugl uopšte ne indeksira radove koji nisu iz SAD ili Zapadne Evrope. Tražio sam neki kineski rad o sodi bikarboni i raku, nisam mogao da ga nađem, pa sam koristio Jandeks, ruski pretraživač. Ima toliko stvari koje su nam nedostupne preko zvaniočnih kanala, zato ja koristim alternativne i proučavam i alternativne pristupe medicini - kaže Nestorović.

On je preporučio svima da piju supenu kašiku sode bikarbone razmućenu u čaši vode svako jutro.

- To stimuliše slezinu i pokreće imuni sistem - kaže Nestorović.

Linija koja razdvaja svet

Nestorović je pomenuo temu o kojoj, kako kaže, niko ne piše.

- Pogledajte samo liniju koja razdvaja svet u Berlinu, istočno je smrtnost znatno manja, a zapadno katastrofa. U svim tim komunističkim zemljama ljudi su često gladovali, dok su na zapadu upropašćeni tim viškom hrane, ali loše hrane - kaže Nestorović.

On isitiče da je to nešto slično postu.

- Treba se hraniti voćem i povrćem, i ponekad gladovati. To je sad ona priča o autofagiji gde organizam pri gladovanju razgrađuje sve loše materije i stvara nove - kaže Nestorović i dodaje:

- Pogledajte to kolektivno nesvesno, te religijske postulate, narodno znanje, intuiciju. Nisu naši stari ludi, a mi često imamo sklonost da kritikujemo naš narod koj izna mnogo toga više nego što možemo i da zamislimo.

Nestorović je istakao da je moć vizualizacije velika, kao i molitva.

- To je slanje svoje psihičke energije prema drugim ljudima. Zato treba razmišljati pozitivno i zamišljati dobre stvari - kaže doktor Nestorović.

Nestorović je posebno istakao ulogu Sunca i enegrije koju dobijamo.

Kako je naveo, policijski čas je neophodan zbog penzionera, kako bi mogli da prošetaju.

"Uložili smo ogroman napor da zaštitimo tu grupu ljudi. Razumem da su ljudi nestrpljivi, malo je sebično - da mogu ja da šetam i odem u kafić u 8, da penzioneri šetaju u 3 ujutru", rekao je on.

Nestorović je kazao da je realno da do kraja sledeće sedmice bude ukinuto vanredno stanje, gledano iz zdravstvenog aspekta.

"Virus je u iščezavanju, on će jako da oslabi. Nema više svrhe ponašati se kao što smo se ponašali na početku epidemije", upozorio je on.

